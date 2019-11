Tekma Triglav - Bravo je imela tretji polčas. Foto: www.alesfevzer.com

Triglav je omenjeno tekmo v Kranju dobil z 1:0, na obeh straneh pa je bilo precej kritik tudi na račun sodnikov, ki so med drugim izključili po enega igralca na vsaki strani.

Toda v ospredju je bil predvsem spor med Krcićem in Majcnom. Konflikt so potrdili v obeh klubih, a ga vsak po svoje tolmačita. Oboji sicer poudarjajo, da obsojajo vsako vrsto nasilja.

Bravo pričakuje sankcije

"V NK Bravo zato najstrožje obsojamo fizični napad na našega igralca, ki se je zgodil s strani igralca drugega kluba neposredno po tekmi 17. kroga PLTS," so med drugim zapisali pri ljubljanskem klubu na svoji spletni strani.

Dodali so, da so o dogodku nemudoma obvestili policijo in naznanili sum storitve kaznivega dejanja nad njihovim igralcem, prav tako pa so o dogodku podrobno poročali Nogometni zvezi Slovenije. "Pričakujemo, da bodo pristojni zadevo obravnavali nadvse resno in ustrezno sankcionirali igralca, ki je storil to nedopustno ravnanje, ter tako poslali jasno sporočilo, da tovrstno ravnanje nima opravičila in je najstrožje sankcionirano," sporočajo iz Brava.

Opozorili so še, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, potrebna za zaščito dobrega imena kluba in njegovih igralcev, in bodo najstrožje obravnavali vsako širjenje neresničnih informacij ali sprenevedanje o samem dogodku.

Triglav: Ne držijo namigovanja o brutalnem pretepu

Pri Triglavu pa pravijo, da je nedeljski obračun mineval ob stopnjevanju pritiska na igrišču in na sodniško ekipo. "Ob tem pa nikakor ne moremo razumeti žalitev na osebni ravni, ki so se jih od začetka posluževali tekmeci. Vse to je še dodatno eskaliralo v drugem polčasu, ko je Bravov igralec Alen Krcić po menjavi pristal na tribuni, od koder je pred javnostjo glasno žalil, blatil in na osebni ravni omalovaževal domače nogometaše, v večini njegove nekdanje soigralce, predvsem Luko Majcna," pojasnjujejo pri kranjski ekipi.

Dodajajo, da so našteta dejstva po tekmi hitro zaokrožila po slačilnici, "zato je kapetan Majcen želel na štiri oči razrešiti očitne nejasnosti z Alenom Krcićem".

"Dejstva so, da sta bila nogometaša v 'moškem' pogovoru in v kratkem 'klinču', da je želela posredovati tudi članica varnostne službe, nikakor pa ne držijo namigovanja o kakršnem koli krvavenju, brutalnem pretepu in drugih absurdnih stvareh. Na vztrajanje Krcića je prišla tudi policija, ki pa o dogodku ni spisala niti zapisnika," trdijo pri Triglavu.

"Nikakor ne podpiram nasilja in se zavedam, da ni bilo najbolj prav, kar sem storil. Zavedam se, da bi lahko to hitro prineslo tudi posledice. A treba je vedeti, da smo v službi, kjer hitro in pogosto pride do vroče krvi. Na drugi strani pa me moti, ker lahko posamezniki blatijo in žalijo na osebni ravni, pa to ne prinese nobenih posledic," je o dogodku dejal kapetan Triglava Majcen.

Tega podpira tudi predsednik kluba Beno Fekonja: "Uprava razume tekmovalni naboj in da je bila ta tekma nekaj posebnega za našega nekdanjega igralca Alena Krcića. Težko pa razumemo takšen odnos omenjenega do kluba, ki mu je dal vse in mu omogočil igranje med prvoligaši. Triglav ima absolutno ničelno toleranco do nasilja! V tem primeru je prišlo do bližnjega srečanja dveh igralcev, a smo neznansko ponosni na našega kapetana, ki je presodil, da ne sme prestopiti meje. In s tem je za nas ta zgodba zaključena."