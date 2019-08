Kot je zapisano v obrazložitvi, sta bila kluba kaznovana zaradi večkratnega žaljivega skandiranja nasprotnim navijačem, večkratne uporabe petard, prižiganja bakel na tribuni, odvržene bakle na igralno površino, množične uporabe pirotehničnih izdelkov, množičnega metanja pirotehničnih izdelkov na igrišče, povzročitve prekinitve tekme in predkaznovanosti.

Navijači obeh moštev so bili kaznovani zaradi nešportnega navijanja. Foto: BoBo

Sežanci morajo plačati 360 evrov

NZS je kaznoval tudi novega prvoligaša Tabor iz Sežane, ki bo moral plačati 360 evrov, ker so si njegovi nogometaši na gostovanju pri Bravu prislužili pet rumenih in rdeči karton. Njihov izključeni igralec Klemen Nemanič bo moral počivati eno tekmo, enaka kazen pa je doletela tudi nogometaše drugih klubov, ki so si v 3. krogu prislužili rdeči karton.

Kašnik, Škoflek in Maksimenko eno tekmo na hladnem

Na naslednji tekmi bodo tako počivali David Kašnik in Žiga Škoflek (oba Rudar Velenje) ter Vitalijs Maksimenko (Olimpija).