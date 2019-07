Darko Milanič na večnem derbiju še ni uspel premagati Olimpije, ko je na njeni klopi sedel Safet Hadžić. Foto: www.alesfevzer.com

Maribor po treh odigranih krogih nove sezone državnega nogometnega prvenstva – tudi po nedeljskem derbiju proti Olimpiji – ostaja še brez zmage. Vijoličasti so enkrat izgubili in dvakrat remizirali.

To, da pa nismo uspeli zadeti iz nekaj lepih priložnosti, je res. Igrali smo proti odličnemu moštvu. Ob vsakem drugačnem razmišljanju bi verjetno zdaj govorili o čem drugem. Fante moram pohvalit. Odigrali so dobro tekmo, lahko smo ponosni. Darko Milanič

Neodločen izid na prvem večnem derbiju sezone ima lahko vsekakor malce grenak priokus, saj so imeli gostitelji v Ljudskem vrtu kar 79 minut igralnega časa na zelenici nogometaša več, a tako želenega zadetka jim ni uspelo doseči.

Po izključitvi Vitalijsa Maksimenka v 15. minuti so se kar malce lovili, precej bolje so zaigrali v drugem polčasu, ko so si pripravili tudi nekaj lepih priložnosti, a je Olimpijin vratar Nejc Vidmar svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

Milanič: Fantje so bili zelo dobri

Glavni trener Maribora Darko Milanič je bil po tekmi s predstavo svojih varovancev zadovoljen. "V tekmo smo šli z načrtom, ki smo se ga kljub izključitvi držali. Moram reči, da so bili fantje v načinu in v taktiki zelo dobri. Odprla se nam je možnost ob izključitvi, da z utrujanjem in podajami prihajamo višje, vendar nam ni uspelo zadeti. Najpomembneje je, da so fantje delovali zelo dobro v tem smislu. Glede na tekmo, srečanje in na srečanje, ki nas čaka (povratna tekma 2. predkroga Lige prvakov proti AIK-ju v Stockholmu, op. a.), je to edina prava pot. S tega vidika sem zelo zadovoljen," je uvodoma na novinarski konferenci v Ljudskem vrtu dejal Primorec in dodal: "To, da pa nismo uspeli zadeti iz nekaj lepih priložnosti, je res. Igrali smo proti odličnemu moštvu. Ob vsakem drugačnem razmišljanju bi verjetno zdaj govorili o čem drugem. Fante moram pohvaliti. Odigrali so dobro tekmo, lahko smo ponosni."

Milanič meni, da bi bil Rok Kronaveter, ki ni imel pravice nastopa na derbiju, lahko tisti nogometaš, ki bi jeziček na tehtnici prevesil na štajersko stran. Foto: www.alesfevzer.com

Kot sem jaz videl, je bil štart oster. Posnetek bo pokazal, ali je bila odločitev dobra ali ne. Vi boste verjetno kaj še gledali, mi ne bomo. To tekmo bomo zapakirali in dali pod rubriko 'zelo dobra taktična tekma z naše strani'. Darko Milanič o izključitvi Maksimenka

Olimpijo z enakim pristopom že premagovali v nizu

51-letni Izolan je hkrati poudaril, da se je v predstavi njegovih varovancev poznala utrujenost zaradi igranja v kvalifikacijah Lige prvakov. "Taktično smo bili odlični, ne bom se oziral na zgrešeno podajo tu in tam, to je nogomet, to se dogaja," je nadaljeval in pojasnil, da je v preteklosti z enakim pristopom Maribor že premagoval večnega tekmeca iz slovenske prestolnice: "Te tekme se zelo razlikujejo. Mi smo tekme proti Olimpiji dobivali v nizu, ko smo igrali na takšen način kot danes. Na tistih tekmah nismo bili vsi visoko, nismo želeli blesteti, želeli smo tekmovati. Danes se nam ni posrečilo zmagati, bili pa smo blizu zmage. To je edini način proti kakovosti, ki jo ima nasprotnik."

Dino Hotić je bil na derbiju najnevarnejši posameznik vijoličastih. Foto: www.alesfevzer.com

Nedeljski derbi je že zapakiran in pospravljen

Po njegovem mnenju je Maksimenko v 15. minuti po prekršku nad Jasminom Mešanovićem upravičeno prejel rdeč karton. "Mi smo ga iz našega načina igranja izsilili. Kot sem jaz videl, je bil štart oster. Posnetek bo pokazal, ali je bila odločitev dobra ali ne. Vi boste verjetno kaj še gledali, mi ne bomo. To tekmo bomo zapakirali in dali pod rubriko 'zelo dobra taktična tekma z naše strani'. V sredo nas čaka podobno delo," je poudaril Milanič in priznal, da je izključitev spremenila potek srečanja. "V uvodnih minutah smo bili premalo potrpežljivi. Hiteli smo, zabili smo se v eno stran, s katere nismo prišli na drugo. Premalo smo jih sprehajali po igrišču, premalo utrujali. V drugem polčasu je bilo bistveno boljše. Kot so se oni lovili, smo se kar naenkrat tudi mi, saj se je tekma spremenila," je še povedal.

Poznala se je odsotnost Kronavetra

V začetni enajsterici aktualnih državnih prvakov se je še najbolj poznala odsotnost Roka Kronavetra, ki je še lani branil barve ljubljanskega kolektiva iz Stožic. 32-letni Mariborčan ni imel pravice nastopa po prejetem rdečem kartonu na tekmi prejšnjega kroga proti Rudarju v Velenju. "Rok Kronaveter je odličen nogometaš, je v odlični formi. Zagotovo bi bil eden od tistih, ki bi zaradi svoje kakovosti lahko odločil tekmo," je še povedal, o incidentu z zaključka tekme, ko je Blaž Vrhovec eno izmed bakel, ki je pristala na zelenici Ljudskega vrta, zalučal nazaj med ljubljanske navijače, pa ni želel veliko govoriti. "Dogodka nisem videl. Če je to naredil, tega zagotovo ne odobravam," je sklenil.