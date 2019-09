Rok Kronaveter in Dino Hotić sta bila strelca za Maribor proti Aluminiju. Foto: www.alesfevzer.com

Vijoličasti so na prvih šestih tekmah osvojili zgolj šest točk in bili od prvega mesta oddaljeni osem točk. Zatem so nanizali tri zmage in ujeli priključek ter bi lahko že 28. septembrom, ko je na sporedu derbi z Olimpijo (prenos na TV SLO 2), zavzeli vrh lestvice. Do dvoboja v Stožicah se bodo Mariborčani pomerili z zadnjeuvrščenima ekipama prvenstva, v soboto s Triglavom in naslednjo sredo z Rudarjem.

Maribor je v soboto prizadejal Aluminiju prvi poraz v prvenstvu. Tekmo je v 67. minuti odločil Rok Kronaveter. V zaključku so imeli branilci naslova precej sreče. Kidričani so zapravili tri lepe priložnosti in zadeli tudi vratnico. A Mariborčani so zdržali in si zagotovili prvi del premije - 100.000 evrov - ki jim jo je za ciklus naslednjih petih tekem obljubil športni direktor Zlatko Zahovič.

"Pomemben je bil dober vstop v 2. polčas, zadeli smo prvič in imeli pred tem še eno Hotićevo izredno potezo, ko je vratar zelo dobro posredoval. Potem smo dobili gol, ki ga na takšen način ne bi smeli, po novem vodstvu pa smo se preveč povlekli nazaj. Z zadnjimi minutami ne moremo biti zadovoljni, smo pa lahko s podobo pred tem," je za klubsko spletno stran povedal trener Darko Milanič in dodal: "Moramo zmagovati, serija je nujno potrebna, če želimo dohiteti in prehiteti nasprotnike.” Trener Aluminija Slobodan Grubor je po tekmi menil, da bi bil neodločen izid najrealnejši.

Popolnoma drugačno razpoloženje je v taboru Olimpije, in to kljub temu, da so se Ljubljančani zavihteli na prvo mesto. Zmaji so proti Celju vodili z 2:0 in imeli igro, toda varovanci nekdanjega trenerja Olimpije Dušana Kosića so se vrnili in iz Stožic odšli z nedoločenim izidom 2:2.

Trener Safet Hadžić ni mogel skriti razočaranja. "Kontrolirali smo igro v celoti, nato pa so nas nasprotniki kaznovali zaradi naših neumnosti. Opozarjali smo na določene stvari in prav na takšen način smo prejeli gole. Po nepotrebnem smo izgubili dve točki. Sem razočaran, saj smo pri rezultatu 2:0 mislili, da je konec tekme," je povedal Hadžić. Olimpija bo v naslednjih dveh krogih najprej v nedeljo gostila Bravo, nato pa v sredo pred derbijem odhaja v Domžale.

Trener Celjanov Kosić je priznal, da jim je Olimpija delala težave od samega začetka srečanja. "Bili so agresivni, bili so hitri. V prvem polčasu smo trpeli. Tudi drugag polčasa nismo začeli po željah. Ko se je Olimpija malo ustavila, smo izkoristili ponujeno. Zadovoljni smo s točko, a verjamem, da lahko fantje še bolje odigrajo," je za Televizijo Slovenija povedal Kosić. Celjani so od vrha oddaljeni le dve točki, v nedeljo pa jih čaka obračun s sosedom na lestvici Muro.

Bobičanec zagotovil Muri tri točke

Prekmurci so z golom Luke Bobičanca v 77. minuti premagali Tabor in po prvi četrtini zaostajajo za Olimpijo zgolj dve točki. Za tri točke so se morali muraši precej potruditi, saj so imeli Primorci številne lepe priložnosti. "Prigarane tri točke. Bili smo izjemno osredotočeni vseh 90 minut. Lomili smo nasprotnika in ga na koncu tudi zlomili. Imeli smo v četrtek težko tekmo v Domžalah, a smo bili tudi danes v vseh segmentih dobri," je bil zadovoljen trener Mure Ante Šimundža.

V sredo je na sporedu še pet tekem osmine finala Pokala Slovenije. Maribor bo gostoval pri vodilni ekipi druge lige Kopru, Mura bo v Kranju igrala s Triglavom, Olimpija pa v Stožicah pričakuje Rudar. Aluminij se bo pomeril s Taborom, Domžale pa gostujejo pri Brdih.

9. krog:

TRIGLAV - DOMŽALE 2:3 (1:1)

500; Majcen 24., Janković 57.; Podlogar 34., Sappinen 50., Vuklišević 90.

OLIMPIJA - CELJE 2:2 (1:0)

2.000; Menalo 38., Vukušić 49./11-m; Božić 58., Vizinger 71.

RK: Vidmajer 79./Celje

MURA - CB24 TABOR SEŽANA 1:0 (0:0)

3.000; Bobičanec 77.

MARIBOR - ALUMINIJ 2:1 (0:0)

4.200; Hotić 53., Kronaveter 67.; Leko 56.

RUDAR - BRAVO 1:4 (0:2)

400; Trifković 89.; Matko 8., 21.,

Abdurahimi 65., Nukić 67.

10. krog:

Sobota ob 18.00:

ALUMINIJ - CB24 TABOR SEŽANA

Nedelja ob 14.00:

RUDAR - DOMŽALE

Ob 16.00:

TRIGLAV - MARIBOR

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA - CELJE

Ob 20.15:

OLIMPIJA - BRAVO