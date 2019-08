Trener Celja Dušan Kosič je bil vesel večjega števila gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com

V 6. krogu Prve lige so pred svojimi gledalci premagali prvaka Maribor z 2:1. Celjani so dobili prvi polčas z 1:0, kar je Mitjo Lotriča spomnilo na razplet zadnjega obračuna, ko so Celjani prav tako po prvih 45 minutah vodili z 1:0, nato pa izgubili s 3:1: "Lepo je zmagati tako tekmo, lani nam prednosti ni uspelo ohraniti, Maribor se je vrnil in postal prvak. Z borbo in željo smo si zaslužili zmago."

Zadetek Vizingerja za vodstvo Celja proti Mariboru

Kosič: Imeli smo nekaj sreče

Ponovitev lanskega razpleta je bila sicer blizu, saj je Maribor v drugem polčasu izenačil, nato pa silovito pritiskal, a ga je ustavil avtogol. Domači trener Dušan Kosič je priznal: "Srečen sem zaradi zmage. Vedeli smo, da bomo trpeli, Maribor je odličen nasprotnik. Poklopile so se nam stvari, fantje so igrali disciplinirano, imeli smo nekaj sreče. Maribor je izvajal pritisk, s pravim odnosom in kančkom sreče smo zmagali. Maribor je igral dobro, zaslužili so si več, želim jim veliko sreče v četrtek, ko predstavljajo slovenski nogomet."

Gol Požeg Vancaša za 1:1 v 67. minuti

Milanič: S toliko napakami ne moremo zmagati

Maribor se na začetku sezone muči predvsem s slabo obrambo, česar se dobro zaveda trener Darko Milanič: "Nič nam ni šlo na roke, naredili smo veliko individualnih napak. Prvi smo dobili gol, nismo izkoristili 11-metrovke, v drugem polčasu smo ustvarili pritisk, izenačili, nasprotnik se je branil, mi pa si potem sami zabijemo gol. S toliko napakami ne moremo zmagati, od tega moramo živeti."

Peričić ima težave

V obrambi se nikakor ni izkazal Špiro Peričić. Milanič je ob tem povedal: "Tu je šele kratek čas, ima težave. Problem je, ker je večina osrednjih branilcev poškodovanih. Nimamo veliko možnosti, moramo ga spočiti, nato pa mora igrati. V obrambi nismo taki, kot smo bili še pred kratkim."

Avtogol Peričića v 84. minuti za vodstvo Celja z 2:1

Požeg Vancaš po navodilih takoj bolj nevaren

Statistika je bila sicer na strani Maribora (streli 20:9, posest 62:38), a tega nikakor ni znal pretvoriti v tri točke. Milanič je bil nezadovoljen, ker se njegovi varovanci v slabem prvem polčasu niso sami prilagodili, ampak so morali čakati na navodila v premoru: "Prvi polčas smo igrali zgrešeno, oba krilna napadalca sta bila preveč v sredini, nismo imeli širine. V drugem polčasu je bilo to bolje, Rudi Požeg Vancaš je bil bistveno bolj nevaren. Če je vedno treba čakati na polčas, če moštvo samo ne čuti, da nekaj ni v redu, to ni dobro. Imamo veliko dela, da bodo to opazili sami."