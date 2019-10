Na tribunah stadiona Rajko Štolfa se je zbralo veliko gledalcev, čeprav jih je bilo nekaj manj kot ob gostovanju Olimpije konec avgusta (1:2). Na koncu so ob prijetnih temperaturah toplo pozdravili svoje ljubljence za prikazano na igrišču. Tekmo je Tabor končal brez prejetega rumenega kartona! Foto: www.alesfevzer.com

Po reprezentančnem premoru ni bilo pričakovati tretjega ligaškega poraza vijoličastih v tej sezoni, še posebej, ker so v zadnjem obdobju nanizali šest zaporednih zmag, vključno s tisto na derbiju v Ljubljani, nazadnje pa so se brez zadetkov razšli z Muro. Prav Sobočani so konec septembra lani proti Mariboru zadnji dosegli štiri gole.

Štajerci so pred gostovanjem na Krasu vseeno opozarjali, da bo treba za uspeh pokazati najbolje, kar znajo, predvsem pa s pravo mero odgovoriti na agresivnost domačih nogometašev. Prav v tem segmentu pa so na tekmi padli na izpitu.

Športni direktor Zlatko Zahovič je lahko le nemočno spremljal svoje fante s soncem obsijane glavne tribune, na kateri se je začelo rajanje domačih navijačev. "MVP, MVP," so se slišali vzkliki z največje tribune za vrati ob odhodu z igrišča enega najboljših pri Sežancih in dvakratnega strelca, Kamerunca Rodrigueja Bongonguija. Iz domače slačilnice je po zmagi odmevala glasba, gostinci pod tribuno so si meli roke.

Polom razglašenega Maribora v Sežani

Milanič: Vse je bilo slabo

"Slabi smo bili, nič kaj drugega ni reči. Ni se nam uspelo boriti. To je bil čisti boj oziroma agresija. Tabor nas ni presenetil, ni nam pustil veliko prostora, bil je navdihnjen, imel je lepe sprejeme. Vedeli smo, da bo to tekma, polna agresivnosti in dvobojev in da se bo moral vsak posameznik zelo dobro individualno pripraviti točno na to. Od prve minute naprej se je videlo, da bomo imeli težave, ker nismo v pravi dnevni formi. Na začetku tekme so naši tekmeci dobivali vse druge žoge, mi pa nismo bili pripravljeni 'živeti' za njih. Kot moštvo niti slučajno nismo pokazali pravega duha. Tudi ko smo bili zelo blizu zadetkov, smo pritisk vršili zelo neurejeno. Slabo smo napadali visoko pred njihovimi vrati in se slabo branili pred našim golom. Vse je bilo slabo. Odločitve, ki smo jih sprejemali, niso bile dobre," ni slepomišil Milanič, čeprav je omenil, da tudi igrišče ni bilo idealno oziroma najboljše.

Maribor se je hitro znašel v zaostanku, nato zapravil nekaj lepih priložnosti in prek Luke Zahovića izenačil, a na začetku drugega polčasa ekspresno prejel nova dva zadetka. V obrambi sta prvič po avgustu oziroma 5. in 7. krogu igrala Aleksander Rajčević in Martin Milec, ki je pri tretjem golu v 56. minuti storil veliko napako in poklonil žogo Bongonguiju.

"V prvem polčasu smo imeli kar nekaj 'zicerjev, tako da bi lahko bilo tudi drugače, pod črto pa je to zaslužena zmaga Tabora. Čim prej bomo morali priti v stanje, v katerem smo bili, ko smo zmagovali in bili v vsakem trenutku pri stvari. Vse bomo naredili, da bi bili že na naslednji tekmi spet odlični," je dodal trener Maribora.

V soboto v Ljudski vrt prihaja Celje, ki je 17. avgusta kot zadnje pred Sežanci premagalo vijoličaste (2:1). Vodilna Olimpija ima zdaj pet točk prednosti, tri več ima tudi Aluminij, Celjani pa so zbrali samo eno manj kot Mariborčani.

Vesel sem za Sikimića, da nadaljuje v odličnem strelskem ritmu, ki ga kaže že vso jesen. Tudi Bongonguiju se je odprlo na zadnjih dveh domačih tekmah, na katerih je dosegel tri zadetke. Potrebujemo širino. Velik doprinos so dali vsi, od vratarja do kakšnega bočnega obrambnega igralca, ki je manj izpostavljen. Odigrali so odlično in pokazali pravi karakter. Trener Tabora Almir Sulejmanović

Sulejmanović: Iz dneva v dan je boljše

Trener CB24 Tabora Sežane Almir Sulejmanović je po zmagi prejemal čestitke za odlično predstavo in osvojene tri točke. "To je velika zmaga za vse nas. Fantje so odigrali zelo dobro tekmo od prve do zadnje minute. Vesel sem za njih, svoje sodelavce in navijače. Lahko uživamo v tem trenutku."

Je bila to zmaga pristopa ali kakovosti? "Oboje mora biti. Včasih lahko zmagaš zaradi pristopa, a na daljši rok moraš imeti tudi kakovost. Fantje so danes potrdili, da imajo kakovost. Pristop in želja pa sta temelj, ne glede na to, proti komu igraš. Proti prvakom še toliko bolj."

Sulejmanović je pohvalil osredinjenost svojih fantov do konca tekme in opisal, kako so potekale priprave na Maribor med reprezentančnim premorom. "Odigrali smo prijateljsko tekmo v Livornu, kjer smo dali nekaj več priložnosti nekaterim mladim fantom. Tudi tam smo igrali solidno in pustili dober vtis. Vse to potrjuje, da delamo dobro in da imamo kakovost. Iz dneva v dan je boljše."

Sikimić: Ne bi rekel, da smo domača ekipa

Tabor je na sedmi domači tekmi zmagal že petič, iz Sežane sta točke odnesla le Aluminij (0:2) in Olimpija (1:2). Slabše gre Kraševcem v gosteh, saj so tam do zdaj osvojili le eno točko. Konec avgusta so v Velenju remizirali z 2:2. "V gosteh se tekmeci malo drugače postavijo, imajo drugačen pristop, so tudi drugačna igrišča. Seveda pa si želimo biti vselej uspešni. Tudi iz Kranja hočemo v soboto prinesti zmago. Ljudje, ki vodijo klub, imajo višje cilje od zgolj boja za obstanek. Delamo na tem, da bi bili bližje zgornjemu kot spodnjemu delu lestvice," je poudaril Sulejmanović.

"Ne bi rekel, da smo domača ekipa. V Murski Soboti nismo imeli sreče, saj nam niso dosodili čiste 11-metrovke. V Celju smo tudi bili blizu izenačenja. Verjel sem v zmago, to ekipo krasi zelo dober značaj. Imeli smo slab niz, vendar se je to zgodilo izključno zato, ker pet igralcev iz prve postave ni igralo. Zdaj se to počasi izboljšuje. Še boljši bomo. Pomembno je, da igramo pogumno, visoko in direktno. Tudi med reprezentančnim premorom smo največ časa posvetili taktiki, prevzemanju odgovornosti in tveganja," je pripomnil najboljši strelec Tabora Predrag Sikimić, ki je med letoma 2015 in 2017 igral za Crveno zvezdo.

Pikro o Rudarju

Sulejmanović je v Sežano prišel na začetku septembra po odhodu Andreja Razdrha v Domžale. "Od prvega dne se tu odlično počutim. Ljudje so me dobro sprejeli. Tudi po nizu slabih izidov v gosteh sem čutil podporo. Dobri izidi seveda izboljšajo vzdušje, potrebovali smo ti dve domači zmagi."

Poleti je moral po le treh krogih po nesoglasjih s tedanjim športnim direktorjem Marijanom Pušnikom oditi iz Rudarja, ki ga je v lanski sezoni prevzel sredi spomladanskega dela in mu zagotovil obstanek. Zdaj gre Velenjčanom veliko slabše, so še brez zmage in prikovani na dno lestvice. V soboto so v Stožicah kar s 6:0 klonili proti Olimpiji.

"Tega ne bi komentiral, to zgodbo sem končal. Ljudje, ki vodijo Rudar, že vedo, kaj delajo. Očitno pa ne vedo ...," se je ugriznil v jezik, ko smo ga povprašali, kaj je vzrok tako globoke krize njegovega nekdanjega kluba, za katerega je vrsto let tudi igral.