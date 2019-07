Vitja Valenčič in Senijad Ibričić sta se oba vpisala med strelce. Foto: www.alesfevzer.com

Lani novembra so Domžale po uri igre povedle z 2:4, a je Olimpiji uspelo izenačiti z dvema 11-metrovkama Roka Kronavetra. Sredi maja so štiri dni po visoki zmagi s 3:0 v Ljudskem vrtu varovanci Safeta Hadžića morali priznati premoč z 1:4, potem ko so Domžale že po 20 minutah vodile z 0:2.

"Po lanskem porazu na koncu sezone ni bilo prijetno in tega si nismo želeli še enkrat privoščiti. Tudi tokrat pri zaostanku za dva gola ni bilo preprosto, a smo s soigralci ostali mirni. Verjeli smo vase in v preobrat," se je v pogovoru za TV Slovenija srečanja izpred dobrih dveh mesecev spomnil kapetan Olimpije Nejc Vidmar.

Takratni dvoboj štiri kroge pred koncem prvenstva ni več odločal o ničemer, ob drugačnem razpletu bi lahko le nekoliko zamaknil mariborsko slavje 15. naslova državnega prvaka. Tokratni je bil pomembnejši, saj so Domžale pred sezono odkrito napovedale, da želijo biti letos bližje Mariboru in Olimpiji.

Vrhunci 1. polčasa na tekmi Olimpija - Domžale

Suljić ima ekstremne lastnosti. Moram ga pohvaliti, danes je bil ekstremno dober. Ko ima svoj dan, ga je težko ustaviti. To se je tudi danes videlo, imeli so težave z njim. Upam, da bo takšen na vsaki tekmi. Ali se bojim, da bo odšel? Ko pride prava ponudba in igralec tu ni več zadovoljen, ga moraš spustiti. S plačami preprosto ne moremo konkurirati klubom iz tujine. Če bo tu srečen, bo ostal, če ne, bo šel. Safet Hadžić o Asmirju Suljiću, strelcu zadetka za 2:2 in podajalcu pri golu za 4:2

Po zadetkih Senijada Ibričića in prvencu Svena Šoštariča Kariča že ob njegovem debiju v Prvi ligi je ravbarjem sredi prvega polčasa kazalo odlično, a kaj, ko so po avtogolu Gabra Dobrovoljca in napaki Tilna Klemenčiča domači že do odmora izenačili, v drugem pa z goloma Vitje Valenčiča (na 13. tekmi je prav tako dosegel prvi gol v PLTS) in rezervista Anteja Vukušića prevesili tehtnico na svojo stran.

Hadžić srečen, da se Stožice počasi polnijo

"Po vseh prigodah, ki so se nam v zadnjem času dogajale, smo postali ekipa s pravim značajem. To je zelo pomembno za nadaljevanje sezone. Velika stvar je preobrniti izid od 0:2 do 4:2. Ponosen sem, da je fantom proti dobrim Domžalam to uspelo. Bistvo pa je, da je danes zmagal nogomet. Igra je bila aktivna, polna tempa, tekma zelo zanimiva, ljudje so zadovoljni. To je tudi naš cilj. Srečen sem, ko vidim, da se Stožice počasi polnijo in da gledalci navijajo," je po zmagi pred očmi predsednika Milana Mandarića in novega investitorja Gabrieleja Nardina, ki naj bi kmalu prevzel klub, povedal Hadžić.

Na klopi se je s kolegi iz trenerskega štaba še posebej iskreno veselil gola za vodstvo s 3:2. "Želel sem si te zmage. Po prvem polčasu sem fantom rekel, naj igrajo mirno in da bomo gotovo dosegli zadetek, kar se je tudi zgodilo. Velika stvar je dobro začeti sezono, vidite, kaj se dogaja Mariboru. Težko je nevtralizirati pet točk, če neka ekipa ujame pravi ritem. Zato je vsaka zmaga velika za nas. Žreb nam za uvod v prvenstvo ni bil naklonjen, že v nedeljo nas čaka derbi v Mariboru. Toda tudi tam bomo poskušali zmagati," je dodal trener Olimpije.

"Moj cilj je, da nisem odvisen od enega igralca, ampak da lahko rotiram čim več igralcev. In da se drži forma, ki je trenutno," je opisal kadrovsko kombinatoriko. Endri Cekici je tokrat počival, Tomislav Tomić pa je vstopil šele v nadaljevanju.

Ga slabši začetek vijoličastih, ki so izgubili proti Triglavu (1:2) in remizirali v Velenju (1:1) kaj preseneča? "Vsekakor to je manjše presenečenje, ampak mislim, da se bo Maribor dvignil in da bomo skupaj z Domžalami krojili boj za prvo mesto. Prvenstvo je dolgo, verjetno bomo tudi mi prišli v krizo, kar je normalno. Veliko je dobrih ekip, vsakogar je težko premagati."

Analiza tekme Olimpija – Domžale

Rožman: Prepoceni prejemamo zadetke

Simon Rožman je bil po porazu razumljivo slabše volje. "Zelo dobro smo začeli, imeli vse niti v svojih nogah, nato pa smo Olimpijo sami vrnili v igro z dvema katastrofalnima napakama v obrambi. Tega si ne bi smeli dovoliti, a v tem je razlika med Domžalami in Olimpijo, kakovost je evidentna. Prvi polčas je bil izreden in zelo gledljiv, bila je res prava evropska tekma z izjemnim ritmom. V drugem polčasu je normalno ta malce padel, nas je pa v obdobju, ko smo imeli stvari pod nadzorom, presekal tretji zadetek. Potem smo vse sile dali v napad, a se nam ni izšlo. Malo nam še manjka do tistega, kar si želimo, kljub vsemu pa mislim, da je bilo marsikaj videti," je tekmo pokomentiral strokovnjak iz Štor.

Vrhunci 2. polčasa na tekmi Olimpija - Domžale

Prejšnji teden so Domžale doma z 2:2 remizirale proti Rudarju in imajo tako kot Maribor po dveh krogih le točko. "Na obeh tekmah smo preveč grešili v obrambi, delali smo osnovne napake, to bo treba odpraviti. Težava je, ker zaradi Evrope ni časa za treninge z izjemo regeneracije in taktične priprave. Kar smo naredili, smo naredili spomladi. Zdaj se je ekipa znova spremenila, potreben bo čas. Zgodba se nam ponavlja iz leta v leto. Toda vemo, zakaj smo tu in kaj delamo, čeprav mi je kot trenerju zelo težko in v določenem smislu hudo. Nekatere stvari se vidi, da so kakovostne, na drugi strani pa res prepoceni prejemamo zadetke."

Tudi na začetku drugega polčasa smo imeli žogo v svoji posesti in smo do zadetka nadzorovali igro. Bila je prekinitev in nato odbita žoga, po kateri je sledil gol za 3:2. Imamo nekaj poškodb, a v tem ne smemo iskati izgovorov. Smo dobra ekipa, to moramo tudi pokazati na igrišču in na takšnih tekmah zmagovati. Nogometaš Domžal Matej Podlogar

Primanjkuje jim veznih igralcev

V primerjavi s tekmo proti Velenjčanom je Rožman v začetni postavi naredil tri spremembe. Kot levi bočni branilec je namesto Gregorja Sikoška igral Šoštarič Karič, začela pa sta tudi Dobrovoljc in Matija Rom. V postavi tokrat ni bilo poletnih okrepitev, Mattiasa Käita in Josipa Ćorluke.

"Analize so pokazale, da Sikošek in Ćorluka po treh tekmah nista zmožna odteči 12,5 km na današnji tekmi. Prisiljeni smo bili v menjave. Käit je na tekmi proti Balzanu dobil pretres možganov, tako da smo morali v vezno vrsto poslati obrambnega igralca, saj po prodaji Vetriha nimamo veznih igralcev. Žal mi je, da v tem trenutku tam nimamo možnosti rotirati igralcev. Za Ibričića in Gnezdo Čerina bo v četrtek že peta tekma v 16 dneh, zato se bojim poškodb za daljše obdobje. Imamo zelo ozek kader, v drugem polčasu sta igrala igralca letnika 2000 in 2001 (Kolobarić in Repas, op. a.)," je pojasnil Rožman.

Naslednji oviri Malmö in Malatyaspor

Domžale bodo v četrtek na prvi tekmi 2. predkroga Evropske lige gostile vodilno moštvo švedskega prvenstva Malmö. V tamkajšnji ligi so sredi tekmovanja, odigrali so že 17 krogov.

"Ni predaje. Gre za vrhunskega tekmeca, a smo že pokazali, da se lahko kosamo tudi s takšnimi. Videli bomo na igrišču, ali je med nami razlika ali ne. Povabil bi gledalce na stadion, da nam pridejo pomagat. Da se ceni naše delo. Včasih dobim občutek, da nas imajo za nekoga majhnega, a mislim, da vseeno opravljamo dobro delo," si je večje podpore zaželel trener Domžal.

Olimpijo čaka gostovanje v Malatyi v vzhodni Anatoliji pri v pretekli sezoni petouvrščeni ekipi turške lige Yeni Malatyasporju. "Vse je mogoče, Turki še niso v tekmovalnem ritmu. Tja gremo po pozitiven izid. Prave igre bodo še prišle, imamo še nekaj nihanj. Ampak mislim, da smo na pravi poti in da so pred nami dobri časi," je optimističen Vidmar.