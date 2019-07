Kapetan Maribora Marcos Tavares je poskrbel za skupno "petardo" proti prvakom Islandije, zdaj pa prvake Slovenije čaka dvoboj s prvaki Švedske. Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Po grenkem uvodu v Prvo ligo 2019/20 in porazu s Triglavom so vijoličasti šli v drugi dvoboj z Islandci kljub prednosti s 3:0 z udarno enajsterico.

"V soboto smo imeli veliko željo zmagati in se pokazati v izredni luči. To nam je sicer vzelo nekaj samozavesti, a smo se veliko pogovarjali in videl sem fante res osredotočene. Odigrali smo dovolj resno in kvalitetno, tako da sem zadovoljen," je po evropski zmagi s skupnih 5:0 razmišljal trener Darko Milanič.

Švedi s težavami prek Armencev

"Mislim, da smo popolnoma zasluženo napredovali v naslednji krog. Proti moštvu, ki smo ga z načrtom nadigrali že v Reykjaviku, smo zdaj z relativno zgodnjim golom razblinili vse dvome in dvoboj mirno pripeljali do konca," je bil Milanič zadovoljen s hitro razrešenim dvobojem, zaradi česar je lahko spočil nekatere nosilce igre.

Maribor v 2. krogu Prve lige v soboto čaka dvoboj z Rudarjem v Velenju, že v sredo pa nova evropska tekma v Ljudskem vrtu, ko se bodo ob 20.15 pomerili z AIK-om iz Stockholma. Švedski prvaki so sicer z velikimi težavami izločili prvaka Armenije Ararat (1:2 v gosteh in 3:1 v švedski prestolnici).

Mariborska obramba je na tekmah z Valurjem ostala nepremagana, napad pa je natresel 5 golov, čeprav je bil napadalni del moštva samokritičen in bil mnenja, da bi morali biti še učinkovitejši. Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Podaja novinca za 198. gol kapetana

"Res lep gol, sem zelo vesel. Sam brez soigralcev ne morem nič, Kotnik je lepo podal," je bil kapetan Marcos Tavares hvaležen novincu med vijoličastimi za izjemno globinsko podajo, ki jo je neusmiljeno izkoristil že za 198. gol na uradnih tekmah Maribora.

"Mi se bomo prilagajali. Nimamo več Mlakarja, ki ima globino. Nimamo Zahovića, ki ga dolgo ne bomo imeli, ki lahko napada globino. V trenutnem kadru nimamo igralca, ki lahko napade globino. Zame si Kotnik tako lepo najde prostor, da je zame bolj nevaren kot na svojem običajnem položaju. Proti Triglavu smo igrali Kotnik - Kronaveter - Požeg - Kramarič. Nobeden res nima etikete klasičnega napadalca," je trener Milanič pojasnjeval in odgovarjal na kritike, zakaj ni proti Triglavu zaigral s klasičnim napadalcem.

Oboleli prvi strelec lahko samo počiva

Ob tem je Milanič še dodatno pojasnil in potrdil, da je najboljši strelec pretekle Prve lige Luka Zahović izgubljen za dalj časa: "Trenutno sploh ne trenira in je v fazi, ko se mora znebiti vnetja, ki ga muči, kar pa lahko stori le s počitkom. Tako da je vprašanje, kdaj bomo nanj spet lahko računali."

Zadetka s tekme med Mariborom in Valurjem

LIGA PRVAKOV

2. PREDKROG, prve tekme

Sreda ob 20.15:

MARIBOR - AIK (ŠVE)

Povratna tekma bo v sredo, 31. julija, v Stockholmu ob 19.00.

Torek:

SABURTALO TBILISI - DINAMO ZAGREB

THE NEW SAINTS (WAL) - KÖBENHAVN

SUTJESKA NIKŠIĆ - APOEL NIKOZIJA

Sreda:

BATE BORISOV - ROSENBORG

FERENCVAROS - VALLETTA (MLT)

CFR CLUJ - MACCABI TEL AVIV

CRVENA ZVEZDA - HJK HELSINKI

CELTIC - NOMME KALJU (EST)

DUNDALK (IRS) - QARABAG (AZR)

Neprvaki, torek:

VIKTORIA PLZEN - OLYMPIACOS

PSV EINDHOVEN - BASEL

Povratni tekmi bosta v torek, 30. julija.