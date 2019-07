Olimpija je po dveh krogih na vrhu lestvice državnega prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com

Sosedski derbi je upravičil pričakovanja in znova je bilo na tem dvoboju doseženih veliko zadetkov. Še posebej prvi del je bil izjemno razburljiv in dinamičen. Gostje so vodili že z 2:0, a so zmaji zrežirali preobrat. V drugem delu so za drugo zmago v tej sezoni in vrh prvenstvene lestvice dvakrat zatresli domžalsko mrežo. Obe moštvi v četrtek zdaj čakata prvi tekmi 2. predkroga Evropske lige. Domžale bodo gostile Malmö, Olimpija pa bo gostovala pri Malazyasporju, zatem pa jo v nedeljo čaka derbi v Mariboru. Dvoboj Domžal in Mure je prestavljen.

Ibričić in Šoštarič Karič za lepo domžalsko prednost

V uvodnih minutah so bili konkretnejši gostje, ko pa je Olimpija izpeljala nekaj nevarnih napadov, pa se je zatresla domača mreža. V 19. minuti sta si dvojno podajo na levi strani kazenskega prostora izmenjala Adam Gnezda Čerin in Tonči Mujan, ki je žogo spravil do Senijada Ibričića. Kapetan Domžal je z igre vrgel Marka Putinčanina, si žogo nastavil na levico in jo z roba kazenskega prostora pospravil v mrežo.

Štiri minute kasneje so Domžale povišale prednost. Po predložku povsem z desne strani Matije Roma je žoga preletela vse v kazenskem prostoru in prišla do debitanta v Prvi ligi Svena Šoštariča Kariča, ki je sprožil z voleja. Žoga se je odbila od Erica Boakyeja in presenetila Nejca Vidmarja. Pet minut kasneje se je zatresla tudi domžalska mreža. Po dvojni podaji z Vitjo Valenčičem je zadel Stefan Savić, toda zadetek je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen, počasni posnetek pa je pokazal, da je domžalska obramba vendarle zamudila.

Še v prvem polčasu zmaji izenačili

Tri minute zatem so zmaji vendarle znižali. Luka Menalo, ki je v prvem delu zapravil dve veliki priložnosti, ko se je znašel v odličnem položaju, je z desne poslal predložek proti Harisu Kadriću, z glavo pa je nesrečno žogo za hrbet Grege Sorčana poslal Gaber Dobrovoljc. Še pred koncem polčasa je Olimpija izenačil. Tilen Klemenčič je z glavo slabo vrnil žogo proti Sorčanu, od katerega je bil hitrejši Asmir Suljić. Z glavo je odbil žogo pred domžalskim vratarjem, nato še preigral Klemenčiča, ki se je vračal. in žogo pospravil v mrežo.

Valenčič zadel za zmago

Po desetih minutah nadaljevanja se je velika priložnost ponudila Kadriću, a je po podaji Boakyeja streljal prek vrat. V 71. minuti so Ljubljančani povedli. Branko Ilić, ki je še lani v spomladanskem delu nosil zeleno-beli dres, je s prekrškom zaustavil prodor Savića po levi strani. Prosti strel je izvedel Suljić, ki je podal Valenčiču. Mladi ljubljanski vezist je sprožil, a je njegov strel blokiral Shamar Nicholson, toda odbita žoga je znova prišla do Valenčiča, ki je z volejem dosegel prvenec v Prvi ligi.

Zmago so zmaji potrdili v 85. minuti, ko je razigrani Suljić z leve podal v kazenski prostor, z glavo pa je prvi zadetek v dresu Olimpije dosegel Ante Vukušić.

Kar sedem golov v Fazaneriji

Mura je vpisala prvo letošnjo zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Mura je v četrtek končala evropsko pot, v nedeljo pa vknjižila prvo letošnjo zmago v državnem prvenstvu. Po 20 minutah se je sicer najprej zatresla domača mreža. Z leve strani je podal Ovbokha Agboyi, z glavo pa je prvi zadetek Brava v Prvi ligi dosegel Aljoša Matko. Gostje so bili v vodstvu le minuto, saj so že v naslednjem napadu varovanci Anteja Šimundže izenačili, ko je po podaji Žige Kousa z desne strani v kazenskem prostoru najvišje skočil Luka Šušnjara, po njegovem strelu z glavo pa je žoga Domnu Grilu ušla v mrežo.

Kmalu zatem je Šušnjara zamudil veliko priložnost za povišanje prednosti, kar pa je v 34. minuti uspelo Luki Bobičancu, ki je izvrstno udaril z razdalje in premagal Grila. Po vsega 30 sekundah drugega dela je ljubljansko obrambo matiral Šušnjara, ki je po lepi podaji Jona Šporna v prostor sam stekel proti Grilu in zadel za 3:1. 50. minuta je tekla, ko je Bravu uspelo znižati. David Breaklo je z leve strani z zunanjim delom nogometnega čevlja poslal predložek, na drugi vratnici pa je bil znova uspešen Matko.

Po četrti Murin zadetek se je podpisal rezervist Žan Karničnik, ki je dobil žogo na levi strani, nato pa jo z mojstrskim udarcem z roba kazenskega prostora pospravil pod prečko nemočnega Grila. V 83. minuti je nekaj upanja za remi Ljubljančanom vlil Miha Kancilija, ki je dve minuti po prihodu na zelenico v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Agboyija.

Prva liga, 2. krog:

OLIMPIJA - DOMŽALE 4:2 (2:2)

Dobrovoljc 31./ag, Suljić 42., Valenčič 71., Vukušić 85.; Ibričić 19., Karič 23.

MURA - BRAVO 4:3 (2:1)

Šušnjara 21., Bobičanec 34., 46., Karničnik 74.; Matko 20., 50., Kancilija 83.

Odigrano v petek:

ALUMINIJ - TRIGLAV 2:1 (0:1)

Vrbanec 56./11-m, Štor 91.; Mlakar 38.

Odigrano v soboto:

RUDAR - MARIBOR 1:1 (0:1)

Radić 93.; Hotić 11.

RK: Kronaveter 71./Maribor

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE 1:0 (1:0)

Sever 38.

RK: Vizinger 59./Celje