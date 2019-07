V Športnem parku v Kidričevem je Triglav povedel v 38. minuti, ko je Tilen Mlakar zadel z izjemnim strelom s približno 20 metrov. Žoga je končala za hrbtom Luke Janžekoviča kakšen meter pod stičiščem vratnice in prečke.

Luka Štor je zadel že na prvi tekmi v Sežani. Foto: www.alesfevzer.com

Štor izsilil enajstmetrovko, Vrbanec v polno



Evrogol Tilna Mlakarja za vodstvo Triglava

Domači so izenačili v 56. minuti. Egzon Kryeziu je napravil prekršek nad Štorom, tako da je sodnik Matej Jug pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je zanesljivo - s strelom pod prečko - izvedel Matic Vrbanec.

V 83. minuti je David Tijanić z izjemnim strelom zadel prečko, žoga se je odbila do Victorja Aliage, ki jo je potisnil v mrežo, a je bil v nedovoljenem položaju.

Štor izigral Mertlja in ukanil še Čadeža

In ko je že kazalo, da se bosta moštvi razšli z delitvijo točk, so domači v 91. minuti zabili odločilni gol. Branilci Triglava so v kazenskem prostoru žogo izbili le do Štora, ki je z mojstrsko potezo iz igre vrgel Aleša Mertlja, nato pa s strelom po tleh matiral še Luko Čadeža. Še končna statistika: posest žoge 50:50, streli 11:5, v okvir vrat 6:2 - oboje za Aluminij.

Preostale tekme 2. kroga bodo v soboto in nedeljo. Branilec naslova Maribor bo gostoval pri Rudarju, v nedeljo zvečer pa se bosta v derbiju udarila Olimpija in Domžale. Prenos obračuna iz Stožic na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

ALUMINIJ - TRIGLAV 2:1 (0:1)

Vrbanec 56./11-m, Štor 91.; Mlakar 38.

Sobota ob 18.00:

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE

Ob 20.15:

RUDAR - MARIBOR

Nedelja ob 18.00:

MURA - BRAVO

Ob 20.10:

OLIMPIJA - DOMŽALE

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.