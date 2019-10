Prenos tekme med Ljubljančani in Velenjčani bo od 16.30 naprej na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Nogometaši Olimpije so po porazu na derbiju izgubili vodilno mesto na lestvici, a so se po zgolj remiju Maribora z Muro in zmagi v Kranju zavihteli na vrh. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji v srečanje vstopajo kot favoriti, a Rudar je že pokazal, da je lahko "strup" za zeleno-bele, saj jih je pred mesecem dni, 19. septembra, izločil v pokalu z 1:0. Mož odločitve je bil Damjan Trifković.

Na klopi Olimpije ne bo trenerja Safeta Hadžića, ki je zaradi neprimernega vedenja in žaljenja sodnika na obračunu s Triglavom dobil tri tekme prepovedi vodenja. Dve tekmi bo počival tudi napadalec Jucie Lupeta.

Hadžić: Če so dobri, bodo zmagali tudi brez trenerja

"Popravljali smo napake, odpotovali v Bologno in poskušali dvigniti svojo raven, da igralci znova dobijo samozavest. Stvari so šle navzgor in upam, da bomo proti Rudarju dobro igrali in bomo zmagali. Poraz v pokalu je bil šola za naprej. Tudi če si favorit, moraš tekmo vzeti resno, da jo dobiš. Velenjčani imajo igralce, ki so kakovostni za slovensko ligo. So v določeni krizi, ampak nobena ekipa se ne sme podcenjevati. Verjamem v svoj strokovni štab in igralce. Če se dobro dela na treningu, potem igralci na tekmi ne potrebujejo trenerja. Kakovost je takšna, da bodo igralci, če so dobri, zmagali brez trenerja," je za spletno stran kluba dejal Hadžić.

Rudar še brez prvenstvene zmage

Velenjčani v prvenstvu ne najdejo poti iz krize, saj so po 13 krogih kot edino moštvo še brez zmage. Imajo pet remijev in osem porazov. Za devetim mestom, ki prinaša kvalifikacije za obstanek med elito, zaostajajo pet točk. Rudar je pred reprezentančnim premorom izgubil z Aluminijem, v sredo pa proti Nafti na prvi tekmi četrtfinala Pokala Slovenije.

Požeg Vancaš: Dobro smo izkoristili premor

Mariborčani so po šestih zaporednih zmagah remizirali proti Muri. V Sežani želijo znova zmagati. Foto: www.alesfevzer.com

Prvi zasledovalci Olimpije Mariborčani v nedeljo ob 14.30 gostujejo v Sežani. Vijoličasti so izraziti favoriti, zato bi bilo vse razen treh točk Štajercev veliko presenečenje. "Dobro smo izkoristili ta premor. Dejansko smo opravili minipriprave in bili z mislimi ves čas že pri zelo pomembni tekmi, ki nas čaka v nedeljo. Po šestih zaporednih zmagah je bil niz na zadnji tekmi prekinjen, verjamemo, da le začasno. Gremo naprej z namenom, da nadaljujemo uspešne igre," za spletno stran kluba napoveduje Rudi Požeg Vancaš.

Preostala para kroga sta Celje - Domžale in Aluminij - Bravo.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 14. krog

Sobota ob 14.30:

MURA - TRIGLAV

Ob 16.45:

OLIMPIJA - RUDAR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 18.45:

CELJE - DOMŽALE

Nedelja ob 14.30:

CB24 TABOR SEŽANA - MARIBOR

Ob 16.30:

ALUMINIJ - BRAVO