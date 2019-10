Maribor bi se z zmago vodilni Olimpiji približal na dve točki. Foto: www.alesfevzer.com

14. krog slovenskega nogometnega prvenstva danes ponuja še dve tekmi. Ob 14.30 se bosta v Sežani pomerila CB24 Tabor Sežana in Maribor, ob 16.30 pa v Kidričevem Aluminij in Bravo.

Prvi strelec kraške čete in po besedah Andreja Razdrha najnevarnejši napadalec v Prvi ligi Telekom Slovenije je s sedmimi goli Predrag Sikimić. Med reprezentančnim premorom so spet začeli trenirati trije pomembni členi sežanske zasedbe. Mario Babić, starejši brat Stjepan Babić in Klemen Nemanič.

Maribor si ne bo smel privoščiti ležernega pristopa, trener Darko Milanič se tega zaveda: "Ko jih vidiš na igrišču, to ni moštvo, ki je igralo v drugi ligi. Imajo nekaj igralcev, ki sodijo v zgornji del posameznikov v ligi, moramo biti zelo pozorni na njih," je povedal za klubsko spletno stran.

Priložnost za 20-letnega Koblarja?

Kdo bo v osrčju obrambe ob Nemanji Mitroviću igral namesto kaznovanega Špira Peričića? "Imamo tri možnosti. Rajčević je zdaj nekaj časa v treningu, Koblar je že dolgo z nami v delovnem ritmu, rešitev je lahko morda tudi Cretu. Morda je najbližji nastopu Koblar. Čeprav še nima uradnega članskega nastopa, ima naše zaupanje."

Kako pa je z Luko Zahovićem, ki je imel težave s poškodbo? Milanič: "Deset dni je treniral s kondicijskim trenerjem in se nam pridružil v dobrem stanju. Bolečine so bistvene manjše, posledično je na treningih že bila prisotna dodatna vnema."

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 14. krog

CELJE - DOMŽALE 2:1 (1:1)

750; Lotrič 37./11-m, Kerin 71.; S. Vuk 21.

OLIMPIJA - RUDAR 6:0 (4:0)

700; Knežević 5., Vukušić 13., 22., Boakye 32., Savić 65., Cekici 89.

MURA - TRIGLAV 2:2 (0:1)

2.150; Mulić 75., Maroša 91./11-m; Majcen 7., Tijanić 80.

Nedelja ob 14.30:

CB24 TABOR SEŽANA - MARIBOR

Ob 16.30:

ALUMINIJ - BRAVO