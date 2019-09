Andrej Razdrh se je iz Sežane preselil v Domžale. Na prvo zmago bo moral počakati vsaj do nedelje, ko na na sporedu gostovanje v Kranju. Foto: www.alesfevzer.com

V Domžalah je med reprezentančnim premorom prišlo do številnih sprememb. Iz ekipe sta odšla tudi člana mladinskih selekcij Adam Gnezda Čerin in Matevž Dajčar.

V prvem polčasu je bila igra zelo dinamična, z veliko priložnostmi na obeh straneh, posebej gosto so bile te razporejene v sredini tega dela igre. Medtem ko so bili gostje nevarni predvsem iz protinapadov, pa so domači ogrožali mrežo gostov po strelih s kotov.

Tilen Klemenčič je v 23. minuti po kotu z glavo podaljšal do Matije Podlogarja, žoga pa je poletela prek prečke. Le minuto pozneje je po protinapadu Luka Šušnjara le nekaj metrov po prodoru v kazenski prostor ostal sam, a je krepko zgrešil. Fejsad Mulič, ki je imel priložnost že 14. minuti, je 12 minut pozneje, nekaj bolj oviran kot Šušnjara malo prej, a s podobnega mesta, streljal, a je Ajdin Mulalić z nogo odbil žogo.

Domžalčani so v drugi polčas krenili še bolj odločno in nizali jalove napade, največkrat prek Tončija Mujana, ki je bil nevaren že v prvem delu. V 58. minuti je Senijad Ibričič podal do matije Podlogarja, ki pa je tik pred vrati slabo sprejel žogo in jo je nato ujel Matko Obradović. Mura je v nadaljevanju nekoliko bolj strnila obrambne vrste, Domžalčanom pa streli od daleč niso uspevali.

Tako je do lepe priložnosti prva prišla Mura v 79. minuti, ko je Tomi Horvat podal rezervistu Amadeju Maruši, ki je s 15 metrov meril po diagonali, Tilen Klemenčič pa je z zadnjimi močmi spremenil smer žogi, ki je odletela tik mimo desne vratnice. Le tri minute pozneje so gostje znova nevarno zapretili in je Klemen Pucko poslal z leve strani žogo v kazenski prostor, šla je prek vratarja Ajdina Mulalića in se od vratnice odbila do Maroše, ki je z glavo streljal, s telesom pa je gol preprečil Sven Šoštarič Karič.

Slabi dve minuti pred koncem je Luka Bobičanec ostro streljal v sprintu, je bil vratar domačih uspešnejši in tekma se je končala brez zadetkov. Domžale so po štirih remijih in prav toliko porazih zadnje mesto prepustili Rudarju, Mura je četrta.



Naslednji krog Prve lige TS se bo začel že v petek z obračunom Rudarja in Brava.

Preložena tekma 3. kroga:

DOMŽALE - MURA 0:0



9. krog, petek ob 18.00:

RUDAR - BRAVO

Sobota ob 20.15:

MARIBOR - ALUMINIJ

Nedelja ob 14.00:

TRIGLAV - DOMŽALE

Ob 16.15:

OLIMPIJA - CELJE

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob 18.00:

MURA - CB24 TABOR SEŽANA