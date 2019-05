Mura je v tej sezoni proti Olimpiji po dvakrat izgubila (0:2, 1:0) in remizirala (2:2, 0:0). Foto: www.alesfevzer.com

Mura in Celje bosta za 4. mesto neposredno obračunala na medsebojnem dvoboju na Fazaneriji. Muri je za uvrstitev v kvalifikacije za Evropsko ligo dovolj točka, Celje mora zmagati. V 35. krogu sta oba izgubila. Prekmurci so po nizu šestih tekem brez poraza klonili v Stožicah (1:0), Celjani pa doma proti Rudarju (0:2), ki je na zadnjih štirih gostovanjih osvojil 10 točk.

"Veliko nam je manjkalo od tiste podobe, ki si jo želimo. Zato smo tudi izgubili. A še smo v igri. Dobro se moramo pripraviti in poskušati v Murski Soboti doseči dober izid," je po porazu povedal trener Celja Dušan Kosič. Grofje so se v zadnjih dneh veliko ukvarjali tudi z nepravilno izvedeno 11-metrovko Domžal pretekli konec tedna, a dejstvo je, da bi tudi ob morebitni zmagi v Domžalah proti Muri potrebovali vse tri točke.

Cekici odločil na razmočeni zelenici v Stožicah

"Zaslužili bi si vsaj točko, če ne več"

Sobočani, ki so imeli znova številčno in glasno podporo svojih navijačev, so obžalovali, da iz Ljubljane niso odnesli vsaj točke, s katero bi se že lahko veselili poletja v Evropi. Priložnosti so imeli precej, najlepšo v 61. minuti, ko se je po strelu Nika Lorbka izkazal skozi vso tekmo dobro razpoloženi Nejc Vidmar.

"Imamo zelo mešane občutke. Glede na vremenske razmere smo odigrali karakterno dobro tekmo. Od prve minute smo želeli priti do treh točk. Po prikazanem bi si gotovo zaslužili vsaj točko, če ne več. Res je, da je bila Olimpija na začetku tekme boljši tekmec. Uvodnih 15, 20 minut, dokler nismo ujeli ritma, smo imeli malo težav. A si Olimpija ni pripravila nobene konkretne priložnosti. Po 20 minutah smo vzpostavili ravnotežje in imeli obilo priložnosti tako v prvem kot drugem polčasu. Obžalovanje je še toliko večje, ker so si fantje res želeli zmage ali vsaj točke. Vedeli smo, kam prihajamo, toda danes smo lahko vsi ponosni na njih, kako so igrali in kako so se žrtvovali. Včasih potrebuješ tudi kanček sreče. Pri prejetem zadetku se je žoga odbila ravno tja, kamor se ne bi smela," je dejal trener Ante Šimundža.

Ante Šimundža se nadeja, da bo Fazanerija v soboto znova nabito polna. Foto: www.alesfevzer.com

Zdaj najpomembnejša regeneracija

Prejemnik nagrade za najboljšega trenerja v Prvi ligi na nedeljski prireditvi v ljubljanski Operi med tekmo ni spremljal rezultata tekmecev: "Za izid iz Celja sem izvedel po tekmi. Ne bom rekel, da je zaradi tega razočaranje še toliko večje - niti slučajno, saj smo svoj primarni cilj, to je bil obstanek, dosegli. Še ena tekma je, dvigniti moramo glave gor in opraviti delo do konca. Na opravljeno v 35 krogih smo zelo ponosni, nismo pa zadovoljni."

Proti Celju je Mura jeseni dvakrat izgubila z 0:1, zadnje medsebojno srečanje na stadionu Z'dežele 14. aprila pa je po dveh zadetkih v uvodnih štirih minutah dobila z 2:0. Kaj bo najpomembneje v soboto? "Verjamem, da bo stadion poln in da nam bodo gledalci dali tisto energijo, ki jo potrebujemo. Iskali bomo pozitiven rezultat. Najpomembneje je, da se v teh treh dneh dobro regeneriramo," je poudaril Šimundža.

Hadžić: Pomembno je, da so navijači zadovoljni z igro

Olimpija je poleg Triglava edina ekipa, ki je Mura v tej sezoni v štirih poskusih ni uspela premagati. "Igralcem sem rekel, da se moramo od domačih gledalcev posloviti z zmago. Tekma je bila težka, tako kot smo pričakovali, polna emocij, ritem je bil visok. Mura je čvrsta, disciplinirana in karakterna ekipa. Tako kot razmišlja Ante za svojo ekipo, jaz za nas mislim, da smo bili malenkost boljši in smo si zaslužili zmago," je svoja razmišljanja opisal trener Ljubljančanov Safet Hadžić.

Gostitelji so v prvem polčasu dvakrat zahtevali tudi 11-metrovko, najprej v 17. minuti po domnevnem prekršku nad Stefanom Savićem, nato pa še v 42. minuti, ko je žoga v kazenskem prostoru v roko zadela Matica Maruška. "Ne bi rad govoril o sojenju. Vsi delamo napake," se je komentarja vzdržal Hadžić, ki je lahko s tribun slišal vzklike podpore.

"Pomembno je, da so navijači zadovoljni z igro. Tudi gostujoča ekipa je bila prava, bila je prava tekma, zato pridejo aplavzi. Nisem samo jaz tu, so tudi igralci, vodstvo, gre za skupek vsega," je ostal skromen.

Endri Cekici je v 59. minuti dosegel še šesti zadetek na zadnjih šestih tekmah. "Kaže, da ko sem jaz trener, položaj desetke ustreza igralcem, ne glede na to, koga postavim na igrišče. Ali je to Kronaveter ali Cekici. Preprosto dosegajo zadetke in dobro igrajo. Upam, da bo tako tudi naprej," je o učinkovitem 22-letnem Albancu, ki je pozimi prišel iz zagrebškega Dinama, povedal Hadžić.

Analiza in pogovori ob velikem slavju Maribora v Ljudskem vrtu

Zahovič: Lovorik se ne osvaja spontano

Olimpijo prihodnji četrtek čaka še finalna tekma pokala v Celju proti Mariboru. Ta je z navijači po zmagi nad Krškim (2:0) proslavil osvojeno državno prvenstvo, kapetan Marcos Tavares je visoko v zrak dvignil 16. lovoriko v obdobju direktorovanja Zlatka Zahoviča v Ljudskem vrtu.

"Osvojiti lovoriko nikoli ni spontano oziroma 'normalno'. Ne glede na to, da si na papirju favorit, ni lahko zmagati niti proti Krškemu niti v Celju. Treba je veliko odrekanja in ogromno stvari, za kar ljudje ne vedo," je poudaril "Zaho" v pogovoru za TV Slovenija.

Ko boš na dopustu, ko boš nekje razmišljal in srkal kavico, se boš počutil kot prvak. To nam je lani manjkalo. Mitja Viler

Zahtevnim domačim navijačem je položil na dušo tudi to misel: "V gosteh ima Maribor nenormalno dobro statistiko, doma veliko slabšo. Na mlade fante, ki naj bi bili nosilci igre, je velik pritisk. Čutijo vsak žvižg, vsako slabo podajo. Preprosto je treba to potrpeti. Želel bi si, da ljudje potrpijo takrat, ko gre slabo."

Milanič: Fantje so popolnoma motivirani za finale

Trener Darko Milanič se je veselil 12. osvojene lovorike z vijoličastimi: "Naslov si bom zapomnil po tem, da smo odlični, da smo zelo hitro zaključili prvenstvo, da smo imeli odlično jesen in potem spomladi nekaj težav s poškodbami, da smo malo težje prišli v formo in da smo bili v ključnem trenutku skupaj. To se mi zdi najpomembneje, da smo suvereno prišli do našega cilja."

Že od srede naprej so dnevi res veseli. Kako ne bi bili! Sam že pet let nisem bil prvak. Končno, pokal je spet doma. Saj se ve, sem pravi Viola, sem Mariborčan, Štajerc. Toda proslavljanja je bilo več kot dovolj že v preteklih dneh, zdaj se moramo osredotočiti na finale pokala prihodnji četrtek. Martin Milec

Maribor, ki je naslov potrdil že prejšnjo sredo v Celju, je zdaj z mislimi že pri finalu pokala, še prej pa ga v soboto čaka zadnja ligaška tekma v Domžalah. "Prepričan sem, da bi nam bilo na teh zadnjih tekmah težje, če ne bi bilo finala. Kar sem videl v ponedeljek in torek na treningu, to bi rad doživel vsak dan. Fantje so popolnoma motivirani, vsak si želi igrati v finalu. To imajo zdaj v glavi. Želijo narediti vse, da bi bili v finalu na igrišču. Če bomo pravi, ne bomo delali napak in če bomo uspeli biti osredotočeni, kar bi dejansko morali biti glede na pretekle tekme, potem se nimamo česa bati. Tekme proti Olimpiji, na katerih smo šli tako, kot mora in zna iti Maribor, so se dobro izšle. Ko smo mislili, da bomo lahko tudi izpustili kakšen 'duel' in kaj naredili površno, potem ni bilo dobro," je opozoril Milanič.

Slovo Mlakarja in Šulerja

Jan Mlakar, ki odhaja v Anglijo k prvoligašu Brightonu, je iz rok poslovnega direktorja Bojana Bana prejel priložnostno darilo, še bolj čustveno pa je bilo slovo Marka Šulerja, ki je pri 36 letih sklenil kariero.

Marko Šuler je med letoma 2008 in 2013 odigral tudi 39 tekem za slovensko reprezentanco. Vrhunec kariere je doživel na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010 in še prej v kvalifikacijah, ko je bil nepogrešljivi član udarne enajsterice. Foto: BoBo

"Prišel sem kot prvak in želel sem končati kot prvak. Da pustim klubu najmanj tako stanje, kot je bilo. Zdi se mi, da je trenutek pravi, telo je reklo svoje. To je to," je razložil Korošec, ki se je v zadnjih sezonah ubadal s številnimi poškodbami. V letošnji je v Prvi ligi zbral 11 nastopov, zadnjega 1. decembra v Domžalah (1:2). Na začetku februarja je tako kot Jasmin Handanović in Aleksander Rajčević podaljšal pogodbo do leta 2020, vendar mu zdravje ne dopušča nadaljevanja športne poti.

"Nisem tipičen nogometaš, zanima me veliko stvari"

Veliko lovorik je osvojil v klubih, prav v vseh, v katerih je igral, se je veselil osvojitve prvenstva ali pokala. Tako z Dravogradom, s katerim je bil pred 17 leti prvak slovenske druge lige, Gorico, Gentom, Hapoelom iz Tel Aviva, Legio iz Varšave kot seveda z Mariborom.

Šuler ne bo imel težav z življenjem po upokojitvi. "Prej je bila misel na konec kariere malo strah vzbujajoča, zdaj pa nekako postaja vse prijetnejša (smeh). Nisem tipičen nogometaš, zanima me veliko stvari. Že zdaj živim tako, da mi dan zapolnijo različne stvari. Zelo redko gledam nogomet po televiziji. Ko ne bom več igral, bo predvsem več časa za družino in otroke, pri katerih sem zamudil ogromno stvari. Zjutraj bom lahko vstal, ne da bi imel karkoli na glavi," je novembra 2017 razmišljal v pogovoru za Radio Slovenija in dodal, da se bo najbrž popolnoma umaknil iz športa oziroma nogometa.