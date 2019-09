Almir Sulejmanović je hitro našel novo službo. Foto: www.alesfevzer.com

Nekdanji nogometaš Velenjčanov in številnih drugih klubov doma in v tujini je knape prevzel sredi spomladanskega dela pretekle sezone in jim uspel zagotoviti obstanek. Končali so na 7. mestu.

41-letni trener je s Sežančani podpisal triletno pogodbo do junija 2022. Razdrh, ki je junija Tabor popeljal v prvo ligo prek kvalifikacij proti Gorici, je v Domžalah zamenjal Simona Rožmana. Ta se je poslovil po neuspešnem začetku sezone, v kateri so Domžalčani po sedmih odigranih tekmah še brez zmage.

Jaroš v Velenju od mladincev med člane

Novega trenerja je sicer v petek dobil tudi Rudar. Tam imajo že tretjega trenerja v tej sezoni. Sulejmanovića je konec julija nadomestil Jani Žilnik, ki pa je bil trener le pet tekem. Po novem bo ekipo vodil Nikola Jaroš, do zdaj trener mladincev. Hrvat je v Velenje prišel poleti s Ptuja, kjer je bdel nad člani Drave.