V 7. krogu elitne slovenske nogometne lige sta bili v soboto predvideni dve tekmi, odigrana je bila zgolj ena. Obračun med Domžalami in Aluminijem je bil zaradi močnih udarcev strel, preobilnih padavin in razmočenega igrišča preložen na pondeljek ob 18. uri.

Edino tekmo so v soboto igrali v Stožicah, kjer je Olimpija proti Muri izvlekla remi (1:1), potem ko je po dobri uri igre izid izenačil Tomislav Tomić.

Celjani z visoko zmago nad Triglavom nadaljujejo zmagoviti niz v državnem prvenstvu. Tokrat so s 6:0 odpravili Triglav. Foto: www.alesfevzer.com

Pol ducata žog v mreži Triglava

Celjani so se na prvi nedeljski tekmi v gosteh znesli nad Kranjčani, ki so od 22. minute igrali brez izključenega Žana Kumerja. Že tedaj so Štajerci vodili z 2:0, ko sta se med strelce vpisala Dušan Stojinović (njegov prvi zadetek v PLTS) in Dario Vizinger. Po izključitvi in terenski premoči je bila naloga varovancev Dušana Kosiča še lažja. Tik pred odmorom je prednost na +3 povišal Luka Kerin, ki je hladnokrvno izkoristil Vizingerjevo podajo z leve strani. V nadaljevanju so Celjani zadeli še trikrat. Najprej v 51. minuti, ko je po podaji Tadeja Vidmajerja s strelom po tleh mrežo zatresel Mitja Lotrič. Kosič je v 67. minuti opravil menjavo, Vizingerja je zamenjal z Gašperjem Koritnikom, ki je že tri minute pozneje trenerju povrnil zaupanje s petim zadetkom na tekmi. V 86. minuti se je mreža Triglava zatresla še šestič, Koritnik je odbito žogo po strelu Žana Benedičiča mirno spravil za hrbet nemočnega vratarja Jalna Arka.

Celjani tako nadaljujejo zmagovito serijo, po Mariboru in Domžalah so zmagali še v gorenjski prestolnici. V novi sezoni državnega prvenstva so dosegli že kar 16 zadetkov, kar 11 na zadnjih dveh tekmah!

Napadalec CB24 Tabor Sežane Predrag Sikimić je s šestimi zadetki prvi strelec prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com

Sikimić poskrbel prvi remi Sežančanov v sezoni

Brez zmagovalca sta se v Velenju razšla Rudar in CB24 Tabor Sežana. Gostitelji do dvakrat povedli (najprej je v 19. minuti Borna Petrović z lobom ugnal gostujočega vratarja Ariana Renerja, po slabi uri igre je v polno po dvojni podaji s Filipovićem zadel še Rijad Kobiljar), a je bilo to premalo za poln izkupiček točk, saj je na drugi strani za remi poskrbel Predrag Sikimić. Ta je bil prvič uspešen v zaključku prvega polčasa, ko je po Babićevi podaji zlahka izenačil izid, za drugo izenačenje je poskrbel slabih deset minut pred iztekom rednega dela srečanja, ko je po Horvatovi podaji izkoristil slabše posredovanje domače obrambe.

Celjani napolnili mrežo Triglava

Ostrostrelec Sikimić priigral točko Sežančanom v Velenju

Prva liga TS, 7. krog, nedeljske tekme

TRIGLAV - CELJE 0:6 (0:3)

Stojinović 12., Vizinger 20., Kerin 45., Lotrič 51., Koritnik 70., 86.

RK: Kumer 22./Triglav

RUDAR - CB24 TABOR SEŽANA 2:2 (1:1)

Petrovič 19., Kobiljar 57.; Sikimić 40., 82,

Danes ob 20.10:

MARIBOR - BRAVO 1:0 (1:0)

Zahović 40.

Sobotna tekma:

OLIMPIJA - MURA 1:1 (0:0)

4.900; Tomić 66.; Šušnjara 53.

RK: Šušnjara 77.

Ponedeljek ob 18.00:

DOMŽALE - ALUMINIJ