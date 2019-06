Takefusa Kubo je bil med 10. in 14. letom član Barcelone, a nato ni smel podpisati profesionalne pogodbe. Zdaj se vrača v Španijo, a kot član Reala Madrida. Če vas zanima, koliko je "messija" v Kubu, si oglejte tekme Japonske na Copi Americi. Foto: EPA

Izredno talentirani Kubo je že kot otrok pritegnil pozornost nogometnih velikanov. Po prvih nogometnih korakih v domovini je bil med letoma 2011 in 2015 član mladinske akademije Barcelone, kjer je tudi dobil vzdevek po slavnem argentinskem nogometašu. Ker Katalonci niso mogli podpisovati profesionalnih pogodb z mladimi nogometaši zaradi kazni Mednarodne nogometne zveze, se je moral vrniti v domovino.

Med letoma 2015 in 2017 igral za mladinsko FC Tokya in potem še za člansko moštvo kluba iz japonske prestolnice. V 24 nastopih v J1 ligi je za Tokyo dosegel 5 golov in 4 podaje. Ob polnoletnosti Kuba se je spet začela vojna za njegov podpis, v katerem je Real Madrid premagal ostale evropske velikane in uspel prepričati nekdanjega člana Barcelone.

Z Japonsko na Copi Americi

Najprej bo Kubo naslednjo sezono igral za B ekipo Reala Castillo v tretji španski ligi. Letna plača Kuba naj bi po pisanju japonskih medijev presegala dva milijona evrov. Ustvarjalni vezist je trenutno z reprezentanco Japonske na Copi Americi, kjer sodelujejo kot povabljenci. Japonci na južnoameriškem prvenstvu nastopajo z dejansko olimpijsko reprezentanco, ki bo drugo leto na domačih poletnih igrah v Tokiu 2020 ciljala na medaljo.