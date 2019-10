Kapetan Marco Reus je bil edini strelec na večernem derbiju pred 81.365 gledalci na razprodanem Westfalnu. Foto: EPA

Trener Dortmundčanov Lucien Favre se je naposlušal kritik po treh zaporednih remijih. Tokrat ni mogel računati na Maria Götzeja in Paca Alcacerja, Jadon Sancho pa je prepozno prišel iz Anglije po reprezentančnih obveznostih in ni bil v kadru.

V 33. minuti je Thorgan Hazard z 20 metrov močno streljal, žoga je malce spremenila smer in presenetila Yanna Sommerja, ki je ni uspel odbiti. Veliko veselje na stadionu Westfalen je zmotil videosodnik, ki je opazil minimalen nedovoljen položaj Marca Reusa in ob odmoru je ostalo pri 0:0.

Odločitev je padla v 58. minuti, ko je razigrani Hazard (poleti je prišel v Dortmund iz Mönchengladbacha) v kazenskem prostoru zaposlil Reusa. Kapetan gostiteljev je prišel do žoge pred Sommerjem in jo poslal med nogama vratarja gostov v mrežo. V 71. minuti se je poškodoval vratar Dortmundčanov Roman Bürki, vstopil je Marwin Hitz, ki se je izkazal minuto pred koncem, ko je zaustavil nevaren strel rezervista Floriana Neuhausa.

Alfred Finnbogason jo je pošteno zagodel Bayernu v sodnikovem dodatku. Foto: Reuters

Rezervist Finnbogason šokiral Bavarce v 91. minuti

Bayern si je pred rezprezentančnim premorom privošil spodrsljaj proti Hoffenheimu na Allianz Areni (1:2), tudi v Augsburgu so Bavarci zapravili dve točki (2:2).

Že februarja je Augsburg zatresel mrežo Bayerna po 13 sekundah, tokrat pa je Manuel Neuer klonil po pol minute. Po podaji iz avta je Rani Khedira z glavo podaljšal do Marca Richterja, ki je z volejem poslal žogo v mrežo. Bavarci so bili v uvodne četrt ure popolnoma raztreseni. V 12. minuti se je poškodoval še steber obrambe Niklas Süle, ki je nerodno pristal pri skoku za žogo. Odšepal je z zelenice in čaka ga slikanje kolena.

Ko Bayernu ne gre, je na potezi Robert Lewandowski. Poljak je v 14. minuti izenačil z glavo po podaji Serga Gnabryja z desne strani. Sijajni napadalec je zadel na vseh letošnjih osmih prvenstvenih tekmah, kar je v zgodovini nemškega prvenstva uspelo le še Pierru-Emericku Aubameyangu.

Bayern je nato prevzel pobudo. Že do odmora je nanizal nekaj priložnosti, povedel pa je v 49. minuti, ko je Philippe Coutinho našel Gnabryja na robu kazenskega prostora. Odlični vezist si je žogo v slogu nekdanjega soigralca Arjena Robbna naravnal na levico in jo z diagonalnim strelom poslal v malo mrežico.

Visoki branilec Niklas Süle si je poškodoval koleno in nove težave so na obzorju za Nika Kovača. Že v torek se bo Bayern v Ligi prvakov srečal z Olympiacosom v Pireju. Foto: Reuters

V 52. minuti je imel Coutinho na nogi tri točke, a je s sedmih metrov streljal naravnost v vratarja Tomasa Koubeka. Tudi Gnabry in Kingsley Coman ga nista uspela ukaniti. Augsburg je čudežno uspel ohraniti minimalen zaostanek in prišel do velike točke v 91. minuti. Sergio Cordova je na desni strani preigral Lucasa Hernandeza in podal pred vrata, kjer je napadalec Alfred Finnbogason podstavil levico in potisnil žogo v mrežo. Islandec je vstopil v 68. minuti in poskrbel za veliko veselje na tribunah, po slabem štartu v sezono točke proti Bayernu niso pričakovali niti najbolj zagreti navijači.

Kovač: Kdor zapravi toliko priložnosti, na koncu prejme zadetek

"Res smo zelo slabo začeli tekmo. Opozarjal sem na začetek tekme in zgodilo se nam je ravno to. Ne vem, zakaj smo začeli igrati šele po petih minutah. Kdor zapravi toliko priložnosti, na koncu prejme zadetek. Tako je to v nogometu,. Nič ne pomaga, da smo prikazali dobro predstavo. Sami smo si krivi, da nismo osvojili vseh treh točk," je bil jezen Niko Kovač.

8. krog:

EINTRACHT - BAYER LEVERKUSEN 3:0 (2:0)

Paciencia 4., 16./11-m, Dost 80.

UNION BERLIN - FREIBURG 2:0 (1:0)

Bülter 1., Ingvartsen 84.

AUGSBURG - BAYERN 2:2 (1:1)

Richter 1., Finnbogason 91.; LewanDowski 14., Gnabry 49.



FORTUNA DÜSSELDORF - MAINZ 1:0 (0:0)

Hennings 82.

RK: Fernandes 45./Mainz

RB LEIPZIG - WOLFSBURG 1:1 (0:0)

Werner 54.; Weghorst 82.

Kampl (Leipzig) je igral od 75. minute.

WERDER - HERTHA 1:1 (1:0)

Sargent 7.; Lukebakio 70.

BORUSSIA (D) - BORUSSIA (M) 1:0 (0:0)

Reus 58.



Nedelja ob 15.30:

KÖLN - PADERBORN

Ob 18.00:

HOFFENHEIM - SCHALKE