Karl-Heinz Rummenigge in Hasan Salihamidžić sta ponosno predala Coutinhu dres s prestižno številko 10. Foto: EPA

Ko se je junija 2013 predstavil trener Pep Guardiola, je bilo v salonu Allianz Arene zadnjič toliko predstavnikov sedme sile. Po navadi so predstavitve v klubskih prostorih na Säbener Strasse, a za takega zvezdnika ni dovolj sedežev.

Predsednik upravnega odbora Karl-Heinz Rummenigge in športni direktor Hasan Salihamidžić sta bila prejšnjo sredo v Barceloni. Oba evropska velikana gojita veliko prijateljstvo med funkcionarji in hitro so sklenili dogovor – Bavarci bodo odšteli 8,5 milijona evrov za enoletno posojo, naslednje poletje pa imajo možnost, da nakažejo 120 milijonov evrov odkupne klavzule.

Coutinho je želel nositi številko 10 in Salihamidžić je poklical Arjena Robbna. Nizozemec se je takoj strinjal, da Brazilec nosi njegovo številko. Številki 7 in 10 sta bili po prvotnem načrtu v letošnji sezoni prosti, saj so s tem želeli izkazati zahvalo Robbnu in Francku Riberyju, ki sta bila najzaslužnejša za zlato obdobje Bayerna v zadnjem desetletju.

"Zelo sem impresioniran. To je res velik klub. Bayern ima velik stadion in fantastične pogoje za trening. Mislim, da sem dobro pripravljen. Opravil sem priprave z Barcelono. Komaj čakam, da se v torek prvič srečam s trenerjem in novimi soigralci," je pojasnil Coutinho, ki se je pred prihodom v bavarsko prestolnico pogovarjal s Thiagom, Rafinho in tudi z nekdanjim nogometašem Bayerna Luciem.

Na Allianz Areni se je že predstavil fotografom. Foto: EPA

Blestel je v Liverpoolu, ne pa tudi v Barceloni

27-letni Brazilec je pustil neizbrisen pečat v Liverpoolu, kjer je med letoma 2013 in 2018 odigral 152 tekem ter dosegel 41 golov. Januarja 2018 je prišel v Barcelono za rekordnih 120 milijonov evrov, a se ni znašel v orkestru zvezdnikov, kjer se je vse vrtelo okoli Lionela Messija.

Bayern v zadnjih letih ne igra s klasičnim režiserjem igre. Stavi na oba krilna položaja. Riberyja in Robbna sta nasledila Serge Gnabry in Kingsley Coman. Coutinho bo igral na položaju, kjer igra Thomas Müller: "Trener bo odločil, kje je moje mesto v ekipi. Thomas Müller je izjemen igralec. Izkazal se je v Ligi prvakov in tudi postal svetovni prvak. Zelo dobro poznam njegovo kakovost. Najraje igram na položaju 10, takoj za napadalci."

13. Brazilec v Münchnu, najbolj je navdušil Elber

"V letu in pol sem se veliko naučil v Barceloni, osvojili smo nekaj velikih lovorik. Ni mi šlo vse po načrtih, a to je zdaj že preteklost. Najbolj vesel sem bil zmage na Copi Americi poleti v domovini. Težko smo jo pričakovali. Ko je Salihamidžić poklical, sem bil takoj zainteresiran za prihod v München. Tudi predsednik Uli Hoeness se je zavzel za ta prestop, to mi veliko pomeni. Bayern ima dolgoletno tradicijo in pričakovanja so ogromna. Seveda vsi sanjamo o Ligi prvakov. V vseh tekmovanjih želimo biti uspešni," je povedal 13. Brazilec v dresu Bayerna. Prvi je bil Mazinho leta 1991. Najbolj se je izkazal nepozabni napadalec Giovane Elber, ki je še vedno častni predstavnik kluba. Tudi Jorginho, Lucio in Ze Roberto so pustili pečat.

Rummenigge zelo zadovoljen z okrepitvami

"Do 2. septembra je odprta nogometna tržnica. Velikokrat smo že julija imeli sestavljen kader. Nekajkrat smo tik pred koncem pripeljali okrepitve, Javi Martinez in Xabi Alonso sta prišla v München konec avgusta. Zelo smo zadovoljni z našimi okrepitvami. Prišla sta dva svetovna prvaka Lucas Hernandez in Benjamin Pavard, svetovni podprvak Ivan Perišić, zmagovalec Cope Americe Philippe Coutinho in še dva mlada igralca Jann Fiete Arp in Michael Cuisance. Prepričan sem, da imamo zelo močan kader, ki omogoča napadalen nogomet," je poudaril Rummenigge in dodal, da je cena za posojo zelo ugodna, če upoštevamo ponorelo nogometno tržnico, kjer se gibljejo vrtoglave številke.

"Coutinho lahko igra na več položajih. V Liverpoolu je igral na levi strani pod Jürgenom Kloppom. V Barceloni je igral bolj na sredini igrišča. Je zares kreativen nogometaš, kar smo videli na letošnji Copi Americi. Zelo dobro lahko zaposli napadalce, lahko pa tudi sam doseže zadetek," je dodal Salihamidžić, ki upa, da bo Coutinho lahko zaigral že v soboto na derbiju 2. kroga proti Schalkeju v Gelsenkirchnu.

Tudi žena Aine je prišla na predstavitev. Foto: EPA

Borussia udarno začela sezono

Uvodni dve tekmi sezone sta pokazali, da ima Bayern preozek kader. V Dortmundu je bila Borussia v superpokalu boljša z 2:0. V uvodnem krogu Bundeslige je Hertha odščipnila dve točki v Münchnu (2:2). Borussia je povozila Augsburg s 5:1 in napovedala odločen lov na prvi naslov po maju 2012. Vodstvo Bayerna se je odzvalo hitro.

Hoeness ne bo več predsednik, a ostaja v upravnem odboru

Dolgoletni predsednik Bayerna Uli Hoeness bo zapustil ta položaj. 67-letni nekdanji nogometaš in pozneje menedžer kluba, ki ga je popeljal med največje na svetu, še ni želel razkriti, kdaj se bo umaknil. Dodal je, da kluba ne namerava popolnoma zapustiti.

"Ostajam v upravnem odboru. Predsedniško mesto pa bom predal, ko bo čas za to," je dejal Hoeness v pogovoru za časopis Bild.

Na vodilnih mestih kluba je od leta 1979, ko je po poškodbi kolena, zaradi katere je moral končati kariero, že pri 27 letih postal menedžer in poskrbel za razširitev na vseh področjih, tako da je Bayern v zadnjih desetletjih postal eden najuspešnejših in največjih klubov na svetu.

Predsedniško mesto je prevzel leta 2009. V štirih desetletjih je s klubom osvojil 21 naslovov nemškega prvaka, 12 pokalnih lovorik in dve zmagi v Ligi prvakov (2001 in 2013).

Najverjetnejši naslednik na mestu predsednika je Herbert Hainer, nekdanji direktor Adidasa in član upravnega odbora kluba. Rummeniggeja pa naj bi nasledil nekdanji sijajni vratar bavarskega kluba Oliver Kahn.