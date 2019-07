Simon Rožman je ponosen, da so njegovi varovanci zdržali težke razmere za nogomet na Malti. Na povratni tekmi ob Kamniški Bistrici pričakuje precej boljšo predstavo. Foto: EPA

Za zmago so se morali Rožmanovi varovanci sicer pošteno potruditi, čeprav je že po zelo hitrem zadetku Senijada Ibričića z bele točke ‒ ta je mrežo malteškega Balzana zadel že po petih minutah ‒ kazalo na lahko zmago.

Gostitelji so vse stavili na protinapade, ki so obrodili sadove in poskrbeli za preobrat (2:1). Po golu Slobodana Vuka v uvodnih minutah nadaljevanja so nato povedli še s 3:2, a so Domžalčani v zadnje pol ure igre storili dovolj in se domov odpravili z zmago (3:4).

Na domačem terenu pričakujem predstavo na višji ravni, kajti sopara in vročina sta bili dejansko neznosni. Zelo sem vesel za fante, da so zdržali te hude napore, ki jih še niso doživeli v karieri. Simon Rožman

Vročina in sopara sta bili neznosni

"Nismo našli odgovora na hitre protinapade z dolgimi žogami. Ko smo žogo nekako zadržali v posesti, se je zadeva umirila. Prevzeli smo vajeti igre, pripravili smo si nekaj obetavnih priložnosti in na srečo dosegli dovolj zadetkov, da smo izvlekli celo kožo," je po tekmi za Val 202 povedal trener domžalskega kolektiva Simon Rožman, ki je priznal, da so bile razmere za nogomet v Balzanu sredi Malte brutalne. "Na domačem terenu pričakujem predstavo na višji ravni, kajti sopara in vročina sta bili dejansko neznosni. Zelo sem vesel za fante, da so zdržali te hude napore, ki jih še niso doživeli v karieri," je še povedal.

Murin napadalec Amadej Maroša je zatresel mrežo v Hajfi, a je bil njegov zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Foto: www.alesfevzer.com

Priložnost bomo iskali v naši številčni publiki. Iti je treba po prvi zadetek, potem bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Kljub temu vemo, da bo težko. Rezultat 2:0 je glede na njihovo kvaliteto visok rezultat. Največja težava je, da bomo morali biti zelo previdni. Ante Šimundža

Šimundža: Zmanjkal je gol

Precej manj razlogov za veselje je imel trener Mure Ante Šimundža, ki je s črno-belimi gostoval v Hajfi in proti Maccabiju utrpel poraz z 2:0. Sobočani so bili v prvem polčasu enakovreden nasprotnik gostiteljem, po uri igre so tudi zatresli mrežo, a je bil zadetek Amadeja Maroše razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Nato pa je izraelska ekipa stopila na plin in v naslednjih osmih minutah vratarja Matka Obradovića premagala dvakrat za lepo prednost pred povratnim obračunom v Fazaneriji. "Zmanjkal je gol. Vemo, kaj pomeni Evropa. Tu imaš dve, tri priložnosti. Ustvarili smo si dve odlični priložnosti, imeli nekaj situacij, možnosti za predložke, ki bi jih lahko bolje realizirali, ampak to je Evropa. Nasprotnik je iz treh priložnosti zabil dvakrat. Pri drugem golu niti ni bila priložnost, ampak kanček sreče. To je nogomet," je za Val 202 priznal Šimundža.

47-letni trener sicer še ni vrgel puške v koruzo, skupaj z ekipo verjame v napredovanje v 2. predkrog tekmovanja, čeprav bo naloga izjemno težka. "Priložnost bomo iskali v svojem številčnem občinstvu. Iti je treba po prvi zadetek, potem bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Kljub temu vemo, da bo težko. Izid 2:0 je glede na njihovo kakovost visok. Največja težava je, da bomo morali biti zelo previdni," je še dodal.

Povratne tekme prvega predkroga Evropske lige bodo na sporedu 18. julija. Mura bo v Fazaneriji svojo tekmo proti Maccabiju začela ob 20. uri, 45 minut pozneje se bo na stadionu ob Kamniški Bistrici zaslišal prvi sodnikov žvižg, ki bo označil začetek obračuna med Domžalami in Balzanom.