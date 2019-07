Domžale in Olimpija sta napredovala v 2. krog kvalifikacij za Evropsko ligo. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančani so se v Latvijo odpravili s slabo popotnico, potem ko so v Stožicah po neprepričljivi predstavi morali Rigasu priznati premoč (3:2). Za nadaljevanje so potrebovali zmago z dvema zadetkoma prednosti, kar jim je uspelo tik pred koncem srečanja. Veliko priložnosti si zmaji niso priigrali in domači nogometaši so bili bližje golu, nato pa so v sodnikovem dodatku varovanci Safeta Hadžića izpeljali akcijo, po kateri je Endri Cekici zadel za 1:0. Tudi v drugem delu bistveno nevarnejši gostje niso bili, toda tik pred koncem srečanja je za preobrat poskrbel Luka Menalo, ki je po vratnici Anteja Vukušića odbito žogo pospravil v mrežo.

"Povrnil se nam je ves trud, ki smo ga vložili v ti tekmi. Vsak igralec je dal od sebe maksimum in za to jim vsem čestitam," je povedal junak zmage, ki je dvoboj odločil v 92. minuti. Menalo, letošnja okrepitev Olimpije, je sicer zadel tudi na prvi tekmi. Cekici, strelec prvega gola, je dodal: "Na prvi medsebojni tekmi preprosto nismo imeli sreče. A pomembno je bilo to, da smo do konca verjeli v uspeh, danes smo igrali kot ekipa in dosegli cilj."

"Vedeli smo, da bo težka tekma, da bo šlo zaradi vremena in stanja igrišča za 'mrtvo' tekmo, ampak verjeli smo v svojo kakovost, vedeli smo, da smo boljši in na koncu tudi zasluženo zmagali," je po preboju v 2. predkrog Evropske lige dejal Hadžić. Njegove varovance zdaj čaka Malatyaspor, ki je v minuli sezoni zasedel peto mesto v turškem prvenstvu. Prva tekma bo v Malatyi.

Luka Menalo je na obeh tekmah zatresel mrežo Rigasa. Foto: www.alesfevzer.com

Domžalčani ne mečejo puške v koruzo

Domžalčani so dvakrat ugnali malteški Balzan. Večino dela so opravili že z zmago v gosteh (4:3), nadaljevanje pa so potrdili z minimalno domačo zmago (1:0). V 2. predkrogu se bodo pomerili z Malmöjem, ki trenutno vodi v švedskem prvenstvu. Pred AIK-om, ki je naslednji nasprotnik Maribora, ima po 16 krogih štiri točke naskoka.

"Čestital bi fantom. Nobena zmaga v Evropi ni samoumevna. Na obeh tekmah se je bilo treba zelo potruditi. Sem pa zelo vesel, da smo upravičili vlogo favorita, kajti zdaj v 2. predkrogu pa prihajajo milijonarji. Mislim, da smo na obeh tekmah pokazali več in neko dobro pripravljenost. Mogoče nam malce manjka širina kadra, po drugi strani pa so mehanizmi, ki smo jih gojili spomladanski del, tukaj in sem vesel, da nam je uspelo preskočiti to prvo oviro," je za Val 202 povedal domžalski trener Simon Rožman.

Zdaj jih čaka bistveno težje delo. "Zagotovo bomo iskali presenečenje. Moram biti odkrit, da sem samo hitro pregledal ekipo. Gre za prvo moštvo švedskega prvenstva. So že v tekmovalnem ritmu. Imajo izvrstno ekipo in morali bomo odigrati maksimalno. Ne mečemo puške v koruzo. Vemo, na kakšen način lahko presenetimo in skušali bomo narediti neki presežek," je še pristavil Rožman.

Zadetki s tekme v Murski Soboti in Domžalah

Šimundža zadovoljen, da so bili konkurenčni

Pred Muro je bila najtežja ovira, saj se je pomerila z izraelskim podprvakom, Maccabijem iz Hajfe. Na prvem obračunu je bilo 2:0, v Fazaneriji pa so pred več kot 4.000 gledalci gostje slavili s 3:2. "Seveda smo si želeli napredovati, ampak resničnost je pa nekaj drugega. Veseli me, da smo bili konkurenčni in nismo bili topovska hrana. Zadali smo jim malce preglavic. Iz tega vidika moramo razmišljati pozitivno in iskati naslednje korake," je za Val 202 povedal trener črno-belih Ante Šimundža.

Čeprav se je pot Mure v Evropi hitro končala, pa je z obračunom proti moštvu, kakršen je Maccabi Haifa, pridobila veliko. "Pridobili smo ogromno izkušenj v organizaciji, tekmovalnosti in o tem, kako in kaj je treba funkcionirati na evropskem nivoju. Ne moremo pa biti zadovoljni, ker nismo napredovali. Iz minusov in iz plusov se bomo naučili in naredili korak naprej," je dodal soboški trener.