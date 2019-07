Maccabi se bo v 2. predkrogu pomeril s Strasbourgom. Foto: www.alesfevzer.com

Tekma se je v Murski Soboti, ki je po 21 letih znova gostila evropski obračun, za gostitelje začela sanjsko. Po predložku v kazenski prostor je v šesti minuti Ajid Habši z glavo izbil žogo, toda povsem na desni strani kazenskega prostora je žoga prišla do Luke Bobičanca, ki je z diagonalnim strelom premagal Guja Haimova. Izraelskemu vratarju je žoga nespretno ušla med nogama v mrežo.

Po golu Mure je Maccabi močno pritisnil. V 21. minuti se je domača mreža že zatresla, toda zaradi prepovedanega položaja je bil zadetek razveljavljen. Zatem so bili Sobočani celo blizu povišanja vodstva, ko je Klemen Pučko poslal predložek z desne strani. Maroša je padel v kazenskem prostoru, na drugi vratnici pa je Ernest Mabouka v zadnjem trenutku posredoval pred Tomijem Horvatom.

Luka Bobičanec je že v šesti minuti popeljal Muro v vodstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Avad in Aškenazi razblinila upe Mure

31. minuta je tekla, ko je Maccabi le našel pot v mrežo. Mohamed Avad je na levi strani kazenskega prostora iz igre vrgel branilca Mure. Junak prve tekme si je lepo pripravil strel, nato pa z levico z močnim udarcem žogo pospravil pod prečko nemočnega Matka Obradovića. Podobno kot na prvi tekmi se je tudi tokrat mreža Mure drugič zatresla le štiri minute pozneje. Strelca sta bila ista kot na obračunu v Hajfi. Po podaji v kazenski prostor gostitelji niso žoge izbili, prišla je do Juvala Aškenazija, ki jo je z obrata z natančnim strelom ob vratnici poslal za Obradovićev hrbet.

V drugem delu so izraelski podprvaki nadzorovali potek tekme. Imeli so premoč v posesti, sprožili pa so tudi več strelov proti domačim vratom. V 76. minuti so izpeljali lepo akcijo, s katero so tretjič matirali domačo obrambo. Za hrbet zadnji soboški liniji je po natančni podaji Jardena Šue prišel Aškenazi. Sam se je znašel pred Obradovićem in dobil dvoboj iz oči v oči.

Pet minut pozneje je končni izid postavil Klemen Šturm. Z leve je poslal ostro podajo Bobičanec. Žoga je letela proti Amadeju Maroši, ki pa je bil prekratek, zato pa je obramba Maccabija spregledala Šturma, ki je prišel iz ozadja in žogo pospravil v mrežo.



Zadetki s tekme v Murski Soboti in Domžalah

EVROPSKA LIGA

1. PREDKROG, povratne tekme

Mura - MACCABI HAIFA (IZR) 2:3 (1:2) 0:2

Bobičanec 6., Šturm 81., Avad 31., Aškenazi 35., 76.

Mura: Obradović, Pučko, Bošković, Maruško, Šturm, Kozar (46./Karamarko), Šporn (82./Laci), Horvat (45./Bubnjar), Šušnjara, Bobičanec, Maroša.

Maccabi: Haimov, Arad, Habši, Geršon, Lavi, Mabouka, Utin, Haziza (45./Abu Fani), Aškenazi (77./Wildschut), Šua, Avad (68./Rakuvytsaya).

Sodnik: Tomasz Musial (Poljska)

V odebeljenem tisku je izid prve tekme.

2. predkrog, prve tekme:

STRASBOURG – MACCABI HAIFA

Prve tekme bodo 25. julija, povratne pa 1. avgusta.