Edini zadetek je v 21. minuti dosegel Slobodan Vuk, ki je vtekel na podajo Gregorja Sikoška z leve strani, nato pa med padcem z glavo matiral Kristijana Naumovskega.

Slobodan Vuk je bil edini strelec na stadionu ob Kamniški Bistrici. Foto: BoBo

Do konca polčasa gledalci ob nadzorovani igri Domžal niso videli prav posebej razburljivih akcij. Omeniti velja 30. minuto, ko je s prostega strela z leve strani Senijad Ibričić žogo poslal proti vratom, gostujoči vratar pa jo je s konicami prstov odbil čez prečko.

Naumovski ustavil Podlogarja in Repasa

Zadetki s tekme v Murski Soboti in Domžalah

V drugem polčasu je v 51. minuti z roba kazenskega prostora streljal Matej Podlogar, vratar Balzana pa se je izkazal in žogo odbil v kot. Novo priložnost so imeli domači v 76. minuti, ko je Žiga Repas prišel do strela z desetih metrov, spet se je izkazal vratar gostov. Končna statistika: posest žoge 53:47, streli 12:4, v okvir vrat 5:1 – vse za Domžale.

Naslednji četrtek v Domžalah Malmö

Domžalčane v drugem predkrogu čaka švedski Malmö, ki je Ballymeni iz Severne Irske izločil s skupnim izidom 11:0. Prva tekma bo v četrtek, 25. julija, v Domžalah, povratna pa teden dni pozneje na Švedskem.

NOGOMET

EVROPSKA LIGA

1. PREDKROG, povratna tekma

DOMŽALE – Balzan (MLT) 4:3

1:0 (1:0)

1.648; Vuk 21.

Domžale: Sorčan, Ćorluka, Dobrovoljc, Klemenčič, Sikošek, Kait (46./Repas), Podlogar (79./Karič), Gnezda Čerin, Ibričić, Mujan, Vuk (68./Nicholson).

Balzan: Naumovski, Bezzina, Kosorić, Loof, Božović, Pisani, Šljivić, Ljubomirac (75./Majdevac), Effiong, Dimić (62./Correa), Fenech (59./Machado).

Sodnik: Marcel Birsan (Romunija)

V odebeljenem tisku je izid prve tekme.