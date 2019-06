Pri Manchester Unitedu izredno kritizirani Alexis Sanchez je v celotni klubski sezoni dosegel dva gola, zadnjega v pokalu 25. januarja proti Arsenalu, pri reprezentanci Čila pa je zadel na obeh tekmah južnoameriškega prvenstva. Foto: EPA

V Areni Fonte Nova v Salvadorju je bilo po prvem polčasu 1:1. Že v osmi minuti so povedli Čilenci, ko je Jose Fuenzalida žogo z močnim udarcem preusmeril proti vratom, žoga pa se je odbila od vratnice v notranji del gola, pri čemer je bil ekvadorski čuvaj mreže Alexander Dominguez nemočen.

Sredi 1. polčasa so Ekvadorci prišli do izenačenja. Enner Valencia je streljal z bele točke ter žogo poslal tik pod prečko v mrežo za 1:1. Odločilno akcijo so prekaljeni južnoameriški prvaki iz 2015 in 2016 spletli že na začetku 2. polčasa. Po desni strani je prodrl Charles Aranguiz in že s tretjo podajo na turnirju imenitno zaposlil Alexisa Sancheza, ki je na drugi vratnici sprožil iz prve in dosegel drugi gol na prvenstvu. Načeti Arturo Vidal je s simboličnim vstopom v 92. minuti nakazal, da bo zagotovo pripravljen vsaj za izločilne boje.

V tretjem obračunu na Copi Americi branilce naslova iz Čila čaka Urugvaj, medtem ko se bodo Japonci za obstanek udarili z Ekvadorjem, ki na tem prvenstvu po dveh porazih še nima točke.