Damir Skomina je prvi slovenski sodnik, ki je opravljal vlogo glavnega delivca pravica v finalu Lige prvakov. Foto: Reuters

Nagrado IFFHS za leto 2019 je osvojil tudi vratar Jan Oblak, ki je bil v glasovanju tretji; zmagal je Brazilec Alisson.

Skomina je prvič v karieri osvojil nagrado za najboljšega delivca pravice na svetu in je postal 19. sodnik s tem priznanjem vse od leta 1987, odkar IFFHS podeljuje to nagrado. Rekorder po številu nagrad za najboljšega sodnika je Italijan Pier-Luigi Collina, ki jih je med letoma 1998 in 2003 osvojil šest.

43-letni Skomina je v glasovanju zbral 136 točk in premagal dobitnika omenjene nagrade iz leta 2017, Nemca Felixa Brycha (129) na drugem mestu.

Slovenski sodnik je v sezoni 2019 med drugim sodil tudi najprestižnejšo tekmo, finale Lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom, in po mnenju IFFHS nizal konstantne predstave skozi vso sezono.

Do sedaj je Skomina v karieri sodil več kot 530 tekem (301 v slovenski prvi ligi, 50 v ligi prvakov, 17 v evropski ligi, 60 mednarodnih tekem pod okriljem Uefe, svetovno prvenstvo in olimpijski turnir).

Inštitut IFFHS je izbral tudi najboljšega vratarja za leto 2019. V glasovanju je z 286 točkami zmagal Brazilec Alisson, ki je z Liverpoolom osvojil ligo prvakov, z brazilsko reprezentanco pa južnoameriško prvenstvo. Vse od leta 1987 je le še en južnoameriški vratar prejel to nagrado - Jose Luis Chilavert ima v vitrinah tri.

Drugi je bil vratar Barcelone Nemec Marc Andre Ter Stegen (104), tretji pa slovenski čuvaj mreže Atletica Jan Oblak (67), ki je zadnje tri sezone vselej med najboljšimi tremi vratarji na svetu.