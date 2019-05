Šestič gre pokalna lovorika v ljubljansko vitrino. Foto: www.alesfevzer.com

Najboljša slovenska kluba sta v Celju, kjer se je zbralo dobrih 8.000 gledalcev, odigrala zelo dobro tekmo. Tretjič sta se večna tekmeca pomerila v finalu, prvič pa je lovoriko v medsebojnih dvobojih dvignila Olimpija, ki je šestič v vitrino pospravila pokal. Maribor ostaja pri devetih pokalnih naslovih. Zmaji so z lovoriko rešili sezono, ki je bila po lanski dvojni kroni v Stožicah zelo stresna. Ljubljančani so osvojili prvo trofejo pod taktirko Safeta Hadžića, ki proti Mariboru sploh še ni izgubil, in so v pokalnem tekmovanju že dve leti – tedaj so jih v finalu v Kopru ugnali Domžalčani – neporaženi.

Savić izkoristil prvo večjo priložnost

Po kar živahnem začetku je Olimpija izkoristila že prvo pravo priložnost. Tomislav Tomić je v 17. minuti poslal visoko žogo proti kazenskemu prostoru. Zamudil je Alexandru Cretu, Savić pa je bil hitrejši od neodločnega Martina Milca. Prišel je mimo mariborskega bočnega branilca in se sam znašel pred Kenanom Pirićem, nato pa žogo rutinirano po tleh poslal v desni kot vratarja vijoličastih.

Zmaji so bili tudi v nadaljevanju bližje zadetku. Šest minut po golu je veliko napako napravil Amir Dervišević. Tomić je prišel do žoge in mimo Milca ter Cretuja, nato pa je podal v sredino, kjer je bil mladi Haris Kadrić, toda še pravočasno je z drsečim štartom posredoval Blaž Vrhovec in Pirić je mirno zadržal žogo. Kadriću se je lepa priložnost ponudila tudi po pol ure igre. Cretu je izgubil žogo, priboril jo je Endri Cekici, a zaradi prekrška ni nadaljeval akcije. Jo je pa Kadrić, vendar je slabo odreagiral. Stekel je proti mariborskim vratom, a se zapletel in do strela sploh ni prišel.

Stefan Savić je dosegel oba ljubljanska gola. Foto: www.alesfevzer.com

V zaključku polčasa je bilo nekajkrat vroče tudi pred ljubljanskimi vrati. Najbolj v 36. minuti, ko je Nejc Vidmar najprej slabo izbijal po podaji iz kota. Sledil je nov predložek. Žoga je letela proti Saši Ivkoviću, a je bil ljubljanski kapetan pripravljen, toda še enkrat je slabo odbil. Vrata so bila prazna in z leve strani je poskusil Dervišević, vendar sta še pravočasno prazno mrežo pokrila Tomić in Macky Bagnack, Vidmar pa je nato le zadržal žogo.

Tavares vlil nekaj upanja

V 61. minuti – predtem je Pirić zanesljivo zadržal žogo po Savićevi akciji in podaji v sredino – se je z obrambo po do tedaj najlepši priložnosti vijoličastih izkazal Vidmar. Po podaji Derviševića iz kota je osamljen ostal Aleks Pihler, ki je nevarno meril z glavo, toda ljubljanski vratar je bil na mestu. Šest minut pozneje je razigrani Savić stekel v protinapad, sledilo mu je še nekaj soigralcev, toda Milec se je pravočasno vrnil in posredoval ter preprečil, da bi se avstrijski nogometaš sam znašel pred Pirićem.

V 74. minuti pa je Savić drugič matiral štajersko obrambo. Po natančni podaji z desne strani Asmirja Suljića je Kadrić prepustil žogo Saviću. Milec in Cretu sta obstala, Savić pa je z natančnim plasiranim strelom z roba kazenskega prostora še drugič premagal Pirića.

Slavje nogometašev Olimpije z navijači. Foto: www.alesfevzer.com

Upanje je aktualnim državnim prvakom v 91. minuti vlil rezervist Marcos Tavares. Mitja Viler je povsem iz levega kota podal Jasminu Mešanoviću, ki je do žoge prišel pred Markom Putinčaninom in nato v sredini našel Tavaresa, Brazilec, ki mu je ljubljanska obramba pustila preveč prostora, pa je znižal izid. V nadaljevanju je bila celo Olimpija nevarnejša, a je Suljić, ki je preigraval, zadel Cretuja, od njega pa se je žoga ob vratnici odbila v kot.

"Tekma je bila težka. Srečo smo imeli, da smo takoj zadeli. Maribor nas je kar precej namučil. Trpeli smo 90 minut, tekma je bila 'na knap,' a smo vseeno zasluženo osvojili lovoriko. Obrambno smo dobro odigrali, nismo pa držali žoge, kar je bil moj cilj, da bi se tekmec mučil. Tu smo imeli težave, a ekipa je odigrala čvrsto in dobro. Savić je poseben tip igralca, moraš čakati njegov dan, takrat ga je težko ustaviti," je povedal Hadžić.

Darko Milanič je dodal: "Čestitam kolegu za osvojeno lovoriko. Kar zadeva nas, smo imeli na začetku, potem pa še več, veliko težav, igrali smo preveč nazaj, nismo imeli odgovora na njihovo agresivnost na zadnjo linijo in zvezne igralce. Načrt je bil drugačen, vse skupaj bi moralo biti videti bolje, fantje so vložili veliko truda, a tu je bila največja težava. Nasprotnik nas je lovil na protinapade. Imel sem občutek, da smo sposobni obrniti rezultat, a je bilo preveč prekinitev in na žalost ni bilo mogoče doseči kaj več."

Nogometašice Telemacha GMT Beltincev so zmagovalke pokala Slovenije. V Celju so branilke naslova v finalu premagale Krim Rolljet s 5:0. V boju državnih prvakinj in četrte ekipe iz DP-ja so prevladovale favorizirane Pomurke. Dvakrat se je med strelke vpisala Tjaša Tibaut, zadele pa so še Kaja Korošec, Špela Pernek in Špela Kolbl.

Med mladinci so pokal osvojili nogometaši Maribora, ki so bili v Šmartnem ob Paki boljši od Domžal. Te so povedle v 34. minuti, ko je mrežo vijoličastih zatresel Dario Kolobarić. V zadnjih 12 minutah so Mariborčani zrežirali preobrat. Izenačil je Aljoša Matko, Nick Hanik Horvat pa je minuto pred koncem rednega dela zadel za zmago.

FINALE (M), Celje:

OLIMPIJA - Maribor 2:1 (1:0)

8.623; Savić 16., 74., Tavares 91.

Olimpija: Vidmar, Štiglec, Bagnack, Maksimenko, Andrejašić, Tomić, Putinčanin, Suljić (98./Jurčević), Cekici (96./Valenčič), Savić, Kadrić (86./Kidrič).

Maribor: Pirić, Milec, Cretu, Ivković, Viler, Vrhovec (76./Mlakar), Dervišević (67./Tavares), Pihler, Hotić, Mešanović, Zahović.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

FINALE (Ž), Celje:

ŽNK Krim Rolljet - ŽNK TELEMACH GMT BELTINCI 0:5 (0:2)

Tibaut 10., 63., Korošec 20., Pernek 89., Kolbl 93.

FINALE (mladinci), Šmartno ob Paki:

Domžale - MARIBOR 1:2 (1:0)

Kolobarić 34.; Matko 78., Horvat 89.