SP U-20: Mali po 11-metrovkah izločil Argentino

Američani domov poslali Francoze

Bielsko-Biala - MMC RTV SLO

Mali je afriški prvak v tej starostni kategoriji. Foto: EPA

Na svetovnem prvenstvu v nogometu do 20 let na Poljskem je bil na zadnji tekmi osmine finala Mali po 11-metrovkah s 7:6 boljši od Argentine. Ta je dvakrat vodila, Afričani pa so strele z bele točke izsilili v 121. minuti.