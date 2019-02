Barcelona je s 13 superpokali najuspešnejši španski klub, ki mu z 10 lovorikami sledi Real iz Madrida, nihče drug pa nima več kot treh superpokalnih naslovov. Foto: Reuters

Predsednik Španske nogometne zveze (RFEF) Luis Rubiales je napovedal velike spremembe v formatu španskega superpokala. Nov format superpokala, kjer se zgledujejo po košarkarskih, rokometnih in odbojkarskih zaključnih turnirjih, bo uveden že pred naslednjo sezono, njegova sprememba pa bo zvezi zagotovo povečala zaslužek.

"Naslednji superpokal bo potekal po sistemu final foura," je dejal Rubiales. Na zaključnem turnirju bosta poleg prvaka in pokalnega zmagovalca na njem igrala še podprvak in poraženi finalist pokala. Če bosta v pokalnem finalu igrala prvak in podprvak, bosta njuni mesti zasedla tretje- in mogoče celo četrtouvrščeni klub La lige.

Aprila še formalna potrditev sprememb

Napovedano veliko spremembo mora še odobriti skupščina RFEF-a v aprilu, kar pa bi morala biti ob podpori, ki jo uživa Rubiales, le formalnost. Superpokalni turnir četverice bo potekal en teden pred začetkom španskega prvenstva 2019/20, odigrane pa bodo tri tekme.

S selitvijo v tujino in skorajda zagotovljenim nastopom španskih gigantov Barcelone in Reala iz Madrida se tudi uresničuje težnja največjih klubov o igranju prvenstvenih tekem v tujini. Za sezono 2018/19 so načrtovali, da se bo tekma Girona – Barcelona igrala v Miamiju v ZDA, a so se vmešali Uefa, Fifa in zlasti javnost, zaradi česar je vse padlo v vodo.

Lani Španci že igrali superpokal v tujini

Rubiales je na čelo zveze prišel lani, ravno sprememba španskega superpokala je bila prva stvar, ki jo je storil. Iz dveh tekem superpokala, doma in v gosteh, je spremenil v eno tekmo, ki se je igrala na nevtralnem igrišču. Pred tekočo sta se v njem v Tangerju pomerila Barcelona in Sevilla, z 2:1 so bili boljši Katalonci, sicer državni prvaki Španije.