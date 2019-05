"Slovenska nogometna reprezentanca je do nadaljnjega odpovedala medijske aktivnosti zaradi zdravstvenih težav enega izmed članov strokovnega štaba. V reprezentanci verjamejo v čim hitrejše okrevanje. Treningi se bodo nadaljevali po programu," so sporočili iz slovenskega tabora ob nenadni novici, podrobnosti pa niso razkrili.

Igor Benedejčič (fotografija je arhivska), pomočnik selektorja Matjaža Keka, naj bi imel resne zdravstvene težave. Foto: www.alesfevzer.com

Na treningu tudi Jan Oblak

Kek, ki je do nadaljnjega edini na voljo za izjave, pa je v reprezentanco povabil nova nogometaša, to sta vratar Olimpije Nejc Vidmar in napadalec Maribora Luka Zahović. Na današnjem treningu so bili sicer od igralcev prisotni praktično vsi, tudi Jan Oblak, ki je imel nekaj težav z mišico ob koncu sezone, a so te očitno preteklost.

7. junija proti Avstriji, 10. proti Latviji

Slovenska reprezentanca bo sicer v Kranjski Gori do četrtka, nato pa jo čaka pot v Celovec, kjer bo 7. junija igrala tretjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Tri dni pozneje (10.) jo čaka še obračun v Rigi z Latvijo. V skupini G sicer po dveh krogih vodi Poljska s šestimi točkami, Severna Makedonija in Izrael jih imata po štiri, Slovenija dve, Avstrija in Latvija pa sta še brez točk.

Dopolnjen seznam za Avstrijo in Latvijo

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Sampdoria), Nejc Vidmar (Olimpija);

Branilci: Bojan Jokić (Ufa), Andraž Struna (Anorthosis Famagusta), Miha Mevlja (Rostov), Aljaž Struna (Houston Dynamo), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Miha Blažič (Ferencvaros), Nemanja Mitrović (Jagiellonia), Jure Balkovec (Hellas Verona);

Vezisti: Josip Iličić (Atalanta), Jasmin Kurtić (Spal), Rene Krhin (Nantes), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Miha Zajc (Fenerbahce), Domen Črnigoj (Lugano), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Damjan Bohar (Zaglebie), Žan Majer (Lecce), Jon Gorenc-Stanković (Huddersfield), Denis Popović (Orenburg);

Napadalci: Robert Berič (St. Etienne), Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Luka Zahović (Maribor).

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

SKUPINA G

3. krog, petek, 7. junija, ob 20.45:

AVSTRIJA - SLOVENIJA

SEVERNA MAKEDONIJA - POLJSKA

LATVIJA - IZRAEL

4. krog, ponedeljek, 10. junija, ob 20.45:

LATVIJA - SLOVENIJA

POLJSKA - IZRAEL

SEVERNA MAKEDONIJA - AVSTRIJA