Vladislav Supriaga je bil osrednje ime finala. Zadel je dvakrat in to na najpomembnejši tekmi. To sta njegova prva dva gola na letošnjem SP-ju. Foto: Reuters

Za obe reprezentanci je bil to prvi nastop na zaključnem dejanju tako velikega tekmovanja. V polfinalu sta obe ekipi tekmeca premagali z 1:0 - Južna Koreja je premagala Ekvador, Ukrajina pa je bila boljša od Italije.

V finalu pa je 16.000 gledalcev v Lodžu videlo precej več golov - 4. Najprej so zadeli Južni Korejci, nato pa je na sceno stopil Vladislav Supriaga, ki je zadel dvakrta za popoln preobrat. Zmago je ob koncu tekme potrdil Georgi Citaišvili.

Lee Kangin je povedel Južno Korejo v vodstvo že v 5. minuti. Foto: EPA

Ekspresno veselje Južne Koreje

Finalno tekmo je bolje začela Južna Koreja, ki je po petih minutah igre že vodila z 0:1 in to po uspešno izvedeni 11-metrovki, ki jo je zanesljivo izvedel Lee Kang-in. Najstrožjo kazen pa je Južni Koreji podaril Danilo Beskorovajinij, ki je na robu kazenskega prostora pohodil Se-yun Kima, ta je padel v kazenskem prostoru. Sodnik je po ogledu VAR-a pokazal na belo točko, saj je bil dotik storjen znotraj kazenskega prostora.

Južni Korejci povedli iz 11-m, Ukrajinci izenačili

Dva gola Supriage

Ukrajinci so izenačili v 34. minuti, Vladislav Supriaga je kaznoval napako južnokorejske obrambe - po podaji v kazenski prostor je nogometaš Južne Koreje slabo izbijal žogo, ta je prišla do Supriage, ki je meril v levi spodnji kot.

Supriaga je postal junak ukrajinske vrste, ko je v 53. minuti zadel še enkrat 2:1. Akcijo je začel Yukhym Konoplia, podal je do Supriage, ob neodločni južnokorejski obrambi, pa je ta brez težav zadel za 2:1.

Južni Korejci so skušali izenačiti, gol za izenačenje (po podaji iz kota so močno streljali) je v 70. minuti z izjemno parado preprečil vratar Ukrajine.

Supriaga in Citaišvili odločila finale

Samostojna akcija Citaišvilija

Ukrajinci so zmago potrdili v 89. minuti, ko je Georgi Citaišvili prestregel žogo na svoji polovici, stekel je sam proti nasprotnim vratom, iz igre je vrgel južnokorejsko obrambo, vratarja Južne Koreje pa je premagal z diagonalnim strelom v desni spodnji kot.

SP s slovenskim pridihom Na SP-ju so sodili tudi slovenski sodniki Slavko Vinčić, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Najboljši strelci SP-ja so ...

Najboljši strelec prvenstva je postal Norvežan Erling Haland, sin nekdanjega branilca Nottingham Foresta, Leedsa in Manchester Cityja Alf-Ingeja Halanda, ki je vseh devet golov zabil na tekmi skupinskega dela proti Hondurasu. To so Skandinavci dobili z 12:0. Na lestvici strelcev sledijo Italijan Andrea Pinamonti, Senegalec Amadou Sagna, Ukrajinec Danilo Sikan in Američan Sebastian Soto s po štirimi goli.

V novejši izvedbi svetovnih prvenstev do 20 let (pred letom 2005 so bila to mladinska svetovna prvenstva) so doslej naslove sicer osvojili Argentina 2007, Gana 2009, Brazilija 2011, Francija 2013, Srbija 2015 in Anglija 2017.

Po SP-ju še EP

Takoj po koncu svetovnega prvenstva do 20 let se bo v Italiji in San Marinu začelo evropsko prvenstvo do 21 let. Nastopilo bo dvanajst reprezentanc, polfinalisti, ki bodo zmagovalci treh predtekmovalnih skupin ter najboljša drugouvrščena ekipa, pa si bodo zagotovili vozovnico za olimpijske igre v Tokiu.

SVETOVNO PRVENSTVO (U-20)

POLJSKA

Finale:

UKRAJINA - Južna Koreja 3:1 (1:1)

Supriaga 34., 53., Citaišvili 89.; Lee 5./11-m

Tekma za 3. mesto:

Italija - EKVADOR * 0:1 (0:0)

Mina 104.

* - po podaljšku

Polfinale

Gdynia:

UKRAJINA - Italija 1:0 (0:0)

Buleca 65.

RK: Popov 80./Ukrajina

Lublin:

Ekvador - JUŽNA KOREJA 0:1 (0:1)

Jun 39.