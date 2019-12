Nicolas Pepe, Gabriel Martinelli in Pierre-Emerick Aubameyang so zrežirali preobrat v devetih minutah. Foto: Reuters

42-letni Šved je med letoma 1998 in 2007 doživel nepozabne trenutke pri Arsenalu. V sezoni 2003/04 so topničarji osvojili zadnji naslov angleškega prvaka in to celo brez poraza! Trenutno so šele na devetem mestu, za vodilnim Liverpoolom pa zaostajajo kar 24 točk.

Ogbonna edini strelec v prvem polčasu

Sedem minut pred odmorom je West Ham povedel. Angelo Ogbonna je z glavo zadel Ainsleyja Maitlanda-Nilesa, žoga je spremenila smer in Bernd Leno v vratih gostov je bil nemočen. V prvem polčasu je bil Arsenal razglašen.

Začasni trener Freddie Ljungberg se je veselil prve zmage na klopi topničarjev. Foto: Reuters

Sanjskih devet minut za preobrat

Po uri igre je izenačil 18-letni Gabriel Martinelli. Z desetih metrov je z desno nogo poslal žogo v mrežo po podaji Seada Kolašinca z leve strani. V 66. minuti si je Nicolas Pepe naravnal žogo na levico in jo z natančnim diagonalnim strelom zavrtinčil v malo mrežico. Reprezentant Slonokoščene obale je tri minute zatem tudi podal pred vrata, kjer je Pierre-Emerick Aubameyang z volejem z desno nogo postavil končni izid.

Devet sanjskih minut Arsenala je pošteno zatreselo stolček Manuela Pellegrinija. West Ham je osvojil le štiri točke na zadnjih devetih prvenstvenih tekmah in ima le še točko več od Southamptona, ki je na 18. mestu. V soboto se bosta ekipi srečali na stadionu St. Mary's in novega spodrsljaja si Pellegrini ne sme dovoliti.

Prva zmaga po 24. oktobru

Arsenal je prišel do zmage na gostovanju po zaostanku ob odmoru prvič po oktobru 2011, ko je osvojil tri točke na Stamford Bridgeu (3:5). S tem je preprečil prvi niz desetih tekem brez zmage po letu 1977. Vodstvo še vedno išče naslednika Unaija Emeryja, ki je bil odpuščen po seriji slabih izidov. Zadnjo zmago pred današnjim večerom so topničarji dosegli 24. oktobra proti Vitorii Guimaraes v 3. krogu Evropske lige (3:2), ko je z dvema prostima streloma zablestel Pepe.

16. krog:

WEST HAM - ARSENAL 1:3 (1:0)

Ogbonna 38.; Martinelli 60., Pepe 66., Aubameyang 69.

Odigrano v soboto in nedeljo:

EVERTON - CHELSEA 3:1 (1:0)

Richarlison 5., Calvert-Lewin 49., 84.; Kovačić 52.

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL 0:3 (0:2)

Oxlade-Chamberlain 35., Keita 44., Salah 54.

TOTTENHAM - BURNLEY 5:0 (3.0)

Kane 4., 54., Lucas 9., Son 32., Sissoko 74.

WATFORD - CRYSTAL PALACE 0:0

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED 1:2 (0:2)

Otamendi 85.; Rashford 23./11-m, Martial 29.

ASTON VILLA - LEICESTER 1:4 (1:2)

Grealish 45.; Vardy 20., 75., Iheanacho 41., Evans 49.,

NEWCASTLE - SOUTHAMPTON 2:1 (0:0)

Shelvey 68., Fernandez 87.; Ings 52.

NORWICH - SHEFFIELD UNITED 1:2 (1:0)

Tettey 27.; Stevens 49., Baldock 52.

BRIGHTON - WOLVERHAMPTON 2:2 (2:2)

Maupay 34., Propper 36.; Jota 28., 44.