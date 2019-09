20-letni Idrijčan je v Domžale prestopil iz ljubljanskega Brava tik pred sezono 2014/15, v zadnjih letih pa je v vseh starostnih kategorijah domžalskega kluba odigral več kot 150 dvobojev. Vezist slovenske reprezentance do 21 let je v dresu članskega moštva Domžal zaigral na 66 tekmah, na katerih je dosegel devet zadetkov. Moštvo 1. FC Nürnberg po uvodnih petih tekmah nove sezone s sedmimi osvojenimi točkami zaseda deveto meto v drugi nemški ligi.

"Adam je z nami preživel številne lepe in pa v zadnjem času manj lepe trenutke. S tem, ko je bil vpoklican v reprezentanco, je dokazal, da je eden izmed največjih potencialov zvezne vrste v Sloveniji. Trenutno žal nismo v položaju, ko bi lahko ponudbe, ki premorejo sedemmestne številke, zavračali. Posledično smo pri tem morali popustiti, čeprav je ta saga okrog njegovega prestopa trajala kar nekaj časa," je po tretjem poletnem milijonskem prestopu povedal športni direktor Matej Oražem.

"S svežim pritokom finančnih sredstev je zagotovljena srednjeročna stabilnost kluba, kar je navsezadnje najpomembneje, obenem pa bodo mladi igralci dobivali več priložnosti. To si fantje, kot so Žiga Repas, Tamar Svetlin, Jošt Urbančič in drugi, zaslužijo. Ko se nam bo po poškodbi v celoti priključil še Marco Da Silva, sem prepričan, da bo konkurenca v moštvu znova zelo velika," je dodal.