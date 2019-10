Nogometašev Slovenije zelo verjetno ne bo na EP-ju 2020. Če bi junija igrali na turnirju, bi med drugim pri NZS-ju med klube in deležnike skozi različne programe razdelili približno tri milijone evrov. Foto: Reuters

Cantarutti je izjavil, da bi se v primeru uvrstitve Slovenije na EP 2020 preveč sponzorskih sredstev vložilo v nogomet in ne v druge športe.

"Ni naš namen komentirati izjav posameznikov, ki se zavedajo pomena svojih besed," so v sporočilu za javnost zapisali pri OKS-ju. Dodali so, da si želijo izrecno poudariti, da vsem njihovim članicam resno in iskreno zagotavljajo, da na OKS-ju ne bodo dovolili, da bi se jih razdvajalo. "V vodstvu in strokovnih službah krovne športne organizacije v Sloveniji se do vseh vedemo enako, profesionalno in z vso resnostjo. Od prvega do zadnjega deležnika v slovenskem športu želimo vsem kar največ športnih in organizacijskih uspehov," so med drugim zapisali pri OKS-ju.

Pravijo še, da je v enem od komentarjev beseda nanesla tudi na delitev javnih sredstev. "Gre za zapleten sistem razdeljevanja, ki ga ne gre obravnavati s preveliko lahkoto, še najmanj pa primerjati neprimerljivo."

Pred dnevi se je odzvala tudi Nogometna zveza Slovenije in zapisala: "NZS ni profitna organizacija ali gospodarska družba, temveč je v organizacijskem smislu zveza društev. To pomeni, da ves denar, ki pride v nogomet, pa naj si gre za sponzorska sredstva ali pa nagrade za uvrstitev na tekmovanje, vračamo v širše okolje za razvoj panoge in infrastrukture. V primeru uvrstitve na UEFA Euro 2020 bi NZS med klube in deležnike skozi različne programe razdelila približno 3 milijone evrov, kar je podatek, ki dovolj zgovorno govori sam po sebi."