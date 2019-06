Francija je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo doživela prvi poraz po 3. septembru 2010, ko jo je v Parizu premagala Belorusija (0:1). Foto: EPA

Svetovne prvake sta v Konyi pokopala gola Kaana Ayhana (Fortuna Düsseldorf) z glavo v 30. in Cengiza Ünderja (Roma) z diagonalnim strelom v 40. minuti. Turčija, ki je na četrtem medsebojnem dvoboju sploh prvič v zgodovini ugnala Les Blues, ima v skupini H po treh krogih popoln izkupiček brez prejetega zadetka, Francija je oddala prve točke. Razmerje v strelih v okvir vrat je bilo 6:0! Še višji poraz je v drugem polčasu s tremi obrambami preprečil vratar Hugo Lloris.

Teemu Pukki je dvakrat matiral vratarja Ibrahima Šehića. Foto: EPA

Prosinečki: Nadigrali so nas v vseh elementih

V Tampereju sta bila za varovance Roberta Prosinečkega usodna zadetka napadalca Norwicha Teemuja Pukkija v 56. in 68. minuti. Nogometaši Bosne in Hercegovine zaradi rdečega kartona na prejšnji tekmi niso mogli računati na Miralema Pjanića. Finska je doma neporažena že deset tekem zapored (dve zmagi in osem remijev).

"Odkar sem selektor, je bila to ena izmed naših slabših tekem. Nadigrali so nas v vseh elementih igre. Imeli smo priložnost, da povedemo, mogoče bi potem šla tekma v drugo smer. Moramo popraviti slabe stvari, ki jih je bilo zelo veliko," je povedal Prosinečki. V torek bo BiH gostoval v Torinu pri Italiji.

Hrvati s 6 točkami vodijo v skupini E. Foto: Reuters

Perišić podal in zadel

Hrvati, ki so marca izgubili na Madžarskem, so proti Walesu v veliki vročini do zadnjih minut trepetali za zmago. Pred 17.000 gledalci so povedli v 17. minuti iz polprotinapada, ko so Valižani izgubili žogo na svoji polovici. Ivan Perišić je po prodoru po levi strani po tleh podal Andreju Kramariću pred vrata, a je žoga zadela branilca Jamesa Lawrencea, ki jo je preusmeril v lastno mrežo.

Gostje so si v prvem polčasu pripravili dve izjemni priložnosti, toda niso zadeli. Na drugi strani so Hrvati v 48. minuti povišali na 2:0, ko si je žogo priboril Luka Modrić, Perišić pa jo je poslal v mrežo z desetih metrov.

V nadaljevanju je imel dve priložnosti za Wales Gareth Bale, preden so Otočani do znižanja prišli v 77. minuti. Med strelce se je vpisal rezervist David Brooks. Proti vratom je meril z 18 metrov, žoga je oplazila glavo Domagoja Vide in presenetila vratarja Dominika Livakovića.

V končnici je bilo še nekaj priložnosti na obeh straneh, vendar se mreži nista več zatresli. Na 12 tekmah v Osijeku hrvaška reprezentanca še ni izgubila: 10-krat je zmagala in dvakrat remizirala.

Edy Reja je sredi aprila na klopi Albanije zamenjal Christiana Panuccija, ki se je marca poslovil po porazu proti Turčiji. Foto: EPA

Reja na debiju poražen

Albance je v Reykjaviku prvič vodil novi selektor, zamejski Slovenec Edy Reja. Edini zadetek so gledalci videli v 22. minuti, ko je zadel član angleškega prvoligaša Burnleyja Johann Gudmundsson. Razmerje v strelih v okvir vrat je bilo 3:2 za gostitelje, ki so prekinili niz petih tekem brez domače zmage.

Kvalifikacije za EP 2020, 3. krog

Skupina C:

ESTONIJA - SEVERNA IRSKA 1:2 (1:0)

Vassiljev 25.; Washington 77., Magennis 80.

BELORUSIJA - NEMČIJA 0:2 (0:1)

Sane 13., Reus 62.

Lestvica: SEVERNA IRSKA 3 3 0 0 6:2 9 NEMČIJA 2 2 0 0 5:2 6 NIZOZEMSKA 2 1 0 1 6:3 3 ESTONIJA 2 0 0 2 1:4 0 BELORUSIJA 3 0 0 3 1:8 0

Skupina E:

HRVAŠKA - WALES 2:1 (1:0)

Lawrence 17./ag, Perišić 48.; Brooks 77.

AZERBAJDŽAN - MADŽARSKA 1:3 (0:1)

Madatov 69.; Orban 18., 53., Holman 71.

Lestvica: MADŽARSKA 3 2 0 1 5:4 6 HRVAŠKA 3 2 0 1 5:4 6 SLOVAŠKA 2 1 0 1 2:1 3 WALES 2 1 0 1 2:2 3 AZERBAJDŽAN 2 0 0 2 2:5 0

Skupina H:

ISLANDIJA - ALBANIJA 1:0 (1:0)

J. Gudmundsson 22.

MOLDAVIJA - ANDORA 1:0 (1:0)

Armas 8.

RK: Ionita 47./Moldavija

TURČIJA - FRANCIJA 2:0 (2:0)

Ayhan 30., Ünder 40.

Lestvica: TURČIJA 3 3 0 0 8:0 9 FRANCIJA 3 2 0 1 8:3 6 ISLANDIJA 3 2 0 1 3:4 6 ALBANIJA 3 1 0 2 3:3 3 MOLDAVIJA 3 1 0 2 2:8 3 ANDORA 3 0 0 3 0:6 0

Skupina I:

RUSIJA - SAN MARINO 9:0 (4:0)

Cevoli 25./ag, Dzjuba 31./11-m, 73., 76., 88., Kudrjašov 36., Mirančuk 41.,

Smolov 77., 83.

BELGIJA - KAZAHSTAN 3:0 (2:0)

Mertens 11., Castagne 14., Lukaku 50.

ŠKOTSKA - CIPER 2:1 (0:0)

Robertson 61., Burke 89.; Kousoulos 87.

Lestvica: BELGIJA 3 3 0 0 8:1 9 RUSIJA 3 2 0 1 14:3 6 ŠKOTSKA 3 2 0 1 4:4 6 CIPER 3 1 0 2 6:4 3 KAZAHSTAN 3 1 0 2 3:7 3 SAN MARINO 3 0 0 3 0:16 0

Skupina J:

FINSKA - BiH 2:0 (0:0)

Pukki 56., 68.

ARMENIJA - LIHTENŠTAJN 3:0 (2:0)

Ghazarjan 2., Karapetian 18., Barseghjan 91.

GRČIJA - ITALIJA 0:3 (0:3)

Barella 23., Insigne 30., Bonucci 33.