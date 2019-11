Primož Gliha je bil lahko kar zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: www.alesfevzer.com

Portugalci so bili večino dvoboja podjetnejši. Lepo priložnost za zadetek so imeli v v 62. minuti, ko je z desne strani streljal Jota, a je bil Žiga Frelih na mestu. Na drugi strani pa so tri minute pozneje do najlepše priložnosti prišli Slovenci, a je strel Jana Mlakarja z roba kazenska prostora ubranil Joao Virginia.

Mladi Slovenci so še šesto zaporedno tekmo ostali nepremagani. To je bila tudi tretja prijateljsko tekma v dobrem mesecu dni. Oktobra so v Mariboru remizirali z Angleži 2:2, nekaj dni pozneje pa so v Celju z 1:0 premagali Madžare.

Selektor Primož Gliha je tekmo začel z Žigo Frelihom, Aljažem Plojem, Davidom Zecom, Dušanom Stojinovićem, Dejanom Petrovičem, Žanom Celerjem, Janom Mlakarjem, Vitjo Valenčičem, Matijo Romom, Svenom Karičem in Adamom Gnezno Čerinom. V nadaljevanju je priložnost za igro dobil še Janez Pišek.

V ponedeljek mlade slovenske nogometaše čaka še zadnja reprezentančna tekma letos, odhajajo na gostovanje v Albanijo.

Slovenija bo leta 2021 skupaj z Madžarsko gostila evropsko prvenstvo do 21 let.