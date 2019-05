Nogometaši Ajaxa so spoznali kruto stran nogometa. Foto: Reuters

Navijači Ajaxa so mislili, da je najhujše že mimo, sodnik Felix Brich je že pogledoval na uro in se pripravljal za zaključni žvižg, ko je še tretjič udaril Lucas Moura. 98 odstotkov Arene Johanna Cruyffa je onemelo, slišal se je le zmagoviti krik navijačev Tottenhama, ki so po zaostanku z 0:2 že obupali.

Nogometaši Ajaxa so popadali na zelenico kot pokošeni. Ko je Brych nekaj sekund pozneje označil konec, solz ni bilo ni konca ne kraja. Žalovali so tudi nevtralni ljubitelji nogometa, ki jih je Ajax navdušil s poletno, napadalno igro proti Real Madridu in Juventusu. Tokrat mladeniči iz Amsterdama niso bili kos pritisku, ki so ga ob koncu uprizorili Londončani in bili nagrajeni v zadnjih vzdihljajih obračuna.

Tottenham je v prvem polčasu deloval nemočno in po zaostanku z 0:2 so si mnogi že oblizovali prste ob misli na atomski finale Liverpool - Ajax, a trener Londončanov Mauricio Pochettino ni vrgel puške v koruzo. Ob polčasu je v slačilnici pustil Victorja Wanyamo in namesto njega v igro poslal napadalca Fernanda Llorenteja. Napadalnejša postava in taktika sta hitro obrodili sad. Moura je v zgolj štirih minutah izničil zaostanek, kar je bil znak za paniko v nizozemski vrsti. "Nismo bili kos njihovi napadalnosti in intenzivnosti. Njihov pritisk je bil preprosto prehud," je priznal branilec Ajaxa Matthijs de Ligt.

Ajax je sicer po izenačenju zaigral precej bolje, vendar so priložnosti ostale neizkoriščene. Na drugi strani so navijači Tottenhama žalovali za priložnostjo Tobyja Alderverelda, ki je v 87. minuti najprej zadel prečko, nato iz neposredne bližine še branilca Ajaxa. Zaključno žogo Nizozemcev je v sodnikovem podaljšku po strelu Hakima Ziyecha zaustavil drugi junak Tottenhama Hugo Lloris. Nagrada je sledila v 96. minuti in po letu 2008 bomo v finalu 1. junija v Madridu spet spremljali angleški finale.

"To je okrutna stran nogometa in mi smo jo nocoj doživeli. Bili smo tako blizu nečesa, kar smo si zaslužili. Preveč zlahka smo izpustili vodstvo. Ob polasu sem govoril fantom, da ni še nič končanega. Videli ste, kako je verjel in odgovoril Tottenham. Začeli so igrati bolj oportunistično, mi pa smo slabo odgovorili s protinapadi. Če bi zadeli mrežo namesto vratnice, bi bilo konec. Nikomur ne morem ničesar zameriti. Imeli smo izjemno sezono v Ligi prvakov, v kateri je ekipa zrasla. To je dolg, mukotrpen proces, ki traja veliko dlje, kot se je zgodilo nam," je povedal trener Ajaxa Eric ten Hag.

Slavje Maurica Pochettina. Foto: Reuters

Trener Tottenhama Mauricio Pochettino ni mogel zadrževati solz. "Težko je govoriti po takem zaključku. Hvala nogometu, hvala igralcem. Imam skupino igralcev, ki so heroji, Drugi polčas je bil neverjeten. Težko je doživeti take občutke brez nogometa. Hvaležen sem, da sem trener in da sem lahko doživel ta trenutek. Hvala vsem za to. Čisti užitek je spremljati tako tekmo, čeprav je bila hudičevo težka."

Vzhičen je bil tudi strelec hat tricka Moura: "Nemogoče je opisati, kar čutim. Sem srečen in ponosen na soigralce. Vedno smo verjeli vase in si zaslužili ta trenutek. Smo kot družina. Nogomet nam prireja zgodbe, ki si jih sploh ne moremo predstavljati. To je najlepši trenutek mojega življenja."

Na drugi strani razumljiv šok. "Kot bi nam nekdo spodmaknil tla pod nogami. Tako smo bili blizu. V slačilnici je vladala smrtna tišina, a ne glede na bolečino, smo ponosni na našo pot," je povedal de Ligt.

"Še tretjič smo klonili doma in zmagali v gosteh. Res ne vem, zakaj, saj vedno skušamo igrati enako. Če bi igrali tako kot v prvem polčasu, ne bi imeli težav. Bilo je kot v pravljici, žal z neprijetnim koncem. Mislim, da smo si glede na sezono zaslužili finale. Te zadnje sekunde ..." je bil neutolažljiv Frenkie de Jong.