Lucas Moura je v drugem polčasu zrežiral izjemen preobrat. Foto: Reuters

Junak na Areni Johanna Cruyffa je bil Lucas Moura, ki je v drugem polčasu zadel trikrat. Sodnik Felix Brych je že pogledal na uro, saj se je pet minut sodnikovega dodatka že izteklo, ko je Dele Alli na robu kazenskega prostora našel Mouro, ki je z diagonalnim strelom z levo nogo matiral Andreja Onano. Poskrbel je, da bo na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu po sezoni 2007/08, ko sta se merila Manchester United in Chelsea, angleški finale.

Nogometaši Ajaxa, ki so navdušili nogometno Evropo, ko so izločili madridski Real in Juventus, so po koncu tekme obležali na zelenici. Od finala so jih ločile le še sekunde. Foto: Reuters

Tottenham bo lovil četrti naslov v evropskih pokalih po zmagi v Pokalu pokalnih zmagovalcev 1962/63 ter slavjih v Pokalu Uefe 1971/72 in 1983/84. Ajax se je kljub izjemni sezoni, v kateri je na poti do polfinala senzacionalno izločil branilca naslova madridski Real in nato še Juventus, ustavil pred vrati raja.

Kane na tribuni, Son v napadu

Trener Tottenhama Mauricio Pochettino še vedno ni mogel računati na poškodovanega Harryja Kana, v napad pa se je vrnil Heung Min Son, ki je blestel v četrtfinalu proti Manchester Cityju.

De Ligt zadel z glavo

Gostitelji so začeli udarno in povedli že v 5. minuti, ko je Lasse Schöne podal iz kota, Matthijs de Ligt pa je z glavo s petih metrov zatresel mrežo. Son je želel takoj odgovoriti, a mu ni uspelo, po sijajnem preigravanju je zadel vratnico.

Londončani so bili nevarnejši. V 23. minuti je Dele Alli zaposlil Sona, ki je streljal naravnost v roke vratarja Andreja Onane. Vratar Ajaxa je v naslednji minuti zaustavil še strel Christiana Eriksena s 14 metrov.

Kapetan Matthijs de Ligt je že v 5. minuti zatresel mrežo z glavo. Foto: Reuters

Ziyech sijajno zaključil protinapad

V 35. minuti je Ajax izvedel protinapad. Donny van de Beek je na levi strani našel Dušana Tadića, ki je poslal žogo v kazenski prostor. Hakim Ziyech je z izjemnim diagonalnim strelom z levo nogo povišal na 2:0. Žoga je zletela v malo mrežico, Hugo Lloris je bil nemočen.

Moura v štirih minutah izenačil

V 53. minuti so bili Angleži znova nevarni, ko je Alli prišel do strela iz bližine, Onana pa je bil dobro postavljen. Dve minuti zatem je v kazenski prostor po lepi Allijevi podaji prodrl Lucas Moura in z levo nogo znižal zaostanek.

Gostje so dobili silovit zalet in v 59. minuti izenačili. Najprej je Onana obranil strel Fernanda Llorenteja s treh metrov, vratar Ajaxa je skušal zadržati žogo, a jo je pred njim skušal izbiti Schöne. Do žoge je prišel razigrani Moura in iz obrata z levico zadel za 2:2.

Gostitelji so se nato malce otresli pritiska. V 63. minuti Ziyech streljal mimo vrat, isti igralec pa je v 79. minuti z roba kazenskega prostora zadel vratnico.

Mauricio Pochettino se je veselil uvrstitve v finale. Pred tekmo je na novinarski konferenci namignil odhod, če bi slučajno osvojil Ligo prvakov: "Moral bi se počutiti čudovito, ne? Zaprl bi petletno poglavje in šel domov. Zakaj bi se šalil? Osvojiti Ligo prvakov v teh okoliščinah, v tej sezoni, mogoče bi moral malo razmisliti in v prihodnosti početi kaj drugega. Ker ponoviti ta čudež, veste ..." Foto: Reuters

Vertonghen v prečko, Moura v polno

V 87. minuti je bilo znova vroče pred vrati Ajaxa, ko je dvakrat poskusil Jan Vertonghen, a prvič je zadel prečko, v drugo pa je bil njegov strel pred golovo črto blokiran. Na vrsti je bilo še pet minut sodnikovega dodatka. V 93. minuti je imel Ziyech na nogi finale, a je slabo zaključil protinapad. Tudi vratar Tottenhama Lloris je odšel v napad, a ni prišel do žoge po podaji iz kota. Vse je že kazalo na veselje v Amsterdamu, ko je Alli zaposlil Mouro in poskrbel za veliko žalost na tribunah in evforijo v taboru Tottenhama.

Rose: Pochettino ob polčasu spomnil na vrnitev Liverpoola

"Videli smo, kaj je uspelo Liverpoolu v torek zvečer. Pochettino nam je ob odmoru omenil to vrnitev. Zavedali smo se, da je še vse odprto tudi po porazu na prvi tekmi in zaostanku z 0:2 ob odmoru. Zdaj se vsi veselimo in komaj čakamo na finale," je bil navdušen branilec Tottenhama Danny Rose.

De Ligt: Prejeli smo neumne zadetke

"To je nočna mora, kot sanje, ki so se slabo končale. V prvem polčasu smo dobro igrali, vse je bilo v naših rokah. V drugem delu nismo obdržali enakega pritiska. Prejeli smo neumne zadetke. Bili smo tako blizu finala, potem pa je žoga končala v mreži. Neverjetno," je bil obupan 19-letni kapetan Ajaxa Matthijs de Ligt.

Polfinale, povratni tekmi:

Ajax - TOTTENHAM 2:3 (2:0) 1:0

52.641; de Ligt 5., Ziyech 35.; Moura 55., 59., 96.

Odigrano v torek:

LIVERPOOL - Barcelona 4:0 (1:0) 0:3

55.212; Origi 7., 79., Wijnaldum 54., 56.

Izida prvih tekem sta v krepkem tisku. Finale bo v soboto, 1. junija, na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.