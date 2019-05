Mož odločitve 24-letni belgijski napadalec Divock Origi (desno) se skupaj s podajalcem švicarskim reprezentantom Xherdanom Shaqirijem veseli gola za 4:0. Foto: Reuters

Redsi so tako postali prva ekipa, ki je v polfinalu Lige prvakov nadoknadila zaostanek treh golov. Dosežek varovancev Jürgena Kloppa ima še toliko večjo težo ob dejstvu, da so domači igrali brez poškodovanih napadalcev Mohameda Salaha in Roberta Firmina.

Origi in Wijnaldum pokopala Barcelono

A njuno odsotnost sta več kot odlično nadomestila rezervista Divock Origi in Georginio Wijnaldum, ki sta s po dvema goloma potopila tokrat slabo Barcelono, ki se v peklu Anfielda ni znašla. Končna statistika: posest žoge 53:47 za Barcelono, skupaj streli in streli v okvir pa 12:7 oziroma 7:5 za Liverpool, ki bo tako drugo leto zapored igral v finalu najprestižnejšega klubskega tekmovanja. Lani je v finalu izgubil proti Realu (3:1), letos 1. junija pa bo v Madridu (nedvomno) favorit proti Ajaxu ali Tottenhamu.

Georginio Wijnaldum je v igro vstopil na začetku drugega polčasa, nato pa v 54. in 56. minuti zabil dva gola za 3:0. Trener Liverpoola Jürgen Klopp je z 28-letnim Nizozemcem zadel v polno. Foto: Reuters

Origi hitro kaznoval napako Albe

Liverpool je odlično odprl tekmo. Pritisnil je od prve minute naprej in sad požel že v 7. minuti. Jordi Alba je žogo na svoji polovici nespretno izbil, tako da je do nje prišel Sadio Mane, ki je podal do Jordana Hendersona. Ta je prodrl v kazenski prostor in sprožil, Marc-Andre ter Stegen je odbil žogo, a le do Divocka Origija, ki jo je potisnil v nebranjeni del mreže.

Režiserja vodilnega gola Liverpoola Jordan Henderson in Origi. Foto: Reuters

Dve lepi priložnosti Barcelone

A Barcelona si je v 16. minuti priigrala izjemno priložnost. Messi je prišel do ugodnega položaja na robu kazenskega prostora, a namesto da bi ustrelil, je preigraval, tako da mu je Joel Matip izbil žogo. Malo pozneje je Barca izpeljala še en protinapad, v katerem je do strela na levi strani prišel Philippe Coutinho, a je bil Alisson Becker na mestu.

Dvoboj Sadia Maneja in Artura Vidala. Foto: Reuters

Ter Stegen ustavil projektil Robertsona

Na drugi strani je v 23. minuti Andrew Robertson silovito sprožil z leve strani kazenskega prostora, a se je z lepo obrambo izkazal ter Stegen. Moštvi sta igrali v izjemnem ritmu. V 31. minuti je Henderson dobil udarec v koleno in za nekaj minut obležal na zelenici, na srečo domačih je po zdravniški pomoči lahko nadaljeval. Do konca polčasa je ritem nekoliko upadel. Tik pred odmorom je s približno 20 metrov mimo leve vratnice Beckerja meril Messi, nato pa je Becker s pravočasnim izhodom iz vrat ubranil še nevaren poskus Albe. Še statistika: posest žoge 53:47 za Barcelono, streli 6:5 za Liverpool, streli v okvir vrat pa 3:3.

Rezervist Georginio Wijnaldum dvakrat v polno

Liverpool je bil v 50. minuti blizu drugemu golu, saj je Virgil van Dijk po podaji iz kota streljal z nekaj metrov, a se je izkazal ter Stegen. Malo pozneje pa je bil Nemec v vratih Barce nemočen. Alba je znova izgubil žogo na svoji polovici, Trent Alexander-Arnold je z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Georginio Wijnaldum, ki je na zelenico vstopil na začetku drugega polčasa, v teku "s prve" poslal žogo za hrbet ter Stegna, ki se je z levo roko dotaknil žoge. Veselje na stadionu Anfield se še ni dobro poleglo, ko je Liverpool zabil še tretji gol. Xherdan Shaqiri je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je osamljeni Wijnaldum z glavo matiral ter Stegna. Liverpool je letel, Barcelona je bila povsem izgubljena.



Trener Liverpoola Jürgen Norbert Klopp skupaj z igralci in navijači proslavlja veliki uspeh. Foto: Reuters

Težko je dojeti, kaj se je zgodilo. Igrali smo proti morda najboljši ekipi na svetu. Že zmagati je težko, a zmagati brez prejetega gola je še večji podvig. Ne vem, kako jim je uspelo. Neverjetno je. Jürgen Norbert Klopp

Origi zapečatil usodo gostov



Ko je že malo zadišalo, da bo o potniku v finale odločal podaljšek ali celo enajstmetrovke, si je "grogirana" obramba Barcelone privoščila še eno veliko napako. V 79. minuti je Alexander-Arnold na hitro izvedel podajo iz kota, po kateri je Origi, na katerega je Barcelona povsem pozabila, žogo s kakšnih šestih metrov poslal pod prečko. Preobrat Liverpoola je bil tako popoln. Domači so do konca brez težav ubranili prednost, Barcelona ni imela večjih priložnosti, tako da se je slavje več kot 50.000 navijačev kultnega angleškega kluba začelo.



Nemočni trener Barcelone Ernesto Valverde, ki je že drugo leto zapored s svojimi varovanci zapravil tri gole prednosti. Lani je namreč Katalonce v četrtfinalu Lige prvakov izločila Roma, ki je po porazu z 1:4 doma zmagala s 3:0. Foto: Reuters

Po dveh hitrih zadetkih za 3:0 si nismo opomogli. Enostavno so nas povozili. To je grozen rezultat za nas same in naše navijače. Velika smola za nas, a po drugi strani vse priznanje Liverpoolu. Ernesto Valverde

V sredo Ajax proti Tottenhamu

V drugem polfinalu se bosta v sredo pomerila Ajax in Tottenham. Ajax je prvo tekmo dobil z 1:0. Finale bo v soboto, 1. junija, na stadionu Wanda Metropolitana v Madridu.

NOGOMET

LIGA PRVAKOV

POLFINALE, povratna tekma

LIVERPOOL – Barcelona 4:0 (1:0) 0:3

55.212; Origi 7., 79., Wijnaldum 54., 56.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson (46./Wijnaldum), Milner, Fabinho, Henderson, Shaqiri (90./Sturridge), Mane, Origi (85./Gomez).

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitić (80./Malcom), Busquets, Vidal (75./Arthur), Coutinho (60./Semedo), Suarez, Messi.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

Sreda ob 21.00:

AJAX – TOTTENHAM 1:0

Verjetni postavi:

Ajax: Onana, Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico, van de Beek, De Jong,

Schöne, Ziyech, Tadić, Neres.

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose, Sissoko, Wanyama,

Alli, Eriksen, Moura, Son.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)