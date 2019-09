Predsednik Uefe Čeferin bo v torek v domovini prvič gostil zasedanje Izvršnega odbora evropske nogometne zveze. Foto: EPA

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin bo v svojem drugem mandatu prvič uradno pripeljal izvršni odbor Uefe v Slovenijo. V torek bo v Ljubljani potekalo zasedanje evropske nogometne vlade, ki je izvršni organ med kongresi Uefe.

V Ljubljani bodo potrdili format žreba skupin za Euro 2020, ki bo prvič potekal po celotni stari celini. Foto: EPA

Kje bodo prihodnji finali Lige prvakov?

IO bo v slovenski prestolnici odločal o tekmah in tekmovanjih, kot so dodelitev finala Lige prvakov v letih 2021, 2022 in 2023. Pred tremi tedni so prek agencije AP v javnost pricurljala namigovanja, da naj bi imel leta 2021 največ možnosti za finalno tekmo stadion Zenita v Sankt Peterburgu, 2022 Allianz Arena v Münchnu, 2023 pa Wembley v Londonu. V pravkar začeti sezoni bo finale Lige prvakov bo gostitelj Carigrad, kjer bo v soboto, 30. junija na Ataturkovem olimpijskem stadionu znan novi evropski klubski prvak.

Določili bodo tudi gostitelja finala Evropske lige in evropskega superpokala 2021, znani pa bodo še organizatorji evropskega prvenstva v futsalu 2022 ter zaključnih mladinskih turnirjev 2021 in 2022. Prav tako bo na agendi tudi določanje pravil žreba skupin za EP 2020. Odločitve bodo sporočili na novinarski konferenci po zasedanju IO, ki bo v Hotelu Intercontinental potekal med 13.30 in 17.00.

Iskanje kvalifikacijske formule za SP 2022

A najpomembnejša tema bo določitev pravil za evropske kvalifikacije za potrebe svetovnega prvenstva 2022. Medtem ko so se v Aziji in Afriki že začeli boji za Katar 2022, v Evropi še vedno ni znan format tekmovanja. Težava je bila, kako povezati novoustanovljeno Ligo narodov z boju za prihodnji mundial, na katerem bo še zadnjič igralo 32 reprezentanc, od tega 13 iz Evrope.

Uefin izvršni odbor je pooblaščen za sprejemanje predpisov in za odločanje o vseh zadevah, ki ne sodijo pod pravno ali zakonsko pristojnost kongresa Uefe ali drugega organa. Sklepi izvršnega odbora Uefe začnejo veljati takoj, razen ob primerih, ko se Uefin izvršni odbor odloči drugače. Uefa

Cilj - Ligo narodov povezati z dodatnimi kvalifikacijami

55 članic Uefe bo kot za potrebe kvalifikacij za Euro 2020 razdeljenih v 10 skupin, zmagovalec vsake skupine pa se bo uvrstil neposredno na svetovno prvenstvo. Ker želi Uefa tudi tekmovalno čimbolje osmisliti Ligo narodov - prihodnja se bo igrala jeseni 2020 - se pojavljajo različne možnosti. Junija je Washington Post pisal, da se naj bi 10 drugouvrščenim v dodatnih kvalifikacijah pridružila še zmagovalca Lig A in B, nakar bi se odigrali trije kvalifikacijski turnirji, zmagovalec pa bi postal udeženec mundiala.

Za Euro možnost v vseh štirih Ligah narodov

Vendar takšna različica težko pije vodo, zlasti, ker je Aleksander Čeferin prvi mandat dobil na krilih srednjih in manjših članic, po tej verziji pa bi izvisele vse reprezencance v Ligi C in D. Da, tudi Slovenija, ki je jeseni 2018 neslavno izpadla v najnižji, četrti, rang evropskih reprezentanc. Kombinatorika za izvedljiv in smiselen sistem, ki bi zadovoljil vse, je silno zapletena. Hkrati pa gre za enkratno rešitev, saj bo že naslednji SP 2026, ki bo potekal v Kanadi, Mehiki in ZDA že razširjen na 48 udeleženk.

Za Euro 2020 bodo na podlagi izidov Lige narodov odigrali štiri kvalifikacijske turnirje, za vsako raven po enega, tako da bo tudi Liga D na koncu prispevala enega udeleženca evropskega prvenstva prihodnje leto.

Če bi lahko sistem kvalifikacij za Euro 2020 prenesli v boje za SP 2022, bi imela Slovenija dodatno možnost, da z zmago v svoji skupini Lige D pride v dodatne kvalifikacije. A kaj ko je na evropskem prvenstvu prostora za 24 držav, na mundialu v Katarju pa bo nastopilo le 13 evropskih reprezentanc. Foto: EPA

Po 13 letih znova v Sloveniji

Ljubljana je prvič gostila zasedanje izvršnega odbora Uefe oktobra 2006, ko je bil predsednik NZS-ja še Rudi Zavrl, takrat so med drugim določili gostitelje finalnih tekem lige prvakov (Moskva, Rim) in pokala Uefe (Manchester, Istanbul) v letih 2008 in 2009. Takrat je IO štel 14 članov, zdajšnji pa je razširjen na 20 članov.

Sestavljajo ga predsednik Čeferin, podpredsedniki Šved Karl-Erik Nilsson, Madžar Sandor Csanyi, Portugalec Fernando Gomes, Španec Luis Rubiales, Italijan Michele Uva in Britanec David Gill ter člani Poljak Zbigniew Boniek, Irec John Delaney, Albanec Armand Duka, Francozinja Florence Hadouin, Danec Jesper Moeller, Ukrajinec Andrij Pavelko, Hrvat Davor Šuker, Nizozemec Michael van Praag, Turek Servet Yardimci, Italijan Andrea Agnelli, Katarec Nasser El-Khealifi (slednja sta predstavnika Ece) in Šved Lars-Christer Olsson (predstavnik evropskih lig).



Nogometni festival v središču Ljubljane

Člani IO-ja bodo dopoldne ob 9.00 dejavni tudi na festivalu na Trgu republike v Ljubljani, kjer bodo zagnali nov Uefin štiriletni program Nogomet v šolah, s katerim želijo promovirati nogomet kot družbeni in izobraževalni pripomoček, hkrati pa zagotoviti, da je najbolj priljubljena igra na svetu dostopna vsem.

Prav šole so po mnenju Uefe idealne, da vse to dajejo otrokom - ne glede na sposobnosti, spol, narodnost ali vero - in da otroci igrajo nogomet v varnem okolju. Uefin predsednik Čeferin in nekatere nogometne legende, vključno z Luisom Figom, Florentom Maloudajem in Milenkom Ačimovićem, bodo pri tem na omenjeni lokaciji igrali z otroki iz slovenskih, italijanskih, avstrijskih, hrvaških in madžarskih šol.