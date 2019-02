Cristiano Ronaldo in soigralci so se takole sprehodili po zelenici Wanda Metropolitana. Foto: Reuters

Varovanci Diega Simeoneja so v soboto v španskem prvenstvu po dveh porazih s težavami strli Rayo Vallecano z 1:0, najboljši igralec tekme je bil Jan Oblak. Španski komentatorji ugotavljajo, da je Atletico, ki so mu nagajale tudi številne poškodbe (med drugim Filipeja Luisa, Diega Godina in Diega Coste), vse preveč odvisen od Oblaka in najboljšega strelca Antoina Griezmanna. V tej sezoni je v vseh tekmovanjih dosegel 16 zadetkov. Drugi najučinkovitejši Koke je v statistiko vpisal štiri. Pri Atleticu pogrešajo intenzivnost, boj in željo, ki so bili njegov zaščitni znak v prejšnjih sezonah.

"Nihče ni v prednosti. Začeli bomo z enakimi možnostmi," je na novinarski konferenci povedal Simeone.

Dobro razpoloženi Diego Simeone na novinarski konferenci. Foto: Reuters

Juve brez Khedire

V Madrid se vrača Cristiano Ronaldo. Juventus je v tej sezoni v italijanskem prvenstvu še neporažen in je na dobri poti do osmega zaporednega naslova. Po nedavnem izpadu v četrtfinalu italijanskega pokala proti Atalanti (3:0) so lahko Torinčani še bolj osredinjeni na Ligo prvakov. Zaradi težav s srčno aritmijo je v Torinu ostal Sami Khedira.

"Fantom sem povedal, da je jutri pomembno doseči čim več zadetkov. Ne razmišljamo o tem, da bi bili zadovoljni že z remijem. V obrambi bomo morali biti pozorni predvsem ob prekinitvah," je dejal trener stare dame Massimiliano Allegri.

City favorit v Gelsenkirchnu

Na drugem dvoboju bo Schalke gostil Manchester City. Nemci se bodo angleškim prvakom in vodilni ekipi Premier lige po robu postavili z izkušenim Ralfom Fährmannom v vratih, čeprav je v tej sezoni mesto med vratnicama moral prepustiti 22-letnemu Alexander Nüblu. Schalke je v Bundesligi šele na 14. mestu, na zadnjih desetih tekmah je zmagal samo dvakrat.

City je v zadnjih petih sezonah kar trikrat izpadel v osmini finala. Trener Pep Guardiola opozarja, da Schalkeja ne gre podcenjevati, predvsem ko igra doma pred bučnimi navijači. Zaradi manjših poškodb v Gelsenkirchen nista odpotovala napadalec Gabriel Jesus in branilec John Stones.

Pep Guardiola in Kevin de Bruyne sta predstavila svoja pričakovanja pred tekmo v Gelsenkirchnu. Foto: Reuters

Osmina finala, povratne tekme, sreda ob 21.00:

SCHALKE - MANCHESTER CITY

ATLETICO MADRID - JUVENTUS

Povratni tekmi bosta 12. marca.

Odigrano v torek:

LYON - BARCELONA 0:0



LIVERPOOL - BAYERN 0:0

Povratni tekmi bosta 13. marca.

Odigrano prejšnji teden:

TOTTENHAM - BORUSSIA (D) 3:0 (0:0)

Son 47., Vertonghen 83., Llorente 86.

AJAX - REAL MADRID 1:2 (0:0)

Ziyech 75.; Benzema 60., Asensio 87.

Povratni tekmi bosta 5. marca.

MANCHESTER UNITED - PARIS SG 0:2 (0:0)

Kimpembe 53., Mbappe 60.

RK: Pogba 89./Manchester United

ROMA - PORTO 2:1 (0:0)

Zaniolo 70., 77.; Lopez 79.

Povratni tekmi bosta 6. marca.