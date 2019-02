Jan Oblak je na 140. ligaški tekmi za Atletico že 80. ohranil mrežo nedotaknjeno, na preostalih 60 tekmah La lige pa je skupaj prejel vsega 84 golov. Foto: EPA

"Pogodbo imam do 2021. Za zdaj ostajam miren in osredotočen na svoje delo na igrišču. Že večkrat sem povedal, da sem srečen tukaj in če bom na koncu podpisal podaljšanje pogodbe, bom zelo srečen," je po sobotni tekmi v mešani coni o vroči temi – podaljšanju pogodbe – povedal Jan Oblak.

S šestimi obrambami je bil Škofjeločan soglasno izbran za najigralca derbija z Rayom Vallecanom (1:0). Predzadnji klub španskega prvenstva je pošteno namučil Atlete, ki so se sicer vrnili na 2. mesto lestvice, kjer pa za vodilno Barcelono zaostajajo že za 7 točk.

Najslabši proti Realu, najboljši proti Rayu

Ob domačem porazu z Realom (1:3) prejšnjo soboto je Oblak zbral le eno obrambo in bil najslabše ocenjeni Atlet. S 5,4 po WhoScored in 5,5 po SofaScore je prejel tudi najslabšo ligaško oceno sezone. Povsem druga pesem je bila to soboto, ko je Oblak reševal plavajočo Atleticovo obrambo, za kar je bil tudi nagrajen z oceno 8,4 (WhoScored) oz. 8,8 (SofaScore). A vmes se je zgodila pomembna sprememba – zamenjal je opremljevalca vratarskih rokavic in nogometnih čevljev.

Vrhunci tekme Rayo - Atletico 0:1

Menedžer in klub se pogovarjajo

"Ne vem, kaj se bo zgodilo, a mislim, da bodo vse uredili. Moj menedžer in klub se pogovarjajo," se je Oblak po več mesecih osebno dotaknil podaljšanja in izboljšanja pogodbe. Ali bo Oblak po več mesecih ugibanj končno sklenil novo pogodbo z Atleticom ali ne? Zlasti ker je ob izteku lanskega poletnega prestopnega roka Chelsea že aktiviral odkupno klavzulo 100 milijonov evrov, a Oblaka selitev v London ni pritegnila in jo je hitro zavrnil.

Oblakove besede so madridski mediji, zlasti Marca in AS, tolmačili, kot da je tokrat podaljšanje pogodbe res samo vprašanje časa in so temu ustrezno tudi naslovili nedeljske in ponedeljkove članke. Zlasti po tem, ko so na tribunah v družbi Miguela Angela Gila videli Oblakovega menedžerja Miho Mlakarja.

V mesto prihaja Atleticov krvnik – CR7

A za Atletico prihaja ura in pol evropske resnice – v sredo jih doma čaka prva tekma osmine finala Lige prvakov z Juventusom in Cristianom Ronaldom. "Pričakujemo težko tekmo, igramo proti tekmecu, ki si prav tako želi finala na našem stadionu. Gre za najpomembnejšo tekmo sezone do zdaj. Ostati moramo mirni, zaupati in verjeti vase. Vemo, kako in da lahko zmagamo," se Oblak še kako zaveda pomembnosti dvoboja za Atlete, ki so že izpadli iz španskega pokala, v La ligi imajo občuten zaostanek in zdaj vse stavijo na Ligo prvakov, kjer se bo na koncu finale 1. junija igral ravno na Atleticovem novem stadionu Wanda Metropolitano.

Portugalski superzvezdnik se je v dresu Reala 13-krat soočil z Oblakom in mu zabil osem golov, a na vsega štirih tekmah, saj je CR7 dvakrat dosegel hat-trick. "Seveda gre za enega najboljših igralcev na svetu in sam se rad preizkusim proti najboljšim," se izziva v sredo veseli Oblak, pri čemer pa bodo morali za uspeh Atletica svoje narediti tudi nogometaši v polju, na treh februarskih prvenstvenih tekmah je dvakrat zadel Antoine Griezmann, to pa je bilo tudi vse od rojiblancosov.

Robert Berić je v sezoni za St. Etienne preigral skupaj vsega 535 minut, od tega 109 v zadnjih dneh, vseeno pa je prispeval 5 golov in eno podajo. Foto: Reuters

Po Beriću zadela še Bezjak in Šporar

Če je slovenski nogomet na papirju najbolj cenjen pri vratarjih – kar potrjuje tudi imenovanje Samirja Handanovića za kapetana Interja – je povsem drugače v napadu. A dobra novica za selektorja Matjaža Keka, saj se je v preteklem tednu razvnel boj za napadalna mesta v udarni postavi. Po vrsti so v svojih prvenstvih zadeli trije glavni kandidati Robert Berić, Roman Bezjak in Andraž Šporar.

Najprej je Robert Berić med tednom zrežiral zmago St. Etienna proti Strasbourgu (2:1). Najprej je Krčan z glavo zadel že v 4. minuti, nato pa še prispeval podajo, ob tem pa je prvič v sezoni odigral celotno tekmo v Ligue 1. Vseeno je v nedeljo na derbiju proti vodilnemu PSG-ju začel na klopi, vstopil v 70. minuti pri 0:1, v končnici pa je bil ob lovljenju izenačenja nekajkrat prekratek za resen zaključni strel.

Gol in podaja Berića proti Strasbourgu

Po zimskem odhodu iz Poljske in prestopu k APOEL-u je do prvih zadetkov na Cipru prišel Roman Bezjak. Na obračunu proti AEK Larnaci je vstopil ob zaostanku z 0:2, nato pa zrežiral vrnitev in osvojitev točke, s katero je Legenda zadržala vodilno mesto v ciprskem prvenstvu. Prvič je Bezjak zadel v 83. minuti, drugič za 2:2 pa v 85. minuti, obakrat je bil natančen z glavo.

Bezjakov dvojček v zadnjih minutah

V soboto se je nadaljevalo slovaško prvenstvo, in to z derbijem vodilnih. Prvi Slovan, ki je pozimi mirno odbil vsako zanimanje za prvega strelca Fortune lige Andraža Šporarja, je gostoval pri drugem DAC-u. Na vročem derbiju nabit s slovaško-madžarskim tekmecem, pri čemer so v dunajski Stredi tudi odprli povsem nov in moderen stadion, je imel na koncu ključno besedo Slovenec. Z bele točke v 79. minuti je Šporar suvereno izkoristil najstrožjo kazen, ki jo je predtem pomagal izboriti – nasprotni branilec je igral z roko ob predložku, ki je šel na razigranega Ljubljančana. Že 16. gol prvenstva Šporarja, kjer ima Slovan pred DAC-om zdaj že devet točk prednosti, sam Špoki pa 6 golov prednosti na lestvici strelcev. Dvojna krona je na dosegu roke.

Če ni šlo iz igre, pa je Šporar zabil z 11-m

Med tednom je na prvi tekmi šestnajstine finala Evropske lige zablestel napadalni vezist Benjamin Verbič, ki je ob koncu tekme Olimpiakos – Dinamo Kijev poskrbel za 2:2 in malenkostno prednost Ukrajincev na račun golov v gosteh.

Verbićev gol za remi Dinama v Grčiji

Verbič v zadnji minuti zadel za remi v Pireju

Če so v drugem delu ladij v ospredju reprezentančni kandidati za napadalca, velja omeniti še nekaj golov slovenskih napadalcev na tujem. V Grčiji še naprej nase opozarja Marko Nunić, ki se je izvrstno znašel v prvoligašu Larisi. V 21. krogu Super lige je že v 8. minuti v mrežo Xanthija pospravil odbitek, na koncu je bilo 1:1. 25-letni Ljubljančan je v domovini blestel predvsem v 2. SNL, v tekoči sezoni pa je za Lariso dosegel že 8 golov, od tega 6 v prvenstvu, s čimer si deli 8. mesto na lestvici strelcev.

Nunić povedel Lariso v vodstvo

V Avstriji so nogometno pomlad odprli s pokalnim četrtfinalom, kjer je prišlo do podviga, ki ga je z golom omogočil Ptujčan Luka Kirić. Otrok Drave je v Sloveniji v Prvi ligi kot najstnik odigral vsega 11 minut za Aluminij, že zadnja štiri leta pa igra v nižjih avstrijskih ligah. Pred enim letom je okrepil padli GAK, ki zdaj vodi v tretji avstrijski ligi. Da se rdeče-beli Gradčani res vračajo na pota stare slave pa so potrdili v petek. V pokalnem četrtfinalu so namreč izločili veliko Austrio Wien, pri čemer jim je šla na roko nedisciplina gostov, ki so do 68. minute dalje igrali le še z devetimi igralci. Ob pritisku GAK-a je v 86. minuti do strela prišel ravno 24-letni slovenski vezist in Kirić je z bombo poskrbel za zmagovitih 2:1 in polfinale z RB Salzburgom.

Slovenec za pokalni čudež GAK-a