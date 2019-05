Strelca golov za Valencio, Rodrigo in Kevin Gameiro. Foto: Reuters

Katalonci, ki so v Sevilli zaradi poškodb zaigrali nekoliko oslabljeni, so po velikem razočaranju v Ligi prvakov doživeli nov boleč udarec. Za tolažbo jim ostaja lovorika v državnem prvenstvu, kjer pa so bili prepričljivo najboljši. Valencia je izvrstno sklenila sezono in po 11 letih znova osvojila lovoriko. V La ligi si je v zadnjih krogih izborila Ligo prvakov, zdaj pa je prišla še do osme pokalne trofeje. Barca, ki je naskakovala peti zaporedni kraljevi pokal, ostaja pri 30.

V peti minuti je Gerard Pique po veliki napaki Clementa Lengleta in po strelu Rodriga Morena na golovi črti preprečil zadetek Valencie, pred Kevinom Gameirom pa je do odbite žoge prišel Jasper Cillessen. Barca je imela terensko premoč, a si velikih priložnosti ni priigrala, zato pa se je v prvem delu dvakrat zatresla njena mreža. V 21. minuti je Gabriel Paulista poslal dolgo žogo na levo stran, kjer je Jose Guaya podal v sredino Gameiru, ta je preigral Jordija Albo, nato pa premagal nemočnega Cillessena.

Lionel Messi je veliko poizkušal, a je imel znova premalo razigranih soigralcev. Foto: Reuters

Messi znižal, a je zmanjkalo časa

Nizozemski vratar, ki je skoraj zagotovo zadnjič stal med vratnicama Barcelone, je moral 12 minut pozneje znova pobrati žogo iz svoje mreže. Daniel Parejo je z izvrstno globinsko podajo našel Carlosa Solerja, ki je po desni strani ušel za hrbet Jordiju Albi, nato pa poslal predložek v kazenski prostor, kjer sta bila slabo postavljena Lenglet in Pique, Rodrigo pa je z glavo zatresel mrežo. Da je v prvem delu ostalo pri tem izidu, je zaslužen tudi Jaume Domenech, ki je ubranil nekaj nevarnih poskusov.

Na začetku drugega polčasa je Ernesto Valverde opravil dve menjavi, Katalonci so ves čas napadali in oblegali vrata Valencie, toda mimo zgoščene obrambe so stežka prihajali. V 56. minuti je po lepem preigravanju z desne strani Lionel Messi z diagonalnim strelom z zunanjim delom nogometnega čevlja zadel vratnico. V 73. minuti je Malcom izvedel kot, z glavo je streljal Lenglet, a zadel vratnico, toda odbito žogo je v mrežo pospravil Messi. Barca je še naprej napadala, a v konici napada ni bilo pravega orožja in obramba Valencie je zdržala. Tako se je veliko slavje netopirjev v Andaluziji lahko začelo.

FINALE, Sevilla, Benito Villamarin:

Barcelona - VALENCIA 1:2 (0:2)

60.721; Messi 73.; Gameiro 21., Rodrigo 33.