Zinedine Zidane je odločil finaleLige prvakov maja 2002 v Glasgowu, med letoma 2016 in 2018 pa je kraljevi klub popeljal še do treh naslovov evropskega prvaka. Francoz se zaveda, da bo prvo mesto v skupini A težko osvojiti. Foto: Reuters

Kraljevi klub je v uvodnem krogu izgubil v Parizu z 0:3, nato pa je izvlekel točko proti Bruggeju (2:2), potem ko so Begijci vodili že z 2:0 na stadionu Santiago Bernabeu.

Ramos: Nujno potrebujemo zmago

"V klubu sem že 18 let. Imam bogate izkušnje tudi kot igralec. Zelo dobro se zavedam položaja in pritiska, ki ga prinaša. Jutri je čas za tri točke," je pojasnil trener Zinedine Zidane.

61-letni Gian Piero Gasperini je trenutno eden izmed najbolj cenjenih italijanskih trenerjev. Foto: Reuters

"Nujno potrebujemo zmago. Vsi razmišljamo le o tem. Izidi niso dobri in veliko strvari bo še treba izboljšati. Velikokrat smo slabo začeli tekmo in tokrat si slabega štarta res ne smemo dovoliti," je dodal kapetan Sergio Ramos.

Gasperini: Guardiola ni le velik trener, ampak je tudi velik človek

V veliko večjih težavah je Atalanta, ki je še brez točke v skupini C. V naslednjih dveh krogih se bodo Josip Iličić in soigralci dvakrat pomerili z Manchester Cityjem. V torek bodo v vlogi gostitelja angleški prvaki.

"Vedno rad gledam ekipe, ki jih vodi trener Gasperini. Igrajo pogumno in zelo veliko tvegajo. Prepričan sem, da bodo igrali odprto tudi v torek," je povedal Pep Guardiola.

Gian Piero Gasperini seveda ni bil zadovoljen v soboto, ko so njegovi izbranci zapravili vodstvo s 3:0 na olimpijskem stadionu v Rimu. Lazio je v sodnikovem dodatku izenačil na 3:3.

Harry Kane in soigralci ne najdejo poti iz krize. V Premier ligi Tottenham zaostaja že 13 točk za vodilnih Liverpoolom. Foto: Reuters

"Manchester City je ekipa, ki je sposobna osvojiti Ligo prvakov. Jutri vsekakor lahko zaigramo sproščeno, saj nimamo veliko za izgubiti. Guardiola me je povabil v Barcelono, ko je bil trener. Takrat sem bil v zelo težkem položaju, saj so me odpustili pri Interju. Guardiola ni le velik trener, ampak je tudi velik človek," je trenerja angleških prvakov pohvalil Gasperini.

Kane: Letvico smo v zadnjih štirih letih res postavili visoko

Zelo napeto bo tudi v skupini B. Lanski podprvak Tottenham ima le točko po dveh krogih in je na zadnjem mestu. V London prihaja Crvena zvezda, ki je pred tremi tedni ugnala Olympiacos s 3:1.

"Lani smo bili po polovici skupinskega dela Lige prvakov še v slabšem položaju, pa smo se na koncu uvrstili v finale. Z zmago na torkovi tekmi bi imeli odprta vrata za preboj v izločilne boje. V zadnjih tednih je bilo res težko, saj smo doživeli nekaj visokih porazov. Velik izziv je, da se izkopljemo iz krize. Letvico smo v zadnjih štirih letih res postavili visoko. V prejšnji sezoni so se malenkosti odvile po naše, zdaj pa se žoga odbije po željah tekmeca," je razmišljal sijajni napadalec Harry Kane, ki ga še posebej peče poraz proti Bayernu z 2:7 na domači zelenici.

Niko Kovač ima v ekipi veliko nezadovoljnih igralcev. Poraz proti Hoffenheimu z 1:2 in remi v Augsburgu sta popolnoma pokvarila galo predstavo proti Tottenhamu, ko je Bayern v Londonu zmagal kar s 7:2. Foto: Reuters

Süle že operiran

V vročem Pireju (na letališču je bilo ob prihodu Barvarcev 28 stopinj Celzija) bo gostoval Bayern, ki je v soboto osvojil le točko v Augsburgu (2:2). Bavarci so zapravili številne priložnosti, nato pa je Alfred Finnbogasson v 91. minuti izenačil.

Velik šok je bila poškodba stebra obrambe Niklasa Süleja, ki je v nedeljo že prestal operacijo levega kolena. Letos ne bo več igral nogometa, pred štirimi leti se je v dresu Hoffenheima po operaciji vrnil po pol leta.

Bo Müller le dočakal priložnost?

Ljubljenec občinstva na Allianz Areni Thomas Müller je nezadovoljen z vlogo rezervista po prihodu Philippa Coutinha. V Augsburgu je igral le deset zapravil veliko priložnost za 3:1 v zadnji minuti.

"Zavedam se, da je Müller zelo kakovosten igralec. Zagotovo bo dobil še veliko priložnost za igro. V naslednjih tednih si tekme sledijo ena za drugo in za vse bo dovolj minut," je poudaril trener Niko Kovač. Po poškodbi Süleja bosta več priložnosti za igro dobila Jerome Boateng in Javi Martinez, ki je večkrat obsedel na klopi in bil vidno nezadovoljen.

Bosz: Simeone je pravi fenomen Atletica

V skupini D imata Juventus in Atletico na vrhu po štiri točke. V Madrid prihaja Bayer iz Leverkusna, ki je še brez točk.

"Nikakor ne bi smeli izgubiti proti Lokomotivi iz Moskve doma. V Torinu je bilo težko pričakovati, da bomo sovojili kakšno točko. Zdaj nas čaka velik test. Diego Simeone je pravi fenomen Atletica. Če se spomnimo, kjer je prevzel klub ... zdaj pa je eden evropskih velikanov. zares impresivno," je razmišljal trener farmacevtov Peter Bosz.

Atletico je po seriji remijev v španskem prvenstvu padel na peto mesto, za vodilno Barcelono pa zaostaja tri točke. "Čaka nas velik izziv proti zelo organizirani ekipi. Imajo veliko hitrih pozameznikov," je opozoril Simeone.

3. krog, skupina A, torek ob 21.00:

CLUB BRUGGE - PARIS SG

GALATASARAY - REAL MADRID

Verjetni postavi:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Valverde, Casemiro, Kroos, James Rodriguez, Hazard, Benzema.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

Skupina B, ob 21.00:

TOTTENHAM - CRVENA ZVEZDA

Verjetni postavi:

Tottenham: Gazzaniga, Foyth, Sanchez, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Ndombele, Alli, Son, Kane.

Crvena zvezda: Borjan, Gobeljić, Milunović, Degenek, Rodić, Jovančić, Canas, García, Marin, Van La Parra, Tomane.

Sodnik: Marco Guida (Italija)

OLYMPIACOS - BAYERN

Verjetni postavi:

Olympiacos: Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme, Camara, Bouchalakis, Podence, Masouras, Guerrero.

Bayern: Neuer, Pavard, Boateng, Hernandez, Alaba, Kimmich, Thiago, Coutinho, Perišić, Gnabry, Lewandowski.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

Skupina C, ob 18.55:

ŠAHTAR - DINAMO ZAGREB

Ob 21.00:

MANCHESTER CITY - ATALANTA

Verjetni postavi:

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, Rodri, Gündogan, Mahrez, Agüero, Sterling.

Atalanta: Gollini, Toloi, Djimsiti, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne, Gomez, Iličić, Muriel.

Sodnik: Orel Grinfeld (Izrael)

Skupina D, ob 18.55:

ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN

Verjetni postavi:

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Gimenez, Hermoso, Lodi, Koke, Thomas, Saul Niguez, Correa, Costa, Morata.

Bayer Leverkusen: Hradecky, L. Bender, Tah, S. Bender, Baumgartlinger, Demirbay, Bellarabi, Havertz, Amiri, Volland, Alario.

Sodnik: Artur Dias (Portugalska)

Ob 21.00:

JUVENTUS - LOKOMOTIV MOSKVA