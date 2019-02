Benjamin Verbič in soigralci so se uvrstili med 16 najboljših v Evropski ligi. Foto: Reuters

Verbič je na prvi tekmi v Pireju v zadnji minuti zadel za remi (2:2), na povratni tekmi v Kijevu pa je bil Dinamo boljši z 1:0. V 32. minuti je odločilni gol za Ukrajince dosegel Fran Sol po natančni podaji Vitalija Mikolenka z leve strani. Verbič je igral do 92. minute in dobil rumeni karton sredi prvega dela.



Olympiacos je razočaral v prvem polčasu, v nadlajevanju pa je potreboval dva zadetka in tudi precej boljša igra ni pomagala. Ahmed Hassan in Bibras Natcho sta imela najlepši priložnosti, obakrat pa se je izakazal odlični vratar Denis Bojko.



Shkodran Mustafi je šest minut pred odmorom z glavo povišal na 2:0. Foto: Reuters

Topničarji gladko odpravili Beloruse

Arsenal je na stadionu Emirates odpravil Bate Borisov s 3:0. Belorusi so prejšnji teden zmagali z 1:0, v Londonu pa so bili nemočni. Za topničarje je to zadnja možnost za lovoriko v letošnji sezoni in trener Unai Emery je stavil na vse udarne adute.

V 4. minuti je Pierre-Emerick Aubameyang ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Zahar Volkov nespretno preusmeil žogo v lastno mrežo. Šest minut pred odmorom je Granit Xhaka podal iz kota, branilec Shkodran Mustafi pa je z močnim strelom z glavo povišal na 2:0. Po uri igre je rezervist Sokratis Papastathopoulos po novi podaji Xhake iz kota, vratar Denis Šerbicki je zaplaval v prazno in Sokratis je zlahka poslal žogo v prazno mrežo.

Sokratis je štiri minute po vstopu v igro postavil končni izid na stadionu Emirates. Foto: Reuters

Topničarji so imeli veliko premoč (streli 22:4, v okvir 8:2, koti 11:0, posest 68:32 %).

Dinamo z izjemno predstavo razbil Viktorio iz Plzna

V Zagrebu vlada nogometna evforija, 25.680 gledalcev je priprvailo sijajno vzdušje in nogometaši Dinama jih niso razočarali. S 3:0 so ugnali Viktorio iz Plzna na prvi domači tekmi v evropskih pokalih po letu 1970. Viktoria je prvo tekmo dobila z 2:1, a je tokrat razočarala. Petar Stojanović je v Plznu prejel rumeni karton in ni imel pravice nastopa.

Nogometaši Dinama se veselijo zmage na Maksimirju, ki že dolgo časa ni bil tako napolnjen. Foto: Reuters

Po četrt ure je Bruno Petković z leve strani prodrl v kazenski prostor in s peto mojstrsko podal v sredino, kjer je Dani Olmo iznajdljivo prepustil žogo skozi nogi, Milsav Oršić pa jo je z desnico z 12 metrov zabil pod prečko. Izjemna akcija Zagrebčanov, ki so bili precej boljši tekmec. V 34. minuti je Izet Hajrović s prostega strela z desne strani podal pred vrata, kjer je avstrisjki branilec Emil Dilaver z glavo matiral vratraja Matuša Kozačika. Minuto pred odmorom je bil izključen trener Dinama Nenad Bjelica, ki se je preveč razjezil, ko so Čehi zavlačevali z igro, Milana Havla je celo odrinil in sodnik Istvan Kovacs ga je poslal na tribuno.

Končna odločitev je padla v 73. minuti, ko je Oršić na roba kazenskega prostora zaposlil najboljšega igralca tekme Petkovića, ki je z izjemnim strelom poslal žogo pod prečko. Tri minute pred koncem je bil po prekršku nad Olmom izključen še David Limbersky, ki je prejel drugi karton.

Šestnajstina finala, povratne tekme:

ARSENAL - Bate Borisov 3:0 (2:0) 0:1

Volkov 4./ag, Mustafi 39., Sokratis 60.

Arsenal: Čech, Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny (56./Sokratis), Monreal, Guendouzi (64./Torreira), Xhaka, Mhitarjan (78./D. Suarez), Özil, Iwobi, Aubameyang.



Bate Borisov: Šerbicki, Rios, Volkov, Filipenko, Filipović, Simović, Dragun (64./Berezkin), Milić, Baga (58./Hleb), Stasevič, Skaviš (71./Dubajić).



Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)

DINAMO ZAGREB - Viktoria Plzen 3:0 (2:0) 1:2

Oršić 15., Dilaver 34., Petković 73.

RK: Limbersky 87./Viktoria

Stojanović (Dinamo) je bil kaznovan.

Dinamo Zagreb: Livaković, Moharrami, Theophile-Catherine, Dilaver, Leovac, Ademi, Hajrović (67./Moro), Šunjić, Olmo, Oršić (88./Gojak), Petković (91./Andrić).



Viktoria Plzen: Kozačik, Havel (74./Reznik), Pernica, Limbersky, Kovarik, Prochazka, Hrosovsky, Kayamba, Horava (57./Bakoš), Petržela, Beauguel (67./Chory).



Sodnik: Istvan Kovacs (Romunija)

EINTRACHT FRANKFURT - Šahtar 4:1 (2:0) 2:2

Jović 23., Haller 27./11-m, 80., Rebić 88.; Moraes 64.

NAPOLI - Zürich 2:0 (1:0) 3:1

Verdi 43., Ounas 75.

SALZBURG - Club Brugge 4:0 (3:0) 1:2

Schlager 17., Daka 29., 43., Dabbur 94.

Dabbur (Salzburg) je v 11. minuti zapravil 11-m.

VALENCIA - Celtic 1:0 (0:0) 2:0

Gameiro 70.

RK: Toljan 37./Celtic

VILLARREAL - Sporting 1:1 (0:1) 1:0

Fornals 80.; Fernandes 45.

RK: Jefferson 50./Sporting

ZENIT - Fenerbahče 3:1 (2:1) 0:1

Ozdoev 4., Azmoun 37., 76.; Topal 43.

Bayer Leverkusen - KRASNODAR 1:1 (0:0) 0:0

Aranguiz 87.; Suleymanov 84.

BENFICA - Galatasaray 0:0 2:1

Betis - RENNES 1:3 (1:2) 3:3

Lo Celso 41.; Bensebaini 22., Hunou 30., Niang 94.

CHELSEA - Malmö 3:0 (0:0) 2:1

Giroud 55. , Barkley 74., Hudson Odoi 84.

RK: Bengtsson 73./Malmö

DINAMO KIJEV - Olympiacos 1:0 (1:0) 2:2

Sol 32.

Dinamo Kijev: Bojko, Kedziora, Burda, Šabanov, Mikolenko, Bujalski, Šaparenko (76./Garmaš), Šepelev, Cigankov, Sol (92./Rusin), Verbič (92./Smirnji).



Olympiacos: Jose Sa, Torosidis, Meriah, Cisse, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis (65./Natcho), Gil Dias (46./Masouras), Fortounis (65./Guerrero), Daniel Podence, Hassan.



Sodnik: Ivan Kružliak (Slovaška)

Genk - SLAVIA PRAGA 1:4 (1:1) 0:0

Trossard 10.; Coufal 23., Traore 54., Škoda 64., 69.

INTER - Rapid Dunaj 4:0 (2:0) 1:0

Vecino 11., Ranocchia 18., Perišić 80., Politano 87.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

Odigrano v sredo:

SEVILLA - Lazio 2:0 (1:0) 1:0

Ben Yedder 20., Sarabia 78.

RK: Vazquez 60.; Marušić 71.

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb osmine finala bo v petek ob 13.00.