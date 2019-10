Kapetan Bede Osuji je izenačil na 1:1 v Novi Gorici. Foto: www.alesfevzer.com

Radomljani, ki so vodili pred današnjim krogom, so povedli po pol ure igre, ko je bil natančen Rok Jazbec. Kapetan Gorice Bede Osuji je izenačil po uri igre z bele točke. Odločilni zadetek je v 89. minuti prispeval Luka Volarič. Radomlje so padle na tretje mesto.

Odličen obisk na koroškem derbiju

Kar 1.100 gledalcev se je zbralo v športnem centru Dravograd, kjer je Koroška Dravograd izgubila proti Fužinarju z 0:2. Žan Medved je po uri igre matiral Primoža Kanduča, končni izid je v 71. minuti postavil Tadej Trdina.

13. krog:

GORICA - KALCER RADOMLJE 2:1 (0:1)

300; Osuji 60./11-m, Volarič 89.; Jazbec 31.

Gorica: Marjanović, Grudina, Kolenc, Osuji, Volarič, Colley, M. Kavčič, Hodžić (46./Gulič), T. Kavčič, Tomiček, Lipušček.

Kalcer Radomlje: Lojen, Jazbec, Zabukovnik, Varga, Cerar (82./Nuhanović), Nikolić, Ahačič (72./Gojak), Trdin, Laban, Vrandečič, Poglajen.

Sodnik: Nejc Kajtazović

KOROŠKA DRAVOGRAD - FUŽINAR VZAJEMCI 0:2 (0:0)

1.100; Medved 60., Trdina 71.

RK: Ivkić 86./Fužinar

Koroška Dravograd: Kanduč, Petek, Barič, Rogina (74./Dobaj), Kogelnik, Rožej (66./Gluhovič), Pečnik, Vrabič, Verstovšek (74./Pešl), Ferk, Ferenčak.

Fužinar Vzajemci: Poljanec, Rober, Ikić, Dodlek, Paradiž (76./Grubelnik), Ćoralić, Ivkič, Kovač (58./Fasvald), Turkuš, Trdina (85./Verhovnik), Medved.

Sodnik: Marko Podgoršek

KOPER - ROGAŠKA 3:0 (1:0)

300; Baša 4., Vekić 75., Guberac 87.

ROLTEK DOB - VITANEST BILJE 1:2 (1:0)

150; Tiganj 39.; Costa Slaveiro 49., 61.

KRKA - BREŽICE TER. ČATEŽ 0:0

150 gledalcev

NAFTA 1903 - BRDA 2:2 (2:0)

300; Paku 6., Rebernik 43.; Celcer 69./11-m, Musić 89.

RK: Rojc 72./Brda

Nedelja ob 15.30:

BELTINCI KL. TRATNJEK - JADRAN DEKANI

DRAVA DAKINDA PTUJ - KRŠKO