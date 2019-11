V kvalifikacijah za Euro 2008 je slovenska vrsta osvojila predzadnje mesto. Na prvih treh jo je vodil še Branko Oblak, na zadnjih 9 tekmah pa Matjaž Kek. Sledili so trije porazi na 4 prijateljskih tekmah proti močnejšim ekipam, nato pa turbulentne, a na koncu uspešne kvalifikacije za SP 2010, med katerimi pa je bil Kek po porazu v Belfastu skorajda že odpisan. Foto: BoBo

V prvem intervjuju po kisli zmagi nad Latvijo s pomočjo avtogola je Matjaž Kek za TV Slovenija izpostavil nasprotja v pričakovanjih javnosti in lastno vizijo, glede pomena besede spremembe in kaj to dejansko pomeni. Na poznejši novinarski konferenci po sobotni tekmi je Kek vse to ponovil še za vse medije, v živahnejšem drugem delu pa je podčrtal še nekaj opažanj in razmišljanj, ki ga bodo vodile naprej med dolgim čakanjem na začetek novih pravih kvalifikacij – boji za vsega 13 evropskih mest na SP-ju 2022 v Katarju se bodo začeli namreč šele marca 2021.

Sproščeno v Varšavo in pokazati svoje

"Moramo oddelati to tekmo v Varšavi, ki bi po moje – če bodo to reprezentanti razumeli – morala biti najlažja. Fantastična kulisa, super stadion, nimaš česa izgubiti. Ko greš samo ven in daš vse od sebe," je Kek razkril lastna pričakovanja, da bi morali razbremenjeni Slovenci proti že uvrščenim Poljakom pokazati, da ni bila septembrska zmaga v Ljubljani enkratno kvalifikacijsko naključje in da lahko proti reprezentanci prvega bobna uprizori tudi v gosteh dostojno predstavo.

Malo je zablokiralo Harisa Vučkića. A tako bo z vsakim igralcem. Tako mladim kot izkušenejšim, ki se bo na novo pridružil. Tudi Jaka Bijol, ki se je razletel po vsem igrišču, bil je vsepovsod. Kek o "debiju" Vučkića in prispevku najmlajšega Bijola

Dva naknadna vpoklica

"Nakazali smo spremembe z vpoklicem in minutažo, zagotovo bodo že na Poljskem dodatne spremembe, ki jih narekujejo kartoni Aljaže Strune, pa nekateri so bili proti Latviji preveč statični, a o imenih ne bom govoril," o samih zamenjavah v jeseni zacementirani začetni enajsterici ni želel govoriti Kek. V nedeljo sta bila naknadno vpoklicana Nemanja Mitrović, branilec Maribora, in mladi vezist Adam Gnezda Čerin, saj se je po Žanu Majerju poškodoval še Amedej Vetrih, izbrano vrsto je zaradi zdravja zapustil napadalec Robert Berić.

V letu 2020 čas za 10 tekem

"Potem bo čas, ko bo treba dobro razmisliti. Tukaj je pomen mlade reprezentance U-21, ki bo v naslednjem obdobju dobila veljavo ne samo zaradi super izidov, temveč ker se pripravlja na evropsko prvenstvo," je Kek napovedal prve korake po uradnem zaključku kvalifikacij.

Po torku se bo začelo načrtovanje in delo za prehodno obdobje, ki ponuja spomladi 2020 dve uradni reprezentančni akciji, jeseni pa še tri okna za tekme Lige narodov, kjer je po spremembah Slovenija o(b)stala v Ligi C. Skratka: pet uradnih reprezentančnih zborov s prostorom za 10 tekem.

Pogovor z Matjažem Kekom po zmagi nad Latvijo

Sparing partner močnejšim in uspešnejšim

"Sam sem šel v te kvalifikacije skoraj brez treninga, brez pripravljalne tekme. Ni to noben alibi! Cilj ni dosežen, ni bil pa to pogoj, da bodo zaradi tega vsepovsod glave letele. Moje razmišljanje je, da mora reprezentanca igrati proti nasprotnikom, ki so ti pravi test. V enem trenutku pred 10 leti je bilo lepo, da smo si izbirali nasprotnike in si nabijali Fifin rating in smo bili kar naenkrat 20. ali kateri. Zelo podobno se mi je enkrat že zgodilo, ko smo igrali z Dansko in Švedsko, s top reprezentancami, redno dobivali okrog ušes. Ampak izoblikovalo se je jedro," je Kek javno razgrnil svoje namene za spomladanske prijateljske tekme in spomnil na izkušnjo iz prvega selektorskega obdobja.

Po neuspešnih kvalifikacijah za Euro 2008 je takratna Kekova četa spomladi leta 2008 odigrala štiri prijateljske tekme z Dansko (1:2), Madžarsko (1:0), Švedsko (0:1) in s Hrvaško (2:3). Nato so sledile uspešne kvalifikacije za SP 2010.

U-21 že igra težke tekme

"Pogledate lahko mlado reprezentanco, kjer je tudi na prijateljskih tekmah en izziv. Zagotovo bom vztrajal pri težkih tekmah, pravih nasprotnikih. Mislim, da imamo dovolj močno operativo, da pridemo do teh močnih tekem, da bomo pred evropskim prvenstvom zanimivi uvrščenim ekipam. To bo moje vodilo," je pomen resnih nasprotnikov na primeru U-21 poudaril 58-letni Mariborčan.

Bilo je važno zmagati. Pozitivno sem presenečen, koliko ljudi je prišlo na tekmo. Zdaj je bolj kot na igralcih, na nas odgovornih pritisk, kako naprej. Od enega do drugega tekmovanja, evforija, tragedija, zamenjaj vse, daj nove notri, zamenjaj selektorja. Ne vem, ali bo šlo ... Matjaž Kek

Mlada reprezentanca Primoža Glihe je šest tekem neporažena, pri čemer je 4-krat remizirala, a to z zvenečimi imeni, kot so Portugalska (0:0), Anglija (2:2) in Francija (2:2), premagali pa so Švico (2:1) in Madžarsko (1:0). Slovenija bo skupaj z Madžarsko junija 2021 gostila evropsko prvenstvo do 21 let.

Prioriteta domači mladinski EP

"Potrebna bo zelo dobra komunikacija. V mladi reprezentanci so top igralci, ki pa morajo dozoreti. Zdaj se vidi, da so postavljeni nekateri temelji. Sicer gre za prijateljske tekme, a so to izidi proti dobrim reprezentancam. Oni so že uvrščeni na evropsko prvenstvo. Zdaj bo potrebna komunikacija med mano in selektorjem mlade reprezentance tako glede vpoklicev/nevpoklicev. Boljše je, da ga pustiš, če je pri tebi tretji vratar. Potrebno je dogovarjanje, zlasti v času, ko A-reprezentanca ne bo imela tekmovalnih tekem. To je moj predlog in sam se bom skušal tega maksimalno držati, saj je to v dobro slovenskega nogometa," je tesnejše sodelovanje glede deljenja kadrov med mlado in A-reprezentanco obrazložil Kek.

Slovenije je skupaj z Madžarsko gostiteljica Eura do 21 let, ki bo poteklo med 9. in 26. junijem 2021. Slovenci so avtomatično uvrščeni, Primož Gliha pa uigrava zasedbo s serijo močnih prijateljskih tekem. Foto: www.alesfevzer.com

Jokić lahko vzor vsem

Seveda ni šlo mimo jubilejnega stotega nastopa Bojana Jokića za Slovenijo. "Sto nastopov! Koliko pa jih ima v Sloveniji še sto? V enem obdobju, ko je bilo zagotovo nekaj slabih tekem, a hkrati v obdobju postavil eno prepoznavnost na levem boku. To je en super in korekten ter pošten fant. V zadnjem času je bil na tapeti, ne vem, kaj vse je bilo napisano in povedano, mogoče kaj tudi nekorektno. Sam mislim, da je pošteno oddelal svoje. Slovenija bo še potrebovala takšne osebnosti in igralce s takšnim odnosom," je Kek javnosti sporočil, da se celotna reprezentanca in vsi novinci lahko samo učijo od najstarejšega in najizkušenejšega reprezentanta.

Ob tem je Kek tudi ogorčeno zavrnil misli, da je zdaj z mejnikom konec Jokićeve reprezentančne zgodbe in zatrdil, da se mu zlepa ne želi odpovedati, kot je bil pred letom in pol primer z dotedanjim kapetanom Boštjanom Cesarjem, ki se mu je zahvalilo po 101. nastopu za Slovenijo.

Balkovec potrjen naslednik

"Odigral je samo stoto tekmo. Kot da bi ga morali zdaj pa zakopati. To je igralec, ki je lahko vzor vsem. Samo upam lahko, da bo čim več takšnih osebnosti. Hvala Bogu že ima nekega naslednika v Balkovcu, ki je pokazal, da je material, na katerega lahko računam. Zagotovo opcija že za Varšavo," je pribil Kek za konec deževnega in hladnega večera v Stožicah.