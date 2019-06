Latvija je na krilih zvezdnika Mārisa Verpakovskisa igrala na Euru 2004, od takrat pa je strmoglavila na dno evropskega nogometa. Foto: EPA

Pravite, da ju poznate? Bravo, očitno ste dobri in zvesti spremljevalci švicarske Super league. Kdor se je kdaj potikal po baltskem trojčku držav, je hitro ugotovil, da je to poseben koščeke Evrope - edini predel stare celine, kjer nogomet ni kralj športa. Košarka v Litvi in Estoniji, hokej pred košarko v Latviji. A ni bilo vedno tako, v med obema vojnama - v času prve samostojnosti (1918 - 1940) so bile to nogometne dežele, zlasti Latvija.

Na Portugalskem povedli proti Čehom, remizirali z Nemci

In z zgodbo članice slovenske skupine G Avstrijo je povezana Latvija. V kvalifikacijah za SP 1938 so Balti zaostali le za Wunderteamom. Po anšlusu marca 1938 so v Rigi upravičeno upali, da bodo prav oni zasedli mesto med udeleženci mundiala v Franciji 1938, a čakali so zaman. Veliki trenutek, kar je za dvomilijonske države že zgolj uvrstitev na velika nogometna prvenstva, so Latvijci dočakali v eri druge države - točno pred 15 leti so živeli v vročici Eura 2004.

Maris Verpakovskis je bržkone najpogostejši odgovor ob Olimpijinem Vitalijsu Maksimenku, če bi delali anketo, katerega latvijskega nogometaša poznate. Omenjeni napadalec je bil katalizator in eksekutor dobro uigrane reprezentance, ki so jo zgradili okoli okostja Skonta Rige. V kvalifikacijski skupini je Latvija za točko zaostala le za Švedsko in prehitela Poljsko ter Madžarsko. V dodatnih kvalifikacijah za Portugalsko 2004 je nato senzacionalno izločila Turčijo z 1:0 doma in 2:2 v gosteh, blestel je ravno Verpakovskis. Slovenija je sočasno pod taktirko Bojana Prašnikarja izgubila dodatne kvalifikacije s Hrvaško ...

Na Portugalskem je bilo 11 volkov (11 vlki - vzdevek reprezentace) ljubljenec občinstva in evropske javnosti. Na premieri je hitri in spretni Verpakovskis, takrat že član Dinama Kijev, povedel Latvijo v vodstvo proti Češki, ki pa je nato slavila s preobratom. Proti veliki Nemčiji so iztržili remi brez golov, a nato na odločilni tekmi gladko izgubili z Nizozemsko (0:3). V naslednjih dveh kvalifikacijah za SP 2006 in 2010 so Balti osvojili po 18 točk in bili v igr za mundiala. A nato je v zadnjih 10 letih sledil grd in boleč padec.

Prvič v zgodovini se bo zgodilo srečanje nogometnih reprezentanc, kejr bosta na obeh selektorskih klopeh sedela Slovenca. Slaviša Stojanović je kot selektor Latvije izgubil prve tri tekme, v enem letu vodenja Slovenje med novembrom 2011 in novembrom 2012 pa je na 9 tekmah iztržil 2 zmagi, 2 remija in doživel 5 porazov. Foto: EPA

Zaradi stav pred tremi leti komaj izpeljali ligo

Vzrok? Glavni je bilo vse slabše domače prvenstvo, ki ni več izdelalo nogometašev za močnejša prvenstva v Ukrajini in Rusiji. Če je Skonto poleti 1992 dosegel sploh prvi gol v na novo oblikovani Ligi prvakov in je leta 1996 na Camp Nouu pri Barceloni kar dvakrat povedel, so bili zdaj klubi nekonkurenčni že v 1. predkrogih evropskih kvalifikacij. V ozadju je potekalo sistematično prirejanje nogometnih izidov, zaradi česar so leta 2015 izgubili kr 3 od 9 klubov prve lige in so bili tik predtem, da sploh ne izpeljejo domačega prvenstva do konca.

Na klopi Slovenec, v obrambi zmaj iz Ljubljane

Sočasno je vse nižje in nižje tonila reprezentanca, ki je redno osvajala zadnja mesta kvalifikacij za EP in SP. V žreb za Euro 2020 so šli v najnižjem, šestem bobnu, v družbi Liechtensteina, Andore, Malte in San Marina. Pristali so v G-ju v družbi Slovenije. Tudi z mislijo na Slovenijo so marca za selektorja ustoličili nekdanjega slovenskega selektorja Slavišo Stojanovića, ki je v drugi polovici leta 2017 treniral Rigo in pri tem pustil odličen vtis na takrat še igralca in zdaj predsednika nogometne zveze Latvije Kasparsa Gorkšsa.

Zdaj je Latvija reprezentanca, v kateri po tržni vrednosti z ocenjenim milijonom evrov izstopa Roberts Uldriks, v minuli sezoni švicarskega prvenstva strelec 4 golov za Sion. Na levem boku udarne enajsterice pa najdemo člana Olimpije Vitalijsa Maskimenka, ki je za Ljubljančane v iztekajoči sezoni odigral 37 tekem, prispeval 2 gola in bl osrednji igralec ob pokalnem slavju zmajev nad Mariborom.

Na zadnjih dveh tekmah je Latvija zaigrala z začetno postavitvijo 4-2-3-1, mesto 1. vratarja je prevzel Pavels Steinbors, 33-letni vratar Arke Gdynie, kapetanski trak pa je dobil 28-letni osrednji branilec Kaspars Dubra, član Irtiš Pavlodarja iz Kazahstana. Foto: EPA

Razočarali na petkovi prvi domači tekmi

Dosedanji kpetan 39-letni vratar Andris Vanins, s 96 reprezentančnimi nastopi daleč najbolj izkušeni mož, pred desetjetjem dvakratni najvratar Švice, je pristal na klopi po uvodnem porazu 21. marca v Skopju pri Severni Makedoniji (1:3). Tri dni zatem so Latvijci v Varšavi prikazali najboljšo tekmo zadnjega desetletja, dolgo so imeli več strelov in priložnosti kot Poljaki, a nato v zadnje četrt ure prejeli dva gola. V petek so na domači premieri kvalifikacij proti Izraelu močno razočarali: 0:3, poskusi strelov 7:23, v okvir vrat 1:11.

Kek o brezzobem napadu: »Ni to le težava napadalcev«

Lahko izkoristijo gostujočo jalovost Slovencev?

Brez točk, skromna kakovost, pri čemer večina (14 od 26) igralcev prihaja iz domačega skromnega prvenstva, tako, da selektor Stojanović ne skriva, da bo uspeh že remi proti Sloveniji. In Slovenci zlasti v gosteh niso noben bavbav, kot Latvijci so del prihodnje Lige D v Ligi narodov in imajo pri dnu skupine G vsega 2 točki. Nenazadnje v Rigi dobro poznajo črno slovensko statistiko v gosteh: na zadnjih 27 tekmah oz. 6 letih je Slovenija izven doma premagala le Litvo, San Marino, Malto (v kvalifikacijah) in še na prijateljski tekmi drugo postavo Črne Gore. Kavčičev uspeh v Podgorici je tudi edina zmaga članske moške reprezentance od 4. septembra 2017 oz. na zadnjih 14 tekmah!

Slaviša Stojanović poslal pozdrav v domovino

SKUPINA G

4. krog, danes ob 20.45:

LATVIJA - SLOVENIJA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

Verjetni postavi



Latvija: Šteinbors, Savalnieks, Dubra,

Oss, Maksimenko, Laizans, Tobers, Ikaunieks, Karašausks, Rakels, Uldrikis.



Slovenija: Oblak, Stojanović, Al. Struna, Mevlja, Jokić, Kurtić, Popović,

Bohar, Iličić, Zajc, Berić.



Sodnik: Clancy (Škotska)

POLJSKA - IZRAEL

SEVERNA MAKEDONIJA - AVSTRIJA