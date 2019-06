Slovenci so že v prve pol ure Latviji zabili tri zadetke, na koncu je bilo 0:5. Gre za prvo slovensko zmago po lanskem 2. juniju, a na koncu ni bilo prav nobene evforije ne med igralci ne pri Matjažu Keku, saj so se vsi zavedali, da so premagali daleč najslabšega tekmeca v skupini. V boju za 2. mesto ima Izrael sedem točk, Avstrija šest, Slovenija pet in Severna Makedonija štiri točke. Foto: Reuters

Dva gola Črnigoja v treh minutah

Boleč petkov poraz v Celovcu le ni preveč dotolkel Slovencev (Popović je začel namesto Bijola, Berić namesto Šporarja), ki so proti avtsajderju kvalifikacijske skupine G predvsem v prvem polčasu pokazali domiselno in učinkovito igro. Ob čvrsti sredini igrišča in razpoloženem dirigentu Iličiću so se priložnosti kar vrstile, izdatno pa je pomagala tudi izgubljena latvijska obramba, ki je že v 16. minuti ostala brez poškodovanega igralca Olimpije Vitalijsa Maksimenka. Slovenija je šla na odmor s prednostjo 0:4, v drugem polčasu pa je po hitrem zadetku Mihe Zajca znižala ritem igre. Latvija, ki jo vodi Slaviša Stojanović, je bila nebogljena, tako da je bil Jan Oblak skoraj brez dela.

Iličić z bele točke še povišal vodstvo Slovenije

Prva zmaga po letu dni

Slovenija je zadnjič zmagala pred enim letom na prijateljski tekmi proti Črni gori, od takrat pa jo je pestila predvsem neučinkovitost. Tokrat je izkoristila vse šibke točke tekmeca, ki je do 24. minute še ohranjal začetni izid, a tudi z nekaj sreče, saj je Iličić s prostega strela v 14. minuti zadel prečko. Prav Iličić je mojstrsko začel akcijo za prvi zadetek. Opazil je Roberta Beriča, ta pa je v kazenskem prostoru našel Domna Črnigoja, ki je s petih metrov dosegel reprezentančni prvenec. Črnigoj je le tri minute pozneje (po podaji Stojanovića) z domiselnim strelom povišal slovensko vodstvo. Slovenci so še naprej pritiskali, v 29. minuti je bil z enajstmetrovke (v kazenskem prostoru je padel Črnigoj) natančen Josip Iličić.

Iličić tik pred odmorom unovčil veliko zmedo v obrambi Latvije

Jokić bo manjkal proti Poljski

Igralec Atalante je pred polčasom še enkrat zadel v polno, ko je izkoristil podajo Bojana Jokića. To je bil njegov sedmi reprezentančni gol. Kapetan Bojan Jokić je v 41. minuti prejel rumeni karton in na naslednji tekmi septembra proti Poljski ne bo smel igrati.

Zajc postavil piko na i

Tudi v drugi polčas so Slovenci krenili odločno, že po 85 sekundah je na desni strani vtekel Petar Stojanović, ki je pred golom našel Zajca za peti slovenski gol in končnih 0:5. "Petarda" je slovenski reprezentanci zadnjič uspela oktobra 2010 na tekmi proti Ferskim otokom (5:1). Selektor Matjaž Kek (prva zmaga, odkar se je vrnil na slovensko klop) je priložnost ponudil še rezervistom Jaki Bijolu, Luki Zahoviću in Žanu Majerju. Zahović je po podaji Iličića nevarno meril na začetku sodnikovega dodatka.

Slovensko izbrano vrsto v nadaljevanju kvalifikacij čakata dve tekmi v Stožicah. 6. septembra se bodo srečali s Poljsko in tri dni zatem še z Izraelom.

Zajc takoj na začetku drugega polčasa poskrbel za "petardo"

Arnautović v drugem polčasu potopil Makedonce

Severna Makedonija je v Skopju izgubila proti Avstriji kar z 1:4. Gostitelji so na stadionu Tošeja Proeskega povedli z avtogolom Martina Hintereggerja v 18. minuti. Branilec je z glavo zelo nespretno matiral vratarja Heinza Lindnerja, ki je zapustil vrata. Valentino Lazaro je izenačil v 39. minuti po dolgi podaji Konrada Laimerja.



Marko Arnautović in Marcel Sabitzer sta v drugem polčasu zrežirala gladko zmago Avstrije. Foto: Reuters

V drugem polčasu so bili izbranci Franca Fode precej boljši. Po uri igre je z enajstih metrov zanesljivo zadel Marko Arnautović, potem ko so gostitelji pokosili Marcela Sabitzerja v kazenskem prostoru. Osem minut pred koncem je Sabitzer ušel po levi strani, protinapad pa je z glavo zaključil Arnautović. Tudi Makedonci so si zabili avtogol. Po prodoru in strelu Konrada Laimerja v 87. minuti je nogo podstavil Egzon Bejtulai in žoga je končala v mreži. Avstrijci so tudi brez Davida Alabe nadgradili petkovo zmago nad Slovenijo in s šestimi točkami so znova v boju za drugo mesto.



Poljaki so se utrdili na prvem mestu

Poljska je naredila velik korak do prvega mesta. V Varšavi je odpravila Izrael s 4:0. Krzysztof Piatek je v 35. minuti z močnim strelom z desne strani poslal žogo v mrežo. Na 2:0 je v 56. minuti z enajstmetrovke povišal Robert Lewandowski, tri minute pozneje je zadel še Kamil Grosicki z levo nogo. Razglašeni Izraelci so šest minut pred koncem prejeli še četrti zadetek. Rezervist Arkadiusz Milik je prestregel žogo in podal do Damiana Kadziorja, ki je postavil končni izid.



Prerojeni Slovenci že do odmora do vrha napolnili mrežo Latvije

Kvalifikacije za EP, skupina G, 4. krog:

LATVIJA - SLOVENIJA 0:5 (0:4)

4.011; Črnigoj 24., 27., Iličić 29./11-m, 44., Zajc 47.

Latvija: Šteinbors, Savalnieks, Ošs, Maksimenko (16./Jagodinskis), Dubra, Solovjovs, Laizans, Tobers (69./Rugins), Kameš, Gutkovskis, Rakels (78./Ontuzans).

Slovenija: Oblak, Stojanović, Al. Struna, Mevlja, Jokić, Kurtić, Popović (77./Zahović), Črnigoj (83./Majer), Iličić, Zajc (64./Bijol), Berić.

POLJSKA - IZRAEL 4:0 (1:0)

Piatek 35., Lewandowski 56./11-m, Grosicki 59., Kadzior 84.

SEVERNA MAKEDONIJA - AVSTRIJA 1:4 (1:1)

Hinteregger 18./ag; Lazaro 39., Arnautović 62./11-m, 82., Laimer 86.

Lestvica: POLJSKA 4 4 0 0 8:0 12 IZRAEL 4 2 1 1 8:7 7 AVSTRIJA 4 2 0 2 7:6 6 SLOVENIJA 4 1 2 1 7:3 5 SEVERNA MAKEDONIJA 4 1 1 2 5:7 4 LATVIJA 4 0 0 4 1:13 0