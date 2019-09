Miha Zajc je do zdaj zbral 15 nastopov za slovensko reprezentanco in dosegel pet zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com

Fenerbahče, v katerega je prestopil konec januarja, je preteklo turbulentno sezono končal na šestem mestu turškega prvenstva, po treh krogih letošnje pa je tik pod vrhom na drugem mestu.

Jojotu se ni treba nič prilagajati, igrati z njim je zelo preprosto. S takšnim igralcem je privilegij igrati, lahko se veliko naučiš od njega. Ekipi pomaga z izkušnjami in znanjem. Miha Zajc o igranju z Josipom Iličićem

19. avgusta je klub iz Carigrada za uvod visoko premagal Gazisehir Gaziantep s 5:0, a Zajc tedaj ni dobil priložnosti za igro. Drugače je bilo pet dni pozneje na mestnem derbiju proti Istanbul Basaksehirju, ko je na zelenico vstopil v 73. minuti pri zaostanku z 0:1, nato pa se s soigralci veselil preobrata in zmage z 2:1.

"Vedno si lahko vesel, ko prideš na igrišče in se rezultat obrne, saj veš, da si pripomogel k boljšemu izidu. Dosegli smo res pomembno zmago nad dobrim tekmecem, tudi zaradi tega, ker lani na gostujočih tekmah nismo igrali dobro, zdaj pa smo pokazali, da bo letos drugače. Mislim, da imamo tudi boljšo ekipo kot lani, v kateri si bo treba izbojevati pravo vlogo," je na Brdu pri Kranju povedal 25-letni Primorec.

Kot zadnji je v ponedeljek v Fenerbahče iz Marseilla prišel nekdanji brazilski reprezentant Luiz Gustavo. Med bolj znanimi okrepitvami so še veteran Emre Belozoglu (Istanbul Basaksehir), Francoz Adil Rami (Marseille) in Nemec Max Kruse (Werder).

Poškodba nekoliko zmotila priprave

Tudi v nedeljo je ob domačem remiju proti Trabzonsporju (1:1) Zajc igral dobrih 20 minut, obakrat je zamenjal na Nizozemskem rojenega Turka Deniza Türüca, ki je poleti v Carigrad prestopil iz Kayserisporja. "Zadovoljen sem s svojim trenutnim statusom. Seveda si želim igrati še več, ampak za začetek je v redu. Malo sem imel smolo s poškodbo, saj sem se poškodoval pred začetkom priprav. Okreval sem v zadnjem tednu pred začetkom prvenstva in se pridružil treningom z ekipo. Nikakor se nisem obremenjeval s prestopnim rokom, posvetil sem se dobrim pripravam. Želim si dobre sezone," je poudaril nekdanji nogometaš Celja in Olimpije.

"Mislim, da sem dobro pripravljen. Poleti smo imeli veliko tekem, sodelovali smo tudi na Audijevem pokalu v Münchnu, kjer smo se pomerili z Bayernom in Realom iz Madrida (poraza s 6:1 in 5:3, op. a.). V preteklosti nisem bil vajen, da bi imel med pripravami tako veliko tekem," je klubsko dinamiko opisal Zajc.

Najpomembnejši je ekipni duh

Zdaj se pozornost seveda obrača k reprezentančnim izzivom. "Vse se začne na treningu z dobro energijo. Če bomo dobro trenirali in bo ekipni duh na pravi ravni in bomo lahko to prenesli na tekmo, se nimamo česa bati. Ekipni duh je najpomembnejši. Ogromno nam pomeni vrnitev Igorja Benedejčiča. Vsi smo veseli zanj, da se je vrnil in da je zdrav," pravi vezist, ki je v dobrem letu za reprezentanco dosegel pet zadetkov. V kvalifikacijah za Euro 2020 je zatresel mrežo ob domačem remiju proti Severni Makedoniji (1:1) in na zadnji tekmi v Latviji (0:5).

Zadetek Zajca za zmago s 5:0 junija v Latviji

"Vedno sem bil pripravljen prevzeti odgovornost in mesto v ekipi, ki mi je bilo dano. To kaže tudi moja statistika. Sicer pa zaradi tega ne čutim velikega pritiska. Na igrišču nas je 11 in si vsi pomagamo," o svojem individualnem učinku razmišlja Zajc. V Rigi, kjer je v 47. minuti dosegel zadnji gol na tekmi, je precej pozornosti požel tudi z dogajanjem takoj po zadetku, ko je še enkrat silovito brcnil žogo v mrežo in nekaj zabrusil proti slovenski klopi (glej video).

"S selektorjem sva v dobrih odnosih in nisva imela nikakršnih težav. Nisva se pogovarjala o tem. Pomembna je ekipa, prav tako je bila pomembna zmaga nad Latvijo, saj smo dosegli veliko število zadetkov in s tem pokazali, da smo lahko učinkoviti. To moramo prenesti tudi na naslednje tekme," je namige o morebitnih nesoglasjih z Matjažem Kekom v kali zatrla slovenska desetica.

Kako igrati proti Poljski? "Pred nami sta ključni srečanji. Poljaki so najboljša ekipa v naši skupini, to so pokazali z rezultati in igro. Ne smemo se pa obremenjevati s tem, v katerih klubih in kako igrajo njihovi zvezdniki. Tudi mi imamo dobre posameznike in gotovo je tudi Poljska premagljiva. Igramo doma, gledalci bi nas morali ponesti. Pozabiti moramo tisto, kar je bilo v Avstriji, takrat nismo prikazali dobre predstave. Na domačem stadionu moramo pokazati in si drzniti več."

Tim Matavž je dobro začel novo sezono na Nizozemskem. Foto: www.alesfevzer.com

Matavž z Vitessejem na vrhu lestvice Eredivisie

Prvič v drugem Kekovem mandatu je v reprezentanci Zajčev sokrajan iz Šempetra pri Gorici Tim Matavž. Napadalec Vitesseja si je 30. septembra lani v Rotterdamu zlomil levo mečnico, po operaciji in polletnem okrevanju se je na igrišča vrnil 30. marca.

Že ob koncu pretekle sezone je dosegel pet zadetkov, v podobnem ritmu pa je začel tudi letošnjo, saj je v uvodnih petih krogih nizozemskega prvenstva zadel trikrat, tudi v nedeljo proti Alkmaarju, ko je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa izenačil na 1:1. Na koncu so se domači v 96. minuti veselili zmage z 2:1 in še brez poraza zasedajo celo prvo mesto na lestvici Eredivisie. Za njimi sta Ajax in PSV, ki imata resda tekmo manj.

"Lepo je biti na vrhu, a to je šele začetek prvenstva. Videli bomo, na katerem mestu bomo ob zimskem premoru. Upam, da bomo tako nadaljevali in imeli super sezono. Tudi s svojo formo sem zelo zadovoljen. Poškodbo sem dobro saniral in za zdaj mi gre dobro," je dejal Matavž, ki ima pogodbo z Vitessejem (trener je nekdanji ruski selektor Leonid Slucki) do konca sezone, z vodilnimi v klubu pa se je že pogovarjal o podaljšanju.

Bratranec v rivalskem klubu

Ta teden je na Nizozemsko znova odšel tudi njegov bratranec Etien Velikonja, ki se je iz Gorice preselil v drugoligaša NEC Nijmegen. Arnhem in Nijmegen sta največji mesti v provinci Gelderland, kluba pa povezuje vroče rivalstvo. "Zdaj bova le kakšnih 15 minut narazen. Super je imeti družino tako blizu."

Kakšna so Matavževa pričakovanja pred Poljsko? "So dobra ekipa, treba se bo 'fajtat'. Če želimo kaj narediti, moramo zbirati točke. Gotovo si vsak od nas želi uvrstitve na evropsko prvenstvo."

Že celo večnost nismo videli Timovega zadetka za slovensko reprezentanco, zadnjič je zadel pred več kot šestimi leti na prijateljski tekmi v Bielefeldu proti Turčiji. "Res je že dolgo časa minilo od mojega zadnjega gola. Upam, da se bo v prihodnosti to spremenilo. Najbolje bi bilo, da bi nadaljeval tako kot na klubskem prizorišču."