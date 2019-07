Foto: MMC RTV SLO/Vido Repanšek

Po prvih informacijah je med spanjem malo pred četrto uro zjutraj globoko zahropel, izgubil zavest in prenehal dihati. V baznem taboru so takoj začeli izvajati nujno medicinsko pomoč in ga tri ure oživljali, a žal zaman. Trenutno potekajo dejavnosti za prevoz preminulega v dolino in nato v Slovenijo, so sporočili s Planinske zveze Slovenije.

Izkušen alpinist in prvak v lednem plezanju

Svoljšak je v preteklosti že plezal na alpinističnih odpravah v Pakistanu, Patagoniji in na Aljaski, kombinirane smeri oz. slapove v kanadskem Skalnem gorovju ter Montani in Koloradu v ZDA. Med njegovimi vzponi izstopata tudi solistični vzpon v severni steni Matterhorna (Schmidtova smer) in solistični vzpon na Mont Blanc v enem dnevu po grebenu Innominata. Leta 2016 je bil evropski prvak v lednem plezanju in zmagovalec na tekmi svetovnega pokala.

Maja letos osvojil tri še neosvojene vrhove na Aljaski

Maja letos sta z Miho Zupinom nad ledenikom Revelation na Aljaski, na območju, kjer je v zadnjem desetletju raziskovala povprečno ena alpinistična odprava letno, dostop do baznega tabora pa je mogoč le z letalom, preplezala pet prvenstvenih smeri v skupni dolžini 4250 metrov, tri med njimi so ju pripeljale na še neosvojene vrhove.